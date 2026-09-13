    Jazdci majú obavy o bezpečnosť. Záverečné kolo poslednej etapy Vuelty neutralizujú

    Enric Mas
    Enric Mas (Autor: REUTERS)
    TASR|13. sep 2026 o 15:24
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    Finišovať sa bude v Granade.

    Záverečné kolo nedeľňajšej poslednej 21. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa bude neutralizované. Dôvodom sú obavy jazdcov o bezpečnosť na okruhu.

    Celkové časy jazdcov sa budú započítavať 9,8 kilometra pred cieľom 112 kilometrov dlhej etapy so štartom aj cieľom v Granade.

    „Organizátor po dohode s panelom komisárov Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) rozhodol o neutralizácii času pre celkovú individuálnu klasifikáciu v 21. etape, a to od posledného prejazdu miestnym okruhom, teda 9,8 kilometra pred cieľom.

    Bonifikačné sekundy v cieli sa nebudú započítavať. Body do celkovej bodovacej klasifikácie sa však budú v cieli naďalej udeľovať,“ uviedli organizátori vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Enric Mas
    Enric Mas
    Jazdci majú obavy o bezpečnosť. Záverečné kolo poslednej etapy Vuelty neutralizujú
    dnes 15:241
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