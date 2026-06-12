Vyhral etapu a na ďalší deň končí. Van Aert musel z generálky na TdF odstúpiť

Cyklista Wout van Aert odstúpil deň po víťazstve v piatej etape zo pretekov Tour Auvergne-Rhone-Alpes.
Belgický jazdec sa rozhodol na podujatí WorldTour, ktorá je dôležitou previerkou pred Tour de France, nepokračovať kvôli bolestiam v lakti. Oznámila to jeho stajňa Visma-Lease a Bike.
"Wout Van Aert dnes neodštartuje do 6. etapy Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Po páde minulý týždeň stále pociťuje značné bolesti lakťa," uviedol holandský tím vo vyhlásení.
"Wout sa vráti do Belgicka na ďalšie lekárske vyšetrenie," dodali zástupcovia stajne.
Víťaz aprílového monumentu Paríž-Roubaix Van Aert by mal byť kľúčovými pomocníkom Jonasa Vingegaarda na Tour de France, ktorá štartuje 4. júla. Minulý týždeň mal pád pri tréningu časovky a na Tour Auvergne-Rhone-Alpes sa v úvodných etapách trápil.
Uspel až vo štvrtok v hromadnom špurtérskom dojazde. V pretekoch, ktorý sa v minulosti jazdil pod názvom Critérium du Dauphiné, už ale vo zvyšných troch náročných horských etapách pokračovať nebude.