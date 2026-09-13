Jazdci majú obavy o bezpečnosť. Záverečné kolo poslednej etapy Vuelty neutralizujú

Záverečné kolo nedeľňajšej poslednej 21. etapy cyklistických pretekov Vuelta a Espaňa bude neutralizované. Dôvodom sú obavy jazdcov o bezpečnosť na okruhu.
Celkové časy jazdcov sa budú započítavať 9,8 kilometra pred cieľom 112 kilometrov dlhej etapy so štartom aj cieľom v Granade.
„Organizátor po dohode s panelom komisárov Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) rozhodol o neutralizácii času pre celkovú individuálnu klasifikáciu v 21. etape, a to od posledného prejazdu miestnym okruhom, teda 9,8 kilometra pred cieľom.
Bonifikačné sekundy v cieli sa nebudú započítavať. Body do celkovej bodovacej klasifikácie sa však budú v cieli naďalej udeľovať,“ uviedli organizátori vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.