    VIDEO: Vingegaard sa osamostatnil v červenom. Časovku ovládol tím UAE Emirates

    Cyklisti tímu UAE Team Emirates
    Cyklisti tímu UAE Team Emirates (Autor: X/La Vuelta)
    TASR|27. aug 2025 o 19:08
    Najlepšie tri tímy sa zmestili do desiatich sekúnd.

    Vuelta a España 2025

    Výsledky 5. etapy (Figueres - Figueres 24,1 km) - tímová časovka:

    1.

    UAE Team Emirates

    25:26,25 min

    2.

    Visma Lease a Bike

    + 8 s

    3.

    Lidl - Trek

    + 9 s

    4.

    Red Bull - Bora Hansgrohe

    + 12 s

    5.

    Ineos Grenadiers

    + 16 s

    6.

    Movistar Team

    + 17 s

    FIGUERES. Tím UAE Team Emirates zvíťazil v stredajšej tímovej časovke na cyklistických pretekoch Vuelta a Espaňa 2025.

    Rovinatú trať s dĺžkou 24,1 km, ktorá bola súčasťou 5. etapy, ovládol s náskokom ôsmich sekúnd.

    Druhé miesto obsadil tím Visma Lease a Bike s Jonasom Vingegaardom, ktorý sa osamostatnil na čele priebežného poradia jazdcov a získal späť červený dres.

    So sekundovým odstupom figuroval na treťom mieste tím Lidl Trek.

    Vingegaard po tímovej časovke opäť vedie celkovú klasifikáciu, na druhé a tretie miesto sa posunuli jazdci SAE Emirates-XRG Juan Ayuso a Joao Almeida.

    „Rozdiely sú malé a musíme byť realistickí. Dnes sme všetci išli na plný plyn. Bolo by krajšie mať červený dres, ale sme k nemu čoraz bližšie,“ povedal Almeida.

    Preteky poznačila snaha protestujúcej propalestínskej skupiny zablokovať jazdcov tímu Israel-Premier Tech. Demonštranti s palestínskymi vlajkami, transparentmi a nápisom

    „Neutralita je spoluúčasť. Bojkotujte Izrael" obmedzilo niektorých jazdcov, ktorí museli spomaliť. Napokon však nedošlo k žiadnej kolízii a protestujúcich odtiahli organizátori. Tím Israel-Premier Tech sa stal terčom podobných útokov aj počas Tour de France.

    Vo štvrtok 28. augusta sa Vuelta presunie do Andorry. Na cyklistov čaká horská etapa s celkovou dĺžkou 171 km, ktorá povedie zo španielskeho mestečka Olot do andorského Palu.

    Celkové poradie po 5. etape Vuelta a España 2025

    1.

    Jonas Vingegaard

    Dánsko

    Visma-Lease a Bike

    16:11:24 h

    2.

    Juan Ayuso

    Španielsko

    UAE Team Emirates

    + 8 s

    3.

    Joao Almeida

    Portugalsko

    UAE Team Emirates

    + 8 s

    4.

    Marc Soler

    Španielsko

    UAE Team Emirates

    + 8 s

    5.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    Lidl-Trek

    + 9 s

    6.

    David Gaudu

    Francúzsko

    Groupama - FDJ

    + 16 s

    
    
    
    dnes 19:08
