VIDEO: Náskok lídra sa zmenšil. Stúpanie na slávny vrchol opanoval Del Toro

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Výsledky - 7. etapa (La Bridoire - Grand Colombier 133,6 km):
1.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates XRG
3:41:41 h
2.
Juan Ayuso
Španielsko
Lidl Trek
+ 24 s
3.
Tobias Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 38 s
4.
Matteo Jorgenson
USA
Team Visma-Lease A Bike
+ 41 s
5.
Cian Uijtdebroeks
Belgicko
Movistar Team
+ 41 s
6.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl Trek
+ 1:17 min
78.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 33:23 min
Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu UAE Team Emirates XRG zvíťazil v sobotňajšej 7. etape na Tour Auvergne-Rhone-Alpes.
Na trati La Bridoire - Grand Colombier s dĺžkou 133,6 km triumfoval s náskokom 24 sekúnd na Špeniela Juana Ayusoa z Lidl Trek.
Slováka Martina Svrčeka klasifikovali na 78. mieste. V celkovom hodnotení si polepšil a posunul sa na 69. miesto.
VIDEO: Zostrih 7. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Pred záverečnou etapou sa na čele celkového poradia udržal Austrálčan Luke Tuckwell z tímu Red Bull - Bora Hansgrohe. Del Toro figuruje na 2. mieste.
„Po tom, ako som sa cítil včera, sme sa dnes chceli pokúsiť o víťazstvo. Je pre mňa trochu ťažké zvládnuť tri dni plné stúpania, ale zvykám si na to a s každými pretekmi sa mi to darí lepšie a lepšie. Užívam si to, čo prežívam s mojím tímom. Je to úžasné byť v takejto pozícii. Je to výnimočný pocit, keď mi pomáhajú. Videl som aj mexických fanúšikov, ne to naozaj pôsobivé a špeciálne,“ poznamenal Del Toro.
Sedemdesiaty ôsmy ročník pretekov vyvrcholí nedeľňajšou horskou etapou Beaufort – Plateau de Solaison s dĺžkou 120 km.
VIDEO: Zostrih 6. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Celkové poradie po 6. etape
1.
Luke Tuckwell
Austrália
Red Bull-BORA-Hansgrohe
25:59:09 h
2.
Matteo Jorgenson
USA
Visma Lease a Bike
+ 42 s
3.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates XRG
+ 49 s
4.
Juan Ayuso
Španielsko
Lidl-Trek
+ 1:06 min
5.
Tobias Johannnessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 1:33 min
6.
Paul Seixas
Francúzsko
Decathlon CMA CGM Team
+ 1:54 min
69.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+1:13:08 h