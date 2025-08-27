VIDEO: Vingegaard sa osamostatnil v červenom. Časovku ovládol tím UAE Emirates

Vuelta a España 2025
Výsledky 5. etapy (Figueres - Figueres 24,1 km) - tímová časovka:
1.
UAE Team Emirates
25:26,25 min
2.
Visma Lease a Bike
+ 8 s
3.
Lidl - Trek
+ 9 s
4.
Red Bull - Bora Hansgrohe
+ 12 s
5.
Ineos Grenadiers
+ 16 s
6.
Movistar Team
+ 17 s
FIGUERES. Tím UAE Team Emirates zvíťazil v stredajšej tímovej časovke na cyklistických pretekoch Vuelta a Espaňa 2025.
Rovinatú trať s dĺžkou 24,1 km, ktorá bola súčasťou 5. etapy, ovládol s náskokom ôsmich sekúnd.
Druhé miesto obsadil tím Visma Lease a Bike s Jonasom Vingegaardom, ktorý sa osamostatnil na čele priebežného poradia jazdcov a získal späť červený dres.
So sekundovým odstupom figuroval na treťom mieste tím Lidl Trek.
Vingegaard po tímovej časovke opäť vedie celkovú klasifikáciu, na druhé a tretie miesto sa posunuli jazdci SAE Emirates-XRG Juan Ayuso a Joao Almeida.
„Rozdiely sú malé a musíme byť realistickí. Dnes sme všetci išli na plný plyn. Bolo by krajšie mať červený dres, ale sme k nemu čoraz bližšie,“ povedal Almeida.
Preteky poznačila snaha protestujúcej propalestínskej skupiny zablokovať jazdcov tímu Israel-Premier Tech. Demonštranti s palestínskymi vlajkami, transparentmi a nápisom
„Neutralita je spoluúčasť. Bojkotujte Izrael" obmedzilo niektorých jazdcov, ktorí museli spomaliť. Napokon však nedošlo k žiadnej kolízii a protestujúcich odtiahli organizátori. Tím Israel-Premier Tech sa stal terčom podobných útokov aj počas Tour de France.
Vo štvrtok 28. augusta sa Vuelta presunie do Andorry. Na cyklistov čaká horská etapa s celkovou dĺžkou 171 km, ktorá povedie zo španielskeho mestečka Olot do andorského Palu.
Celkové poradie po 5. etape Vuelta a España 2025
1.
Jonas Vingegaard
Dánsko
Visma-Lease a Bike
16:11:24 h
2.
Juan Ayuso
Španielsko
UAE Team Emirates
+ 8 s
3.
Joao Almeida
Portugalsko
UAE Team Emirates
+ 8 s
4.
Marc Soler
Španielsko
UAE Team Emirates
+ 8 s
5.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl-Trek
+ 9 s
6.
David Gaudu
Francúzsko
Groupama - FDJ
+ 16 s