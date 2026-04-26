    ONLINE: Česko - Dánsko dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

    Sportnet|26. apr 2026 o 13:00
    Hokejisti Česka a Dánska dnes hrajú ďalší zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.

    TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
    26.04.2026 o 16:00
    Česko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Dánsko
    Prenos
    Dánsko zatím prožívá poměrně povedený turnaj. Jakožto nováček na mistrovství si hned v prvním zápase Dánové poradili s Němci, čímž směle vykročili za účasti ve čtvrtfinále. Po výhře Němců s Čechy sice ještě nemají jistotu záchrany, ale jejich situace je stále komfortní. Po pátečním vítězství 4:1 nad Německem přišel možná ještě překvapivější výsledek proti USA. V sobotním odpoledním utkání Dánové nečekaně dlouho vzdorovali zámořskému výběru. Až do 57. minuty držel fantom v bráně, Anton Wilde, slibný výsledek 1:0, nakonec Dánové prohráli 0:2.

    Nejlepším střelcem dánského výběru je se dvěma brankami Andreas Kloeve Mogensen, který rozhodl zápas s Německem. Nejlepším hráčem je však zatím jednoznačně Anton Wilde. Dánský gólman zatím pochytal 82 z 85 střel, které na něj souhrnné Němci a Američané vyslali, a má tak úspěšnost zákroků 96,59 %.

    Sestava z minulého zápasu:
    Wilde (Navrbjerg) – Kramer (A), Kjelgaard Larsen (A), Jakobsen, Ebdrup, Baerentsen, Norhoj, Jorgensen, J. Johansen – Samuelsen, Poulsen (C), Lepola – Mogensen, Degn, Larsson – Heinsen, True, Christensen – Yarbrough, Foder, Silverman.
    Česko si skvěle rozjetý turnaj pořádně zkomplikovalo. Po dvou výhrách proti favorizovaným Američanům a Švédům měli Češi skvěle nakročeno k prvnímu místu ve skupině, ale v sobotním zápase nečekaně prohráli s Němci v prodloužení a pozice na čele tabulky je rázem poměrně daleko. Po třech zápasech jsou Češi na šesti bodech.

    Jediným dvougólovým střelcem českého týmu je zatím obránce Jakub Vaněček, který se trefil dvakrát v přesilové hře. Prvním gólem rozhodl zápas se Švédy, druhým naopak otevřel utkání proti Němcům. Na dvou bodech jsou ještě tři hráči – Michal Hartl, Adam Klaus a Dominik Řípa (všichni 1+1)

    Sestava z minulého zápasu:
    Sklenička (Psohlavec) – Kamas, Vaněček, Nedorost, Ruml, Michálek, Byrtus, Cífka – Tomek (C), Tománek (A), Huk – Šichtař, Hartl, Katolický – Řehák, Řípa, Klaus – Sedláček, Kubín, Šebesta – Holejšovský.
    Dnes nás čeká poslední zápas Čechů v základní skupině mistrovství světa. Proti výběru Jana Tomajka bude stát tým Dánska.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.
    MS v hokeji U18 2026 - skupina B

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    VP

    PP

    P

    Skóre

    Body

    1.

    USA

    3

    2

    0

    1

    0

    13:4

    7

    2.

    Česko

    3

    1

    1

    1

    0

    7:6

    6

    3.

    Dánsko

    2

    1

    0

    0

    1

    4:3

    3

    4.

    Švédsko

    3

    1

    0

    0

    2

    9:13

    3

    5.

    Nemecko

    3

    0

    1

    0

    2

    6:13

    2

