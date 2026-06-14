    Philipsen ukázal v Kodaňskom šprinte najrýchlejšie nohy, Schwarzbacher zaostal

    Jasper Philipsen vyhral Kodaňský šprint
    Jasper Philipsen vyhral Kodaňský šprint (Autor: X/Alpecin - Premier Tech)
    TASR|14. jún 2026 o 17:18
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    Slovák stratil na víťaza cez sedem minút.

    Kodaňský šprint (Roskilde - Kodaň, 228,2 km)

    1.

    Jasper Philipsen

    Belgicko

    Alpecin-Premier Tech

    4:48:21 h

    2.

    Tobias Lund Andresen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    3.

    Sam Welsford

    Austrália

    Netcompany Ineos

    + 0 s

    4.

    Tord Gudmestad

    Nórsko

    Decathlon CMA CGM

    + 0 s

    5.

    Danny van Poppel

    Holandsko

    Red Bull-Bora-hansgroh

    + 0 s

    6.

    Max Walscheid

    Nemecko

    Lidl-Trek

    + 0 s

    126.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education-EasyPost

    + 7:18 min

    Belgický cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom jednodňových pretekov Kodaňský šprint v Dánsku.

    Jazdec tímu Alpecin-Premier Tech sa na 228,2 km dlhej trase z Roskilde do Kodane presadil v záverečnom špurte pred domácim Tobiasom Lundom Andresenom (Decathlon CMA CGM) a Austrálčanom Samom Welsfordom (Netcompany Ineos).

    Slovenský pretekár Matthias Schwarzbacher z tímu EF Education-EasyPost obsadil 126. miesto s mankom 7:18 min.

    Hneď v úvode sa vyformoval únik s Williamom Blumem Levym (Uno-X), Runem Herregodtsom (SAE), Andersom Foldagerom (Jayco) a Frederikom Rodenbergom (Dán.), ku ktorým sa pridal neskôr aj Mads Andersen (Dán.).

    Pelotón mu umožnil vytvoriť si približne trojminútový náskok. Osemnásť kilometrov pred cieľom došlo v hlavnej skupine k hromadného pádu, čo spôsobilo jej rozdelenie na polovicu, pričom v zadnej časti ostali uviaznutí Dylan Groenewegen (Unibet), Jordi Meeus (Soudal) aj Tim Merlier (Soudal).

    Balík postupne ukrajoval z manka na utečencov a v záverečných stovkách metrov v kodaňských uliciach ich dostihol.

    Rozhodol tak záverečný šprint, v ňom Tord Gudmestad vytvoril výbornú pozíciu domácemu Andresenovi, no ten nakoniec nestačil na Philipsena. Belgičan slávil svoje 61. víťazstvo v kariére.

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    Domov»Cyklistika»Philipsen ukázal v Kodaňskom šprinte najrýchlejšie nohy, Schwarzbacher zaostal