    VIDEO: Druhý triumf sezóny pre van Aerta. Slovák skončil v piatej etape medzi najlepšími

    Wout van Aert
    Wout van Aert (Autor: Cyclisme Belge)
    TASR|11. jún 2026 o 18:11
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    V úvode ročníka jazdec Vismy nenašiel premožiteľa na klasike Paríž-Roubaix.

    Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Výsledky - 5. etapa (Saint-Chamond - Villars-les-Dombes, 195,8 km):

    1.

    Wout van Aert

    Belgicko

    Visma Lease a Bike

    4:31:59 h

    2.

    Hugo Hofstetter

    Francúzsko

    NSN Cycling

    + 0 s

    3.

    Phil Bauhaus

    Nemecko

    Bahrajn Victorious

    + 0 s

    4.

    Vito Braet

    Belgicko

    Lotto Intermarché

    + 0 s

    5.

    Henri François Renard Haquin

    Francúzsko

    Team Picnic PostNL

    + 0 s

    6.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Netcompany Ineos

    + 0 s

    17.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 0 s

    Belgický cyklista Wout van Aert sa stal víťazom 5. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na trati zo Saint-Chamond do Villars-les-Dombes dlhej 195,8 km triumfoval v záverečnom hromadnom špurte pred Francúzom Hugom Hofstetterom, tretí skončil Nemec Phil Bauhaus.

    Pre Van Aerta to bolo druhé víťazstvo v tejto sezóne, v úvode sezóny jazdec Vismy nenašiel premožiteľa na klasike Paríž-Roubaix.

    Slovenský cyklista Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step finišoval na 17. mieste v rovnakom čase ako Van Aert.

    VIDEO: Zostrih 5. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Vedenie v celkovom poradí si udržal Francúz Alex Baudin, ktorý ovládol úvodnú etapu. Svrček je celkovo 115. (+37:49).

    Celkové poradie po 5. etape

    1.

    Alex Baudin

    Francúzsko

    EF Education-EasyPost

    18:07:12 h

    2.

    Kevin Vauquelin

    Francúzsko

    Netcompany Ineos

    + 12 s

    3.

    Oscar Onley

    Veľká Británia

    Netcompany Ineos

    + 15 s

    4.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma Lease a Bike

    + 15 s

    5.

    Juan Ayuso Pesquera

    Španielsko

    Lidl-Trek

    + 47 s

    6.

    Mattias Skjelmose Jensen

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 50 s

    115.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 37:49 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Wout van Aert
    Wout van Aert
    VIDEO: Druhý triumf sezóny pre van Aerta. Slovák skončil v piatej etape medzi najlepšími
    dnes 18:11
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