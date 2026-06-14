Philipsen ukázal v Kodaňskom šprinte najrýchlejšie nohy, Schwarzbacher zaostal

Kodaňský šprint (Roskilde - Kodaň, 228,2 km)
1.
Jasper Philipsen
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
4:48:21 h
2.
Tobias Lund Andresen
Dánsko
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
3.
Sam Welsford
Austrália
Netcompany Ineos
+ 0 s
4.
Tord Gudmestad
Nórsko
Decathlon CMA CGM
+ 0 s
5.
Danny van Poppel
Holandsko
Red Bull-Bora-hansgroh
+ 0 s
6.
Max Walscheid
Nemecko
Lidl-Trek
+ 0 s
126.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education-EasyPost
+ 7:18 min
Belgický cyklista Jasper Philipsen sa stal víťazom jednodňových pretekov Kodaňský šprint v Dánsku.
Jazdec tímu Alpecin-Premier Tech sa na 228,2 km dlhej trase z Roskilde do Kodane presadil v záverečnom špurte pred domácim Tobiasom Lundom Andresenom (Decathlon CMA CGM) a Austrálčanom Samom Welsfordom (Netcompany Ineos).
Slovenský pretekár Matthias Schwarzbacher z tímu EF Education-EasyPost obsadil 126. miesto s mankom 7:18 min.
Hneď v úvode sa vyformoval únik s Williamom Blumem Levym (Uno-X), Runem Herregodtsom (SAE), Andersom Foldagerom (Jayco) a Frederikom Rodenbergom (Dán.), ku ktorým sa pridal neskôr aj Mads Andersen (Dán.).
Pelotón mu umožnil vytvoriť si približne trojminútový náskok. Osemnásť kilometrov pred cieľom došlo v hlavnej skupine k hromadného pádu, čo spôsobilo jej rozdelenie na polovicu, pričom v zadnej časti ostali uviaznutí Dylan Groenewegen (Unibet), Jordi Meeus (Soudal) aj Tim Merlier (Soudal).
Balík postupne ukrajoval z manka na utečencov a v záverečných stovkách metrov v kodaňských uliciach ich dostihol.
Rozhodol tak záverečný šprint, v ňom Tord Gudmestad vytvoril výbornú pozíciu domácemu Andresenovi, no ten nakoniec nestačil na Philipsena. Belgičan slávil svoje 61. víťazstvo v kariére.