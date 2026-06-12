    VIDEO: Šiesta etapa bola záležitosťou Red Bullu. Slovák ukázal stúpajúcu formu a bol aj v úniku

    Maxim Van Gils
    Maxim Van Gils (Autor: REUTERS)
    Sportnet, TASR|12. jún 2026 o 17:50
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    Luke Tuckwell z Austrálie sa oblečie do žltého dresu pre lídra pretekov.

    Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Výsledky - 6. etapa (Saint-Vulbas - Crest-Voland 182,3 km):

    1.

    Maxim Van Gils

    Belgicko

    Red Bull-BORA-Hansgrohe

    4:06:34 h

    2.

    Tobias Halland Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 0 s

    3.

    Luke Tuckwell

    Austrália

    Red Bull-BORA-Hansgrohe

    + 6 s

    4.

    Pablo Torres

    Španielsko

    SAE Team Emirates-XRG 25

    + 13 s

    5.

    Raul Garcia Pierna

    Španielsko

    Movistar

    + 33 s

    6.

    Yannis Voisard

    Švajčiarsko

    Tudor Pro Cycling Team

    + 33 s

    43.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 5:38 min

    Belgický cyklista Maxim Van Gils zvíťazil v šiestej etape pretekov Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

    Jeho tím Red Bull-BORA-Hansgrohe vyťažil z početnej výhody v záverečnom špurte na vrchol Côte de Crest-Voland.

    Druhú priečku obsadil Nór Tobias Halland Johannessen z Uno-X Mobility a tretí skončil Van Gilsov tímový kolega Luke Tuckwell z Austrálie, ktorý sa oblečie do žltého dresu pre lídra pretekov.

    „Toto je jeden z najlepších dní mojej kariéry. Víťazstvo tu je výnimočné. Tento región mám veľmi rád, pochádza odtiaľ moja priateľka,“ povedal Van Gils, ktorý sa tento týždeň vrátil k pretekom po tom, čo vo februári utrpel zlomeninu panvy.

    Slovák Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step prišiel do cieľa na 43. mieste so stratou 5:38 min na víťaza.

    VIDEO: Zostrih 6. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Počas etapy sa dostal aj do úniku 40 člennej skupiny so silnými menami. Kopcovitý záver bol pre neho priťažký, ale ukázal stúpajúcu formu.

    Jedinému slovenskému zástupcovi v pretekoch patrí v celkovom poradí pred záverečnými dvoma etapami 76. priečka (+42:18 min).

    Na štart šiestej etapy sa už nepostavil víťaz 5. etapy Wout van Aert, ktorý odstúpil z generálky na Tour de France pre problémy s lakťom.

    Celkové poradie po 6. etape

    1.

    Luke Tuckwell

    Austrália

    Red Bull-BORA-Hansgrohe

    22:14:55 h

    2.

    Bruno Armirail

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 1:12 min

    3.

    Guillaume Martin

    Francúzsko

    Groupama-FDJ United

    + 2:00 min

    4.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma Lease a Bike

    + 2:34 min

    5.

    Cristian Rodriguez

    Španielsko

    XDS Astana

    + 2:37 min

    6.

    Jose Felix Parra

    Španielsko

    Caja Rural-Seguros RGA

    + 3:04 min

    76.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 42:18 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Maxim Van Gils
    Maxim Van Gils
    VIDEO: Šiesta etapa bola záležitosťou Red Bullu. Slovák ukázal stúpajúcu formu a bol aj v úniku
    dnes 17:50
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