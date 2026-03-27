    Došla mi para, vravel zničený Van der Poel. Súperi však urobili zo seba hlupákov

    Mathieu Van der Poel.
    Mathieu Van der Poel. (Autor: Velon CC/ X)
    Miroslav Kováčik|27. mar 2026 o 18:45
    ShareTweet0

    Mathieu van der Poel zažil ťažké chvíle, no zvíťazil.

    E3 Saxo Classic 2026

    Belgická klasika (Harelbeke - Harelbeke, 208,5 km):

    1.

    Mathieu van der Poel

    Holandsko

    Alpecin-Premier Tech

    4:55:14 h

    2.

    Per Strand Hagenes

    Nórsko

    Visma-Lease a Bike

    + 4 s

    3.

    Florian Vermeersch

    Belgicko

    UAE Emirates - XRG

    + 4 s

    4.

    Stan Dewulf

    Belgicko

    Decathlon CMA CGM

    + 4 s

    5.

    Jonas Abrahamsen

    Nórsko

    Uno-X Mobility

    + 4 s

    6.

    Tobias Lund Andresen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM

    + 24 s

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    EF Education - EasyPost

    nedokončil

    Holandský cyklista Mathieu van der Poel skompletizoval víťazný hetrik na prestížnych dláždených pretekoch E3 Saxo Classic.

    Majster sveta spred troch rokov a jazdec tímu Alpecin-Premier Tech potvrdil pozíciu favorita, hoci záver pretekov bol až nečakane dramatický.

    "V jednej chvíli som už nemal veľkú nádej, ale jednoducho som pokračoval v jazde. Je to jedno z mojich najťažšie vybojovaných víťazstiev," uviedol.

    Boj o každú sekundu

    Van der Poel útočil už skoro 70 km pred cieľom, keď reagoval na nástup Tima van Dijkea na Taaienbergu. Spolu došli do malej skupiny pred nimi, ale onedlho sa fenomenálny Holanďan vydal stíhať denný únik sám.

    Dostihol ho pred dvojicou kľúčových dláždených sektorov - Paterberg a Oude Kwaremont. Už v prvom z nich ukázal svoje nesmierne kvality, a tak ho čakalo približne hodinové sólo do cieľa v Harelbeke.

    Za ním sa následne sformovala štvorčlenná belgicko-nórska skupina Florian Vermeersch, Stan Dewulf, Per Strand Hagenes a Jonas Abrahamsen, ktorá prekvapujúco začala sťahovať náskok lídra pretekov.

    VIDEO: Dramatický záver pretekov E3 Saxo Classic 2026

    Van der Poel mal krízu. Obvykle sa mu nestáva, že ho pri takomto sóle uvidia súperi skôr ako prejde cieľom, no teraz bojoval o každú sekundu.

    "Spočiatku som bol optimistický, aj keď viem, aké ťažké je ísť touto cestou osamotene. Myslel som si, že to vydržím, no päť kilometrov pred koncom mi došla para," priznal pre akreditované média. 

    Taktizovali a prehrali

    Asi kilometer pred cieľom sa jeho náskok scvrkol na možno 10 metrov. Obzeral sa za seba, zvesil nohy a zdalo sa, že vzdáva súboj o víťazstvo.

    Lenže za ním sa nenašiel nikto, kto by tých desať metrov zacelil. Vermeersch sa obzeral za seba, no nikto mu nevystriedal. MVDP sa pravidelným tempom opäť vzďaľoval, no vzadu pokračovalo taktizovanie súperov.

    Van der Poelovi tak darovali víťazstvo, pričom zo seba urobili hlupákov.

    Najmä Vermeersch bol poriadne nahnevaný, pretože hlavne jeho zásluhou sa skupina dotiahla do čela. O výbornej forme Belgičana svedčí aj to, že bol vpredu napriek tomu, že pred Taaienbergom dostal defekt.

    Jazdec tímu UAE Emirates - XRG sa napokon musel uspokojiť s tretím miestom, pretože v šprinte ho predstihol Per Strand Hagenes (Visma-Lease a Bike).

    "Nebyť defektu, preteky mohli vyzerať inak. Avšak, nepovedal by som, že dokážem držať krok s Mathieuom. Som na pódiu, ale pretekám, aby som vyhral.

    Aj preto som v závere nechcel odkryť karty. Taktika je súčasť cyklistiky, nemôžem sa hnevať na ostatných jazdcov," skonštatoval Vermeersch.

    Súčasťou pretekov bol aj 20-ročný slovenský cyklista Matthias Schwarzbacher (EF Education - EasyPost), no známu belgickú klasiku nedokončil.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Mathieu Van der Poel.
    Mathieu Van der Poel.
    Došla mi para, vravel zničený Van der Poel. Súperi však urobili zo seba hlupákov
    Miroslav Kováčik|dnes 18:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Došla mi para, vravel zničený Van der Poel. Súperi však urobili zo seba hlupákov