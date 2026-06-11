VIDEO: Druhý triumf sezóny pre van Aerta. Slovák skončil v piatej etape medzi najlepšími

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Výsledky - 5. etapa (Saint-Chamond - Villars-les-Dombes, 195,8 km):
1.
Wout van Aert
Belgicko
Visma Lease a Bike
4:31:59 h
2.
Hugo Hofstetter
Francúzsko
NSN Cycling
+ 0 s
3.
Phil Bauhaus
Nemecko
Bahrajn Victorious
+ 0 s
4.
Vito Braet
Belgicko
Lotto Intermarché
+ 0 s
5.
Henri François Renard Haquin
Francúzsko
Team Picnic PostNL
+ 0 s
6.
Dorian Godon
Francúzsko
Netcompany Ineos
+ 0 s
17.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
Belgický cyklista Wout van Aert sa stal víťazom 5. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Na trati zo Saint-Chamond do Villars-les-Dombes dlhej 195,8 km triumfoval v záverečnom hromadnom špurte pred Francúzom Hugom Hofstetterom, tretí skončil Nemec Phil Bauhaus.
Pre Van Aerta to bolo druhé víťazstvo v tejto sezóne, v úvode sezóny jazdec Vismy nenašiel premožiteľa na klasike Paríž-Roubaix.
Slovenský cyklista Martin Svrček z tímu Soudal Quick-Step finišoval na 17. mieste v rovnakom čase ako Van Aert.
VIDEO: Zostrih 5. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Vedenie v celkovom poradí si udržal Francúz Alex Baudin, ktorý ovládol úvodnú etapu. Svrček je celkovo 115. (+37:49).
Celkové poradie po 5. etape
1.
Alex Baudin
Francúzsko
EF Education-EasyPost
18:07:12 h
2.
Kevin Vauquelin
Francúzsko
Netcompany Ineos
+ 12 s
3.
Oscar Onley
Veľká Británia
Netcompany Ineos
+ 15 s
4.
Matteo Jorgenson
USA
Visma Lease a Bike
+ 15 s
5.
Juan Ayuso Pesquera
Španielsko
Lidl-Trek
+ 47 s
6.
Mattias Skjelmose Jensen
Dánsko
Lidl-Trek
+ 50 s
115.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 37:49 min