Český trapas na Faerských ostrovoch pokračuje. Tréner Hašek dostal údajne výpoveď priamo na letisku

Ivan Hašek.
Ivan Hašek. (Autor: REUTERS)
SITA|13. okt 2025 o 14:55
ShareTweet0

Lietadlo pre český tím nemohlo pristáť pre zlé počasie.

BRATISLAVA. Českí futbalisti nečakane prehrali na Faerských ostrovoch 1:2 v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.

Kritika sa na nich valí z každej strany, Václav Černý neskrýval v televíznom rozhovore frustráciu a generálny manažér českých futbalových reprezentácií Pavel Nedvěd sa fanúšikom ospravedlnil s tým, že po návrate do domoviny vyvodia dôsledky.

Lenže do Česka sa zatiaľ nedostali. Stále "trčia" v krajine futbalového trpaslíka. Lietadlo pre tím Ivana Haška nemohlo pristáť pre zlé počasie.

Odlet bol naplánovaný na 11.00 h, no stroj vyslaný z Nórska krúžil nad letiskom Vágar a potom sa vrátil späť do Osla. Informoval o tom web sport.cz.

Český web prišiel aj s informáciou, že tréner Hašek pri reprezentácii skončí. Situáciu riešia priamo na letisku, jeho možným nástupcom by mal byť Miroslav Koubek alebo Michal Bílek.

Po neúspešnom kvalifikačnom zápase na MS sa Česi chceli čo najskôr dostať domov a rýchlo zabudnúť na bolestivé zlyhanie. No uviazli na ostrove plnom oviec.

Druhé lietadlo pre partnerov národného tímu, ktoré malo odletieť desať minút po národnom tíme, je tiež stále zaparkované na dráhe.

Podľa informácií od zamestnancov letiska majú niektorí piloti problémy v nepriaznivom počasí na krátkej miestnej dráhe, ktorá sa nachádza medzi horami.

Faerčania výhrou zmiatli aj českého komentátora, nahnevaný Černý nezvládol rozhovor
Súvisiaci článok
Faerčania výhrou zmiatli aj českého komentátora, nahnevaný Černý nezvládol rozhovor

Let do Osla trvá približne hodinu a pol, plus treba pripočítať čas na doplnenie paliva. Nežiadúce zdržanie futbalistov sa tak predĺži. Momentálne sedia v kaviarni, pijú kávu a sú viditeľne nespokojní so situáciou, informoval spravodajca uvedeného portálu.

Tabuľka skupiny L

Kvalifikácia MS vo futbale 2026

Reprezentácie

Zinedine Zidane so svojím synom Lucom.
Zinedine Zidane so svojím synom Lucom.
Som si istý, že sa vrátim k trénovaniu. Zidane potvrdil záujem viesť reprezentáciu
dnes 15:12
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Český trapas na Faerských ostrovoch pokračuje. Tréner Hašek dostal údajne výpoveď priamo na letisku