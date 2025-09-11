ONLINE: Vuelta a España, 18. etapa dnes LIVE (individuálna časovka)

VALLADOLID. Cyklistické preteky Vuelta a España 2025 dnes pokračujú 18. etapou.
Na jazdcov pôvodne čakala 27,2 kilometrov dlhá trasa so štartom aj cieľom vo Valladolide, no hroziace protesty donútili organizátorov skrátiť etapu na len 12,2 km. Ide sa individuálna časovka.
Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 18. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Vuelta a Espaňa 2025
11.09.2025 o 14:12
18. etapa: Valladolid – Valladolid (individuální časovka)
Plánovaný
Prenos
Po včerejším horském dojezdu s triumfem Giulia Pellizzariho čeká cyklisty 27,2 kilometru časovka jednotlivců ve Valladolidu, která povede z větší části ulicemi města. Na téměř úplné rovině budou dva mezičasy vždy zhruba po třetinách trati. Startuje se v minutových intervalech (ty se prodlouží na dvojnásobek až pro nejlepší desítku) od posledního 153. závodníka celkového pořadí Oscara Riesebeeka až po Jonase Vingegaarda, který včera udržel červený trikot čtvrtým místem a navýšil svůj náskok na druhého Joãa Almeidu o dvě vteřiny na současných padesát. Dán vyrazí na trať v 17:01. I dnešní časovka tak může při takto malých rozestupech výrazně promluvit do celkového výsledku Vuelty.
Největší favorit, časovkářský specialista Filippo Ganna, startuje jako sedmnáctý. Z úvodu startovního pole bude zajímavé sledovat Daana Hooleho či Madse Pedersena, který se včera dost trápil a v doprovodu dvou domestiků se sotva doploužil do cíle na úplném chvostu.
Pět minut po prvním českém zástupci Jakubu Otrubovi přijde jako 62. na řadu v 15:36 Alec Segaert, přesně ve čtyři startuje Juan Ayuso a hned minutu po něm Stefan Küng. To budou černí koně střední části startovní listiny. V 16:21 je plánován start lépe postaveného z české dvojice Jana Hirta.
Jay Vine se vydá na trať v 16:37, elitní desítka zahájí minutu před pátou.
Celkové pořadí po 17. etapě (červený trikot):
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 64:53:55 hod.
2. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG +50
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling +2:28
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:04
5. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +3:51
6. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale +4:57
7. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +4:59
8. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike +6:24
9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +7:06
10. Matteo Jorgenson (USA) Visma | Lease a Bike +10:16
...
47. Jan Hirt (CZE) Israel-Premier Tech +1:49:33
97. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA +2:52:07
Pořadí týmů:
1. UAE Emirates-XRG 193:33:00 hod.
2. Visma | Lease a Bike +27:58
3. Red Bull-Bora-hansgrohe +1:06:07
4. Caja Rural-Seguros RGA +1:30:36
5. Decathlon A2GR La Mondiale +1:34:31
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe 64:57:46 hod.
2. Matthew Riccitello (USA) Israel-Premier Tech +1:08
3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +8:01
4. Abel Balderstone (ESP) Caja Rural-Seguros RGA +20:17
5. Jaume Guardeño (ESP) Caja Rural-Seguros RGA +21:39
Bodovací soutěž (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl-Trek 237 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 153
3. Giulio Ciccone (ITA) Lidl-Trek 115
4. Ethan Vernon (GBR) Israel-Premier Tech 111
5. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin-Deceuninck 105
---
57. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 17
Vrchařská soutěž (puntíkatý trikot):
1. Jay Vine (AUS) UAE Emirates-XRG 61 bodů
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 41
3. Louis Vervaeke (BEL) Soudal Quick-Step 32
4. João Almeida (POR) UAE Emirates-XRG 30
5. Marc Soler (ESP) UAE Emirates-XRG 28
---
27. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural-Seguros RGA 6
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:12.