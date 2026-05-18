    18.05.2026, Skupina B
    3 - 4
    2:3, 1:1, 0:0
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026

    Čech Jakub Flek oslavuje gól do siete Švédska na MS v hokeji 2026.
    Čech Jakub Flek oslavuje gól do siete Švédska na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, ČTK|18. máj 2026 o 23:13
    Českí hokejisti porazili v treťom stretnutí základnej B-skupiny majstrovstiev sveta vo Fribourgu obhajcov bronzu Švédov 4:3.

    Česi si vďaka tomu pripísali druhú výhru a odčinili zaváhanie so Slovinskom.

    Česi mali vynikajúci vystup do zápasu a presne po 13 odohratých minútach viedli už 3:0, presadili sa Matej Blümel, v presilovke Dominik Kubalík a Jakub Flek.

    Komplikáciou bolo vylúčenie obrancu Jána Ščotka na päť minút a do konca stretnutia, čo Švédi využili do prestávky na zníženie na 2:3.

    Fotogaléria zo zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Hokejisti Česka oslavujú gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Švéd Lucas Raymond a Jiri Tichacek počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Jakub Flek oslavuje gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Jakub Flek oslavuje gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Hokejisti Česka oslavujú gól počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Brankár Česka Josef Korenář počas zápasu v základnej B-skupine Švédsko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.From left Sweden's Oliver Ekman-Larsson, Sweden's Viggo Bjorck, Sweden's Lucas Raymond, and Sweden's Jack Berglund, celebrate a goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Sweden and Czech Republic in Fribourg, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP)

    Náskok potom v druhej tretine navýšil Jiří Černoch, výber Švédska odpovedal ďalším zásahom v početnej výhode, v čase 26:00 sa trafil kapitán Oliver Ekman-Larsson, ale ďalší gól už nepadol.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    8
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

