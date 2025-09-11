Ďalšie problémy na Vuelte. Časovku skrátili pre hrozbu demonštrácií

VALLADOLID. La Vuelta a España sa rozhodla skrátiť štvrtkovú individuálnu časovku v snahe vyhnúť sa ďalším narušeniam pretekov zo strany pro-palestínskych protestujúcich, oznámili organizátori v stredu.
Osemnásta etapa v meste Valladolid mala pôvodne trasu dlhú 27,2 km, no jazdci teraz odjazdia len 12,2 km. Štart aj cieľ etapy pritom zostanú na pôvodne plánovaných miestach.
„S cieľom zabezpečiť väčšiu ochranu etapy sa organizátori La Vuelty v koordinácii s mestskou radou Valladolidu a po konzultácii s kolégiom rozhodcov rozhodli, že zajtrajšia časovka sa uskutoční na 12,2-kilometrovej trase,“ uvádzalo sa vo vyhlásení.
Dve etapy pretekov – utorková 16. a rovnako aj 11. – boli ukončené predčasne po tom, čo organizátori ukončili etapu pred plánovaným cieľom kvôli protestujúcim na trati.
Tím Israel-Premier Tech bol hlavným cieľom protestov, pričom ich jazdcov zastavili počas piatej etapy tímovej časovky. Individuálna časovka bola od začiatku považovaná za ďalší možný cieľ narušenia.
Hoci Israel-Premier Tech medzičasom odstránil svoje meno z dresov jazdcov, protesty neustávajú.
Pred stredajšou etapou sa jazdci dohodli, že v prípade narušenia protestmi etapu neutralizujú namiesto toho, aby pretekali do „neurčeného cieľa“, ako sa to stalo deň predtým.
V utorok riaditeľ pretekov Javier Guillén povedal, že zámerom Vuelty je skončiť v nedeľu v Madride podľa plánu a že neexistuje žiaden plán B. Po skrátení štvrtkovej etapy sa to však môže pred víkendom zmeniť.
Španielske úrady oznámili, že počas víkendu nasadia ďalších 1 500 policajtov, čo bude najväčšie bezpečnostné nasadenie v Madride od summitu NATO v roku 2022. Dodali, že sa snažia vyvážiť bezpečnosť podujatia s právom občanov na protest.
Dán Jonas Vingegaard vedie preteky s 50-sekundovým náskokom pred Portugalcom Joaom Almeidom, pričom zostávajú štyri etapy.
Šanca na zmenu v celkovom poradí sa však vo štvrtok znížila, keďže etapa bola skrátená na menej než polovicu.
Celkové poradie po 17. etape
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
64:53:55 h
2.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Emirates-XRG
+ 50 s
3.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
Q36.5 Pro Cycling
+ 2:28 min
4.
Jai Hindley
Austrália
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:04 min
5.
Giulio Pellizzari
Taliansko
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 3:51 min
6.
Felix Gall
Rakúsko
Decathlon AG2R La Mondiale
+ 4:57 min