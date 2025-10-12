Faerčania výhrou zmiatli aj českého komentátora, nahnevaný Černý nezvládol rozhovor

TORSHAVN. Hanba na ihrisku outsidera, trapas, či šokujúca prehra, píšu médiá u našich západných susedov po zápase českej futbalovej reprezentácie na Faerských ostrovoch a špekulujú o budúcnosti trénera Ivana Hašeka.
Česi podľahli tímu, ktorý sa nachádza na 136. mieste v rebríčku FIFA, v kvalifikácii MS 2026 na umelej tráve v Torshavne 1:2 (0:1).
Faerčania dosiahli tretie víťazstvo za sebou, čo sa im nikdy predtým nepodarilo. V kvalifikácii vyhrali v septembri na Gibraltáre 1:0 a Čiernej Hore nadelili vo štvrtok doma 4:0.
V histórii už pokorili Rakúsko, Island, Grécko či Turecko, ale nedeľňajšia výhra bude patriť k najväčším úlovkom ostrovnej krajiny, kde sa veľká časť obyvateľov živí lovom či chovom rýb.
"Futbalové dobrodružstvo pokračuje," hlásal palcovým titulkom portál kvf.fo.
Nečakaný výsledok zmiatol aj českého komentátora priameho prenosu, ktorý po zápase tvrdil, že Faerské ostrovy majú teraz v rukách postup do ďalších bojov o majstrovstvá sveta.
Nie je to pravda. V tabuľke L-skupiny majú o bod menej ako Česi. Tí hrajú v poslednom kole proti beznádejne poslednému Gibraltáru a Faerčania v Chorvátsku, takže šanca, že obsadia druhé miesto zaručujúce baráž, je veľmi nízka.
"Prehrať s Faerskými ostrovmi, hoci už to nie je futbalový trpaslík, je zlé. Pri každej lopte boli naši hráči neskôr a domáci boli lepší aj kombinačne, čo je smutné," hodnotil po zápase v štúdiu Českej televízie v úlohe experta Karel Poborský, ktorý pochválil súpera.
"Už vedia hrať futbal. Neboja sa, sú odvážni, hrajú celkom vyspelo s loptou. Dobre brániť vedeli už predtým, no teraz pridali aj kvalitnú ofenzívu. V kvalifikácii dostali v siedmich zápasoch iba šesť gólov a dali desať," dodal Poborský.
Pri analýze herných situácií Poborský kritizoval stredopoliara Besiktasu Istanbul Václava Černého, ktorý si pri protiútoku domácich pred prvým gólom nepokryl zakončujúceho hráča.
"Venco úplne vypol a domáci hráč to dával do bránky placírkou ako v zápase starých pánov," vravel Poborský.
O niekoľko minút čelil Černý otázkam reportéra ČT v Thorshavne a do debaty sa mu evidentne nechcelo. "Všetci sme ten zápas videli, snaha bola, ale chýbala finálna fáza. Chýbali faktory na vytvorenie šancí, strelenie gólu," súkal zo seba.
Keď sa ho reportér spýtal, či môže byť konkrétnejší, po malej odmlke dodal: "Nikto nešiel do zápasu s tým, že to bude jednoduché, to určite nie... Nechcem povedať niečo, čo by som nemal. Ospravedlňujem sa, je to ťažké takto bezprostredne po zápase."
Futbalistu však vytočila posledná otázka, ako vnímal situáciu pred prvým gólom Faerčanov, či si nemal zakončujúceho hráča pokryť. "Tak ja som si ho mal pokryť? Bežal som naspäť ako všetci ostatní... Vy si to nejako vyhodnotíte, takže to pokojne spravte tak, že to zhodíte na mňa..." povedal rozladený Černý, otočil sa a odkráčal preč.