VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026

Českí hokejisti porazili v treťom stretnutí základnej B-skupiny majstrovstiev sveta vo Fribourgu obhajcov bronzu Švédov 4:3.
Česi si vďaka tomu pripísali druhú výhru a odčinili zaváhanie so Slovinskom.
Česi mali vynikajúci vystup do zápasu a presne po 13 odohratých minútach viedli už 3:0, presadili sa Matej Blümel, v presilovke Dominik Kubalík a Jakub Flek.
Komplikáciou bolo vylúčenie obrancu Jána Ščotka na päť minút a do konca stretnutia, čo Švédi využili do prestávky na zníženie na 2:3.
Náskok potom v druhej tretine navýšil Jiří Černoch, výber Švédska odpovedal ďalším zásahom v početnej výhode, v čase 26:00 sa trafil kapitán Oliver Ekman-Larsson, ale ďalší gól už nepadol.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026