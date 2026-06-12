    Vyhral etapu a na ďalší deň končí. Van Aert musel z generálky na TdF odstúpiť

    Wout van Aert
    Wout van Aert (Autor: X/Team Visma | Lease a Bike)
    ČTK|12. jún 2026 o 12:33
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    Belgičan má problémy s lakťom.

    Cyklista Wout van Aert odstúpil deň po víťazstve v piatej etape zo pretekov Tour Auvergne-Rhone-Alpes.

    Belgický jazdec sa rozhodol na podujatí WorldTour, ktorá je dôležitou previerkou pred Tour de France, nepokračovať kvôli bolestiam v lakti. Oznámila to jeho stajňa Visma-Lease a Bike.

    "Wout Van Aert dnes neodštartuje do 6. etapy Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Po páde minulý týždeň stále pociťuje značné bolesti lakťa," uviedol holandský tím vo vyhlásení.

    "Wout sa vráti do Belgicka na ďalšie lekárske vyšetrenie," dodali zástupcovia stajne.

    Víťaz aprílového monumentu Paríž-Roubaix Van Aert by mal byť kľúčovými pomocníkom Jonasa Vingegaarda na Tour de France, ktorá štartuje 4. júla. Minulý týždeň mal pád pri tréningu časovky a na Tour Auvergne-Rhone-Alpes sa v úvodných etapách trápil.

    Uspel až vo štvrtok v hromadnom špurtérskom dojazde. V pretekoch, ktorý sa v minulosti jazdil pod názvom Critérium du Dauphiné, už ale vo zvyšných troch náročných horských etapách pokračovať nebude.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Wout van Aert
    Wout van Aert
    Vyhral etapu a na ďalší deň končí. Van Aert musel z generálky na TdF odstúpiť
    dnes 12:33
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