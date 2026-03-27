Došla mi para, vravel zničený Van der Poel. Súperi však urobili zo seba hlupákov

E3 Saxo Classic 2026
Belgická klasika (Harelbeke - Harelbeke, 208,5 km):
1.
Mathieu van der Poel
Holandsko
Alpecin-Premier Tech
4:55:14 h
2.
Per Strand Hagenes
Nórsko
Visma-Lease a Bike
+ 4 s
3.
Florian Vermeersch
Belgicko
UAE Emirates - XRG
+ 4 s
4.
Stan Dewulf
Belgicko
Decathlon CMA CGM
+ 4 s
5.
Jonas Abrahamsen
Nórsko
Uno-X Mobility
+ 4 s
6.
Tobias Lund Andresen
Dánsko
Decathlon CMA CGM
+ 24 s
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
EF Education - EasyPost
nedokončil
Holandský cyklista Mathieu van der Poel skompletizoval víťazný hetrik na prestížnych dláždených pretekoch E3 Saxo Classic.
Majster sveta spred troch rokov a jazdec tímu Alpecin-Premier Tech potvrdil pozíciu favorita, hoci záver pretekov bol až nečakane dramatický.
"V jednej chvíli som už nemal veľkú nádej, ale jednoducho som pokračoval v jazde. Je to jedno z mojich najťažšie vybojovaných víťazstiev," uviedol.
Boj o každú sekundu
Van der Poel útočil už skoro 70 km pred cieľom, keď reagoval na nástup Tima van Dijkea na Taaienbergu. Spolu došli do malej skupiny pred nimi, ale onedlho sa fenomenálny Holanďan vydal stíhať denný únik sám.
Dostihol ho pred dvojicou kľúčových dláždených sektorov - Paterberg a Oude Kwaremont. Už v prvom z nich ukázal svoje nesmierne kvality, a tak ho čakalo približne hodinové sólo do cieľa v Harelbeke.
Za ním sa následne sformovala štvorčlenná belgicko-nórska skupina Florian Vermeersch, Stan Dewulf, Per Strand Hagenes a Jonas Abrahamsen, ktorá prekvapujúco začala sťahovať náskok lídra pretekov.
VIDEO: Dramatický záver pretekov E3 Saxo Classic 2026
Van der Poel mal krízu. Obvykle sa mu nestáva, že ho pri takomto sóle uvidia súperi skôr ako prejde cieľom, no teraz bojoval o každú sekundu.
"Spočiatku som bol optimistický, aj keď viem, aké ťažké je ísť touto cestou osamotene. Myslel som si, že to vydržím, no päť kilometrov pred koncom mi došla para," priznal pre akreditované média.
Taktizovali a prehrali
Asi kilometer pred cieľom sa jeho náskok scvrkol na možno 10 metrov. Obzeral sa za seba, zvesil nohy a zdalo sa, že vzdáva súboj o víťazstvo.
Lenže za ním sa nenašiel nikto, kto by tých desať metrov zacelil. Vermeersch sa obzeral za seba, no nikto mu nevystriedal. MVDP sa pravidelným tempom opäť vzďaľoval, no vzadu pokračovalo taktizovanie súperov.
Van der Poelovi tak darovali víťazstvo, pričom zo seba urobili hlupákov.
Najmä Vermeersch bol poriadne nahnevaný, pretože hlavne jeho zásluhou sa skupina dotiahla do čela. O výbornej forme Belgičana svedčí aj to, že bol vpredu napriek tomu, že pred Taaienbergom dostal defekt.
Jazdec tímu UAE Emirates - XRG sa napokon musel uspokojiť s tretím miestom, pretože v šprinte ho predstihol Per Strand Hagenes (Visma-Lease a Bike).
"Nebyť defektu, preteky mohli vyzerať inak. Avšak, nepovedal by som, že dokážem držať krok s Mathieuom. Som na pódiu, ale pretekám, aby som vyhral.
Aj preto som v závere nechcel odkryť karty. Taktika je súčasť cyklistiky, nemôžem sa hnevať na ostatných jazdcov," skonštatoval Vermeersch.
Súčasťou pretekov bol aj 20-ročný slovenský cyklista Matthias Schwarzbacher (EF Education - EasyPost), no známu belgickú klasiku nedokončil.