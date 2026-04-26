Ďalšie zaváhanie už nedopustili. Českí mladíci deklasovali outsidera deviatimi gólmi

MS v hokeji U18 2026 - skupina B
Česko – Dánsko 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)
Góly: 5. Šebesta (Řípa, Nedorost), 11. Huk (Ruml, Nedorost), 23. Sedláček (Byrtus, Cífka), 30. Holejšovský (Ruml, Nedorost), 37. Sedláček (Huk), 41. Řípa (Řehák, Nedorost), 44. Nedorost (Řípa, Hora), 54. Tománek (Tomek), 58. Šebesta (Tomek) – 12. Christensen (Degn, Heinsen)
Hokejisti Česka si na na MS v hokeji do 18 rokov 2026 na Slovensku pripísali na konto tretie víťazstvo.
V nedeľnom súboji v Bratislave deklasovali Dánsko 9:1 a priebežne sa dostali na prvé miesto v základnej B-skupine o dva body pred USA.
Američania majú ešte k dispozícii pondelkový zápas s Nemeckom, Česi už svoje účinkovanie v skupine ukončili a budú čakať na meno štvrťfinálového súpera.
Tréner Tomajko so svojimi asistentmi urobil po nečakanej sobotňajšej porážke s Nemeckom (2:3 po predl.) zmeny v zostave.
Vypadol zranený obranca Kamas, v bránke dostal šancu Psohlavec, v útoku nastúpil prvýkrát na šampionáte Holejšovský.
Dvoma gólmi sa pod českú výhru podpísali útočníci Dominik Řípa a Michal Šebesta. Päť bodov za gól a štyri asistencie si pripísal obranca Václav Nedorost.