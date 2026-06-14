VIDEO: Del Toro ovládol generálku na Tour, celkový triumf spečatil v poslednej etape

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026
Výsledky - 8. etapa (Beaufort - Plateau de Solaison 120 km):
1.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates XRG
3:35:07 h
2.
Juan Ayuso
Španielsko
Lidl Trek
+ 1:00 min
3.
Tobias Johannessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 1:02 min
4.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl Trek
+ 1:31 min
5.
Cristian Rodriguez
Španielsko
XDS Astana Team
+ 1:31 min
6.
Maxim van Gils
Belgicko
Red Bull - Bora Hansgrohe
+ 1:43 min
77.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 28:18 min
Mexický cyklista Isaac Del Toro z tímu UAE Team Emirates zvíťazil v nedeľňajšej záverečnej 8. etape na Tour Auvergne-Rhone-Alpes a získal i celkový triumf.
V horskej 120 km dlhej etape z Beaufortu do Plateau de Solaison skončil druhý s minútovým mankom Juan Ayuso zo Španielska (Lidl - Trek).
Tretí skončil Nór Tobias Johannessen (Uno-X Mobility). Slováka Martina Svrčeka klasifikovali na 77. mieste, celkovo skončil o 10 priečok vyššie.
Del Toro dosiahol najväčšie víťazstvo vo svojej kariére. Dvadsaťdvaročný jazdec teraz zamieri na Tour de France ako domestik pre Tadeja Pogačara, ktorý bude naháňať rekordný piaty titul na tomto podujatí.
Mexičan v tejto sezóne zvíťazil aj na SAE Tour a Tirreno-Adriatico.
V nedeľnej etape zaútočil niečo vyše 9 km pred koncom na poslednom zo štyroch náročných stúpaní a žiaden z ostatných uchádzačov o celkový triumf mu nestačil.
Ayuso podnikol protiútok o 4 km neskôr, to mu však stačilo len na posun zo štvrtého na tretie miesto v celkovom poradí.
Dovtedajší líder Austrálčan Luke Tuckwell skončil na 8. mieste so stratou 11:43 min a to mu stačilo na celkové druhé miesto.
Konečné poradie
1.
Isaac Del Toro
Mexiko
UAE Team Emirates XRG
29:35:05 h
2.
Luke Tuckwell
Austrália
Red Bull-BORA-Hansgrohe
+ 54 s
3.
Juan Ayuso
Španielsko
Lidl-Trek
+ 1:17 min
4.
Matteo Jorgenson
USA
Visma Lease a Bike
+ 1:36 min
5.
Tobias Johannnessen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 1:46 min
6.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl-Trek
+ 2:41 min
67.
Martin Svrček
Slovensko
Soudal Quick-Step
+ 1:40:37 h