    VIDEO: Náskok lídra sa zmenšil. Stúpanie na slávny vrchol opanoval Del Toro

    Isaac Del Toro
    Isaac Del Toro (Autor: X/UAE Team Emirates XRG)
    TASR|13. jún 2026 o 18:27
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    Slovák Svrček v hodnotení poskočil o deväť miest.

    Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Výsledky - 7. etapa (La Bridoire - Grand Colombier 133,6 km):

    1.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates XRG

    3:41:41 h

    2.

    Juan Ayuso

    Španielsko

    Lidl Trek

    + 24 s

    3.

    Tobias Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 38 s

    4.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Team Visma-Lease A Bike

    + 41 s

    5.

    Cian Uijtdebroeks

    Belgicko

    Movistar Team

    + 41 s

    6.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    Lidl Trek

    + 1:17 min

    78.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 33:23 min

    Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu UAE Team Emirates XRG zvíťazil v sobotňajšej 7. etape na Tour Auvergne-Rhone-Alpes.

    Na trati La Bridoire - Grand Colombier s dĺžkou 133,6 km triumfoval s náskokom 24 sekúnd na Špeniela Juana Ayusoa z Lidl Trek.

    Slováka Martina Svrčeka klasifikovali na 78. mieste. V celkovom hodnotení si polepšil a posunul sa na 69. miesto.

    VIDEO: Zostrih 7. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Pred záverečnou etapou sa na čele celkového poradia udržal Austrálčan Luke Tuckwell z tímu Red Bull - Bora Hansgrohe. Del Toro figuruje na 2. mieste.

    „Po tom, ako som sa cítil včera, sme sa dnes chceli pokúsiť o víťazstvo. Je pre mňa trochu ťažké zvládnuť tri dni plné stúpania, ale zvykám si na to a s každými pretekmi sa mi to darí lepšie a lepšie. Užívam si to, čo prežívam s mojím tímom. Je to úžasné byť v takejto pozícii. Je to výnimočný pocit, keď mi pomáhajú. Videl som aj mexických fanúšikov, ne to naozaj pôsobivé a špeciálne,“ poznamenal Del Toro.

    Sedemdesiaty ôsmy ročník pretekov vyvrcholí nedeľňajšou horskou etapou Beaufort – Plateau de Solaison s dĺžkou 120 km.

    VIDEO: Zostrih 6. etapy Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Celkové poradie po 6. etape

    1.

    Luke Tuckwell

    Austrália

    Red Bull-BORA-Hansgrohe

     25:59:09 h

    2.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma Lease a Bike

    + 42 s

    3.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates XRG

    + 49 s

    4.

    Juan Ayuso

    Španielsko

    Lidl-Trek

    + 1:06 min

    5.

    Tobias Johannnessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 1:33 min

    6.

    Paul Seixas

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM Team

    + 1:54 min

    69.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    +1:13:08 h

    Cyklistika

    Cyklistika

    Isaac Del Toro
    Isaac Del Toro
    VIDEO: Náskok lídra sa zmenšil. Stúpanie na slávny vrchol opanoval Del Toro
    dnes 18:27
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