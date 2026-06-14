    VIDEO: Del Toro ovládol generálku na Tour, celkový triumf spečatil v poslednej etape

    Isaac Del Toro
    Isaac Del Toro (Autor: Tour Auvergne-Rhone-Alpes)
    TASR|14. jún 2026 o 18:54
    ShareTweet0

    Slovák Svrček sa celkovo umiestnil v siedmej desiatke.

    Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

    Výsledky - 8. etapa (Beaufort - Plateau de Solaison 120 km):

    1.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates XRG

    3:35:07 h

    2.

    Juan Ayuso

    Španielsko

    Lidl Trek

    + 1:00 min

    3.

    Tobias Johannessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 1:02 min

    4.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    Lidl Trek

    + 1:31 min

    5.

    Cristian Rodriguez

    Španielsko

    XDS Astana Team

    + 1:31 min

    6.

    Maxim van Gils

    Belgicko

    Red Bull - Bora Hansgrohe

    + 1:43 min

    77.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 28:18 min

    Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu UAE Team Emirates zvíťazil v nedeľňajšej záverečnej 8. etape na Tour Auvergne-Rhone-Alpes a získal i celkový triumf.

    V horskej 120 km dlhej etape z Beaufortu do Plateau de Solaison skončil druhý s minútovým mankom Juan Ayuso zo Španielska (Lidl - Trek).

    Tretí skončil Nór Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Slováka Martina Svrčeka klasifikovali na 77. mieste, celkovo skončil o 10 priečok vyššie.

    Del Toro dosiahol najväčšie víťazstvo vo svojej kariére. Dvadsaťdvaročný jazdec teraz zamieri na Tour de France ako domestik pre Tadeja Pogačara, ktorý bude naháňať rekordný piaty titul na tomto podujatí.

    Mexičan v tejto sezóne zvíťazil aj na SAE Tour a Tirreno-Adriatico.

    V nedeľnej etape zaútočil niečo vyše 9 km pred koncom na poslednom zo štyroch náročných stúpaní a žiaden z ostatných uchádzačov o celkový triumf mu nestačil.

    Ayuso podnikol protiútok o 4 km neskôr, to mu však stačilo len na posun zo štvrtého na tretie miesto v celkovom poradí.

    Dovtedajší líder Austrálčan Luke Tuckwell skončil na 8. mieste so stratou 11:43 min a to mu stačilo na celkové druhé miesto.

    Konečné poradie

    1.

    Isaac Del Toro

    Mexiko

    UAE Team Emirates XRG

    29:35:05 h

    2.

    Luke Tuckwell

    Austrália

    Red Bull-BORA-Hansgrohe

    + 54 s

    3.

    Juan Ayuso

    Španielsko

    Lidl-Trek

    + 1:17 min

    4.

    Matteo Jorgenson

    USA

    Visma Lease a Bike

    + 1:36 min

    5.

    Tobias Johannnessen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 1:46 min

    6.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    Lidl-Trek

    + 2:41 min

    67.

    Martin Svrček

    Slovensko

    Soudal Quick-Step

    + 1:40:37 h

    Cyklistika

    Cyklistika

    Isaac Del Toro
    Isaac Del Toro
    VIDEO: Del Toro ovládol generálku na Tour, celkový triumf spečatil v poslednej etape
    dnes 18:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»VIDEO: Del Toro ovládol generálku na Tour, celkový triumf spečatil v poslednej etape