Vuelta opäť bez Slováka. Nechýba stúpanie, ktoré legendy označili za desivé a neľudské

BRATISLAVA. Slovensko už siedmykrát po sebe nebude mať zastúpenie na záverečnej Grand Tour cyklistickej sezóny, teda na španielskej Vuelte.
Ešte pred pár týždňami sa zdalo, že by túto sériu mohol zlomiť Martin Svrček, ktorý ako jediný pôsobí v tíme World Tour - Soudal Quick-Step.
Na domácom šampionáte v Bánovciach nad Bebravou prezradil, že je v širšej nominácii a reprezentačný tréner Jakub Vančo neskôr pre Sportnet hovoril o účasti Svrčeka ako o pravdepodobnej.
Po tom, čo sa neobjavil v nominácii na tohtotýždňové preteky Renewi Tour či Okolo Nemecka však nefiguruje 22-ročný Slovák ani v zostave na Vueltu.
Má zmluvu aj na ďalší rok
Lídrom osemčlennej súpisky bude Španiel Mikel Landa, ktorý z Gira d'Italia odstúpil po páde v úvodnej etape a len začiatkom mesiaca sa vrátil do súťažného diania na pretekoch Vuelta a Burgos.
"Jeho 18. miesto v generálke na Vueltu neveští nič dobré, ale húževnatý Landa s 23 Grand Tour na konte vie lepšie ako ktokoľvek iný, ako zvládnuť trojtýždňové preteky," píše web belgickej televízie Sporza.
Landa sa bude môcť spoliehať na víťaza etapy s cieľom na Mont Ventoux Valentina Paret-Peintrea, mladého víťaza Czech Tour Juniora Lecerfa, Mauriho Vansevenanta či skúseného Maximiliana Schachmanna.
Pred Svrčekom tím uprednostnil najmä 23-ročného Pepijna Reinderinka, ktorý naposledy nedokončil Okolo Poľska a na Grand Tour ešte neštartoval.
Zaujímavosťou je, že na španielske preteky sa belgický tím podobne ako vlani premenuje na T-Rex Quick-Step a bojovať bude s dinosaurom na drese.
Dvojnásobný medailista z MS U23 má s Quick-Stepom podpísaný kontrakt aj pre budúcu sezónu a verí, že aj on dostane šancu potvrdiť svoj talent.
"Chcem konečne ukázať, čo je vo mne a aký mám skutočne potenciál. Dúfam, že dokážem vyhrať nejaké preteky, chcem pomáhať tímovým kolegom k víťazstvám a tiež sa zúčastniť Grand Tour," uviedol Svrček po podpise zmluvy.
Nateraz posledným Slovákom, ktorý absolvoval Vueltu je Peter Sagan. Pri svojej prvej účasti v roku 2011 vyhral až tri etapy, no pri ďalších troch účastiach mohol dvíhať ruky nad hlavu už len raz.
Naposledy v roku 2018 skončil v štyroch etapách druhý a v bodovacej súťaži mu tesne vyfúkol cenný dres jeho taliansky kamarát Elia Viviani.
VIDEO: Štvrté a posledné víťazstvo Petra Sagana na Vuelte
Vingegaard je motivovaný
Pri neúčasti Tadeja Pogačara je favoritom číslo jeden Jonas Vingegaard, v ktorého zbierke úspechov zatiaľ chýba celkový triumf na Vuelte.
V roku 2023 skončil trochu kuriózne druhý. V 6. etape dostal jeho tímový kolega Sepp Kuss až príliš veľký priestor v úniku, vypracoval si náskok a napokon ho o 17 sekúnd udržal pred Dánom.
Vingegaard mal v tejto situácii trochu zviazané ruky, pretože nechcel útočiť na kamaráta a vyhral by len vtedy, ak by mal Američan veľmi zlý deň.
"Jeho šance sú naozaj dobré. V posledných šiestich Grand Tour, ktoré Jonas absolvoval, ho zdolal iba Pogačar. Teda, ak odpočítame Vueltu, kde víťazstvo daroval Kussovi," hovorí expert TV 2 Sports Christian Moberg.
Športový riaditeľ tímu Visma Mathieu Heijboer sa pre belgický časopis Knack vyjadril, že Vingegaard sa po Tour dobre zotavil a je veľmi motivovaný.
"Tento rok sme upravili jeho jarný program, aby zvládol ísť dve Grand Tour na vysokej úrovni. Na Tour predviedol svoje najlepšie výkony v horskej časovke aj na Mont Ventoux, no jeden súper bol lepší," hovorí Heijboer.
Samotný Vingegaard sa vyjadril, že má na Vueltu pekné spomienky.
Pri debute vyhral jeho tím s Primožom Rogličom, pred dvoma rokmi obsadil kompletné pódium a Dán verí, že aj tento rok pridá ďalšie pamätné momenty.
"Celkové víťazstvo sa zdá byť pre Vingegaarda nevyhnutné, ideálne by ho mal dosiahnuť presvedčivo. Len tak môže dokázať, že je viac ako len najlepší zo všetkých v slovinskom tieni," píše Sporza.
Kto bude lídrom UAE Emirates?
Neúčasť Pogačara zároveň prináša šancu ostatným lídrom tímu UAE Emirates. Hlavnými vyzývateľmi dánskeho favorita budú Joao Almeida a Juan Ayuso.
Ich aktuálna forma je však otázna. Almeida prežíva skvelú sezónu, vyhral tri podujatia World Tour, ale na Tour de France spadol a musel odstúpiť.
V prípade Ayusa je známe, že nie je spokojný so svojou pozíciou v tíme UAE a možno len špekulovať, či bude čakať na šancu alebo pomáhať Almeidovi.
"V minulosti sme mali nejaké menšie nezhody, ale veci sa vždy vyriešia v danom okamihu. Je to prirodzené, ale celkovo vychádzame dobre a budeme sa snažiť o tímový úspech," priznal Portugalčan pre denník A Bola.
"Máme silný tím a myslím si, že môžeme zabojovať o niečo veľké," dodal Almeida, ktorého nevýhodou je, že desať dní po páde a zlomenine rebra nemohol nič robiť a bez obmedzení trénoval len dva a pol týždňa.
V rozhovore priznal, že je približne na 90 percentách svojej výkonnosti, no dúfa, že počas trojtýždňového podujatia sa bude postupne zlepšovať.
"Som zvedavý, ako si UAE poradí bez Pogačara, keďže na Gire to úplne nezvládli. Almeida určite má na to, aby Vingegaarda ponaháňal a pokiaľ si vyhovie s Ayusom, tak by to mohlo byť zaujímavé," hovorí komentátor Štěpán Straka.
Desivé a neľudské
Z vlaňajšieho pódia bude na štarte iba vicemajster sveta Ben O'Connor, ktorý ťažil z podobnej situácie ako Kuss v roku 2023. Napokon ho predstihol len Roglič, ktorý nezaútočí na rekordný piaty červený dres.
Favoritom bodovacej súťaže bude v skvelej forme jazdiaci Mads Pedersen, ale po odstúpení z Tour de France sa na scénu vracia šprintér Jasper Philipsen.
Na celkovo takmer 3200 km dlhej trase z Turína do Madridu čaká na cyklistov až 53-tisíc nastúpaných metrov. V itinerári sú dve časovky (tímová aj individuálna) a až 11 etáp, ktoré končia na vrchole stúpaní.
VIDEO: Zostrih z etapy, ktorá v roku 2023 finišovala na L'Angliru
Asi najťažším stúpaním pretekov je L'Angliru, ktoré má 12,4 kilometra s priemerným sklonom 9,7 percenta. Cyklisti si ho užijú v trinástej etape.
Legendárny Alberto Contador ho označil za desivé, Oscar Sevilla za neľudské a David Millar si v roku 2002 na protest odopol pred cieľom štartové číslo.
Dlhoročný riaditeľ pretekov Enrique Franco však vravieval, že Vuelta bez L'Angliru je ako 5-kilometrový maratón alebo 15-minútový futbalový zápas.
V nedávnej histórii sa prechádzalo týmto stúpaním v rokoch 2020 a 2023 a teda si ho vyskúšal aj Jonas Vingegaard. Ten sa môže stať vôbec prvým dánskym cyklistom, ktorý ovládne najväčšie preteky v Španielsku.