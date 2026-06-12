VIDEO: Šiesta etapa bola záležitosťou Red Bullu. Slovák ukázal stúpajúcu formu a bol aj v úniku

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Výsledky - 6. etapa (Saint-Vulbas - Crest-Voland 182,3 km):
1.
Maxim Van Gils
Belgicko
Red Bull-BORA-Hansgrohe
4:06:34 h
2.
Tobias Halland Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 0 s
3.
Luke Tuckwell
Austrália
Red Bull-BORA-Hansgrohe
+ 6 s
4.
Pablo Torres
Španielsko
SAE Team Emirates-XRG 25
+ 13 s
5.
Raul Garcia Pierna
Španielsko
Movistar
+ 33 s
6.
Yannis Voisard
Švajčiarsko
Tudor Pro Cycling Team
+ 33 s
43.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 5:38 min
Belgický cyklista Maxim Van Gils zvíťazil v šiestej etape pretekov Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Jeho tím Red Bull-BORA-Hansgrohe vyťažil z početnej výhody v záverečnom špurte na vrchol Côte de Crest-Voland.
Druhú priečku obsadil Nór Tobias Halland Johannessen z Uno-X Mobility a tretí skončil Van Gilsov tímový kolega Luke Tuckwell z Austrálie, ktorý sa oblečie do žltého dresu pre lídra pretekov.
„Toto je jeden z najlepších dní mojej kariéry. Víťazstvo tu je výnimočné. Tento región mám veľmi rád, pochádza odtiaľ moja priateľka,“ povedal Van Gils, ktorý sa tento týždeň vrátil k pretekom po tom, čo vo februári utrpel zlomeninu panvy.
Slovák Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step prišiel do cieľa na 43. mieste so stratou 5:38 min na víťaza.
VIDEO: Zostrih 6. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Počas etapy sa dostal aj do úniku 40 člennej skupiny so silnými menami. Kopcovitý záver bol pre neho priťažký, ale ukázal stúpajúcu formu.
Jedinému slovenskému zástupcovi v pretekoch patrí v celkovom poradí pred záverečnými dvoma etapami 76. priečka (+42:18 min).
Na štart šiestej etapy sa už nepostavil víťaz 5. etapy Wout van Aert, ktorý odstúpil z generálky na Tour de France pre problémy s lakťom.
Celkové poradie po 6. etape
1.
Luke Tuckwell
Austrália
Red Bull-BORA-Hansgrohe
22:14:55 h
2.
Bruno Armirail
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 1:12 min
3.
Guillaume Martin
Francúzsko
Groupama-FDJ United
+ 2:00 min
4.
Matteo Jorgenson
USA
Visma Lease a Bike
+ 2:34 min
5.
Cristian Rodriguez
Španielsko
XDS Astana
+ 2:37 min
6.
Jose Felix Parra
Španielsko
Caja Rural-Seguros RGA
+ 3:04 min
76.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 42:18 min