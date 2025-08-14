Najbohatší tím vyhráva, aj keď nejazdí Pogačar. Ide si po rekord, kroky Slováka sú neznáme

BRATISLAVA. Tadej Pogačar nedávno pokoril stovku kariérnych víťazstiev a so šestnástimi triumfami zatiaľ vládne aj tohtoročnému rebríčku.
Strade Bianche vyhral napriek pádu, na jar zvádzal parádne súboje s Mathieu van der Poelom na prestížnych klasikách a naposledy si dominantným spôsobom pripísal štvrté víťazstvo na Tour de France.
Svojou chuťou po víťazstvách však akoby nakazil celý tím UAE Emirates. Ten je blízko k rekordnému zápisu a stále má aj možnosť dosiahnuť míľnik, o ktorom si žiaden tím nedovolil ani len snívať.
Už v tejto fáze sezóny má 72 víťazstiev na úrovni World Tour, čo je viac ako majú ďalšie dva tímy v rebríčku (Lidl - Trek a Soudal Quick-Step) dokopy.
"Pre mňa to nie je prekvapenie. Keď máte rozpočet a káder ako UAE Emirates, vaše možnosti sú obrovské," hovorí komentátor Eurosportu Štěpán Straka.
Dvadsať rôznych víťazov
Na tohtosezónnej zbierke víťazstiev sa aspoň jedným podieľalo až 20 rôznych pretekárov, čo svedčí o ohromnej kvalite nielen Pogačara, ale celej zostavy.
V tomto smere patrí druhé miesto Ineosu Grenadiers so štrnástimi jazdcami a napríklad Vimsa-Lease Bike má takýchto cyklistov len deväť.
Práve sila Vismy a UAE sa často porovnáva, no aj tieto čísla naznačujú rôzny prístup k pretekom. Kým športoví riaditelia UAE chcú na každé podujatie nominovať kandidáta na víťazstvo, Visma sa sústreďuje na hlavný cieľ.
Ak chce vyhrať Tour de France s Jonasom Vingegaardom, prispôsobuje tomu aj súťažný a tréningový plán jeho hlavných domestikov vo vrchárskych etapách.
Kým Matteo Jorgenson a Sepp Kuss od začiatku apríla až do Critérium du Dauphiné, čo je generálka na Tour, nepretekali, Joao Almeida z UAE Emirates stihol vyhrať Okolo Baskicka, Romandie a tiež Švajčiarska.
Aj preto víťazstvá na konto jeho tímu pribúdajú častejšie a súčasných 72 je dobrým základom na prekonanie maxima amerického tímu Columbia - HTC.
Ten v roku 2009 nazbieral 85 víťazstiev, no nebolo to zásluhou vrchárov, ale šprintérov. André Greipel ich nazbieral 20, Mark Cavendish ešte o tri viac. Troma prispel aj český cyklista František Raboň.
Kým o prekonaní tohto rekordu snáď nikto nepochybuje, mnohí cyklistickí experti sa zamýšľajú nad tým, či je v silách tímu UAE pokoriť magickú stovku.
VIDEO: Pohľad do zákulisia tímu UAE Emirates XRG
"No... Reálne to je, ale museli by byť úspešní ešte na mnohých pretekoch. Na Vuelte určite nejaké pridajú, ale 28 víťazstiev je ešte dosť.
Príliš si to neviem predstaviť bez šprintéra, ale na druhej strane to dáva ich zbierke ešte väčší lesk," hovorí český komentátor.
Pomohol by platový strop?
V podobnom duchu sa po pretekoch Okolo Poľska, ktoré najmä vďaka záverečnej časovke vyhral Brandon McNulty, vyjadril aj športový riaditeľ Mauro Gianetti.
"Bolo by pekné prekonať súčasný rekord, ale sto víťazstiev bude asi priveľa. Budeme to brať deň po dni a uvidíme, ako to pôjde," uviedol Švajčiar.
Samozrejme, ako v každom inom športe sú dôležité financie.
UAE Emirates sú najbohatším cyklistickým tímom s odhadovaným rozpočtom 60 miliónov eur. V prípade najchudobnejších WT tímov je to 17 miliónov.
"Na otázku či je rozpočet kľúčový, musím odpovedať, že áno. Je to síce šport a peniaze nie sú úplne garanciou víťazstiev, ale predpoklad je vysoký.
Hrajú veľkú rolu v odmeňovaní a motivovaní hviezdnych mien či podpisovaní mladých talentov v podobe dlhodobých kontaktov," vraví Straka.
UAE Emirates sú dnes jednotkou, no ako každá iná dominancia nie je to, čo fanúšik športu chce vidieť. Zámorské súťaže sa tomu čiastočne snažia zabrániť zavedením platových stropov a na rozložení síl sa podieľa aj draft.
Podobnú formu výberu talentov si v cyklistike ťažko predstaviť, no rozpočtové stropy s cieľom znížiť rozdiel medzi tímami môžu byť témou.
"Myslím si, že to nemusí byť zlý nástroj, no ešte by som tomu nechal čas. Určite by sme našli veľa tímov, ktoré by boli proti a tiež je otázka, kde by sme nastavili hranicu toho rozpočtu - 40, 35 alebo 30 miliónov?
Možno sa na to pozrieť aj z druhej strany, že by do cyklistiky ako globálneho športu, ktorý je čoraz populárnejší, išlo zo strany sponzorov viac peňazí a do hry by vstúpili globálne firmy ako Adidas či Nike," doplnil Straka.
Aká bude budúcnosť mladého Slováka?
Hoci je počet víťazstiev v sezóne úchvatný a ešte bude narastať, označenie súčasného tímu UAE Emirates za najlepší v histórii by bolo trúfalé.
Napríklad, pred dvoma rokmi vyhral tím Jumbo Visma zásluhou Rogliča, Vingegaarda a Kussa všetky tri trojtýždňové preteky v sezóne, čo bol unikát.
Zoskupenie zo SAE je však dozaista najkomplexnejšie, čo potvrdzuje nielen 20 z 29 jazdcov s aspoň jedným víťazstvom, ale aj pätnásť celkových triumfov, o ktoré sa postaralo deväť rôznych jazdcov.
V nasledujúcich týždňoch bude pre tím ďalšou veľkou výzvou zdolať Vingegaarda na Vuelte aj bez Pogačara. Lídrami budú Almeida a Ayuso.
"Som zvedavý, ako si UAE poradí bez Pogačara, keďže na Gire to úplne nezvládli. Almeida určite má na to, aby Vingegaarda ponaháňal a pokiaľ si vyhovie s Ayusom, tak by to mohlo byť zaujímavé," hovorí cyklistický expert.
Súčasťou rozvojového tímu je aj 19-ročný slovenský šampión v časovke Matthias Schwarzbacher, ktorý nosil jeden deň ružový dres na Giro d’Italia U23.
Novinár Daniel Benson ešte v júni písal, že by rodák z Brezna mohol prejsť do A-tímu UAE, no najnovšie sa špekuluje o prestupe do EF Education - EasyPost.
"Má skvelú šancu nakuknúť, ako sa robí veľká cyklistika. Rozvojový tím UAE má rovnaké podmienky ako profesionálny a cyklisti sa spolu stretávajú.
Ak dostane ponuku, tak by som nečakal. Je to konkurenčné, ale aj motivačné prostredie. Špeciálne pre mladých, ktorí sa chcú presadiť," dodal Straka.