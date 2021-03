Ovplyvnil zápas federálnej ligy. Delegát ma doslova znásilnil, spomína bývalý rozhodca

Okrem toho, že Bomba vyrábal špeciálne píšťalky, sám rozhodoval vo federálnej a neskôr slovenskej lige. Ako arbiter a delegát pôsobil ružomberský rodák 44 rokov, svoju bohatú kariéru zachytáva v publikácii Žltá musí, červená môže a čo na to litera.

Podobným priekopníkom vo svete píšťaliek sa stal Slovák STANISLAV BOMBA (71) , ktorý ich vyrábal pre všetkých rozhodcov federálnej ligy. Zapískal ňou aj Vojtech Christov na majstrovstvách sveta 1982. Bolo to v úvodnom zápase šampionátu Belgicko – Argentína.

Veľmi veľa. Odpískal a odkýval som množstvo krásnych stretnutí, za ktoré mi prišli aktéri poďakovať. Vtedy to človeka najviac zahreje.

Život je o rozhodnutiach, nie o príležitostiach. A ja som sa rozhodol správne. V rozhodovaní som sa našiel, bol to môj zmysel života, láska, energia.

Len najkrajšie. Arbitra som robil dvadsať rokov, trinásť ešte vo federálnej lige, čo bola fantastická súťaž. Nikdy nebudem banovať, že som píšťalku chytil do ruky.

Človek nevidí dovnútra, ale keď sa hráči po prehre usmievajú, veľa to napovie. Roky som pri futbale a viem, ako sa futbalisti správajú, keď prehrajú naozaj a keď tomu dopomôžu. V minulosti bolo takýchto prípadov viac.

Netrúfnem si to potvrdiť a ani na nikoho ukázať. Zažil som však Rezešovcov a viem, čoho boli schopní. Oni boli v Košiciach ako futbaloví Bohovia.

Prvenstvu Košíc dopomohla prehra Trnavy v zachraňujúcej sa Rimavskej Sobote, o ktorej sa hovorí dodnes. Niektorí hráči Trnavy údajne zápas predali. Ako ste to vtedy vnímali?

To netuším, nikdy som ich nepočítal. Vo federálnej lige som debutoval v stretnutí Žilina – Lokomotíva Košice, môj posledný zápas bol v júni 1997 duel 1. FC Košice – Lokomotíva Košice. V poslednom stretnutí som bol už len na čiare, domáci vyhrali 2:1 a získali vôbec prvý titul.

Boli ste aktérom zmanipulovaného zápasu?

Žiaľ, aj ja som zradil pravidlo futbalu. Je to môj najhorší zážitok.

Vo futbale sú tri druhy delegátov, schopní, neschopní a všetkého schopní. Ja som raz natrafil na toho posledného.

Pred zápasom Plzeň – Ostrava prišiel do šatne s tým, že domáci musia vyhrať. Kamery sú vraj vypnuté, elektrika nepôjde a nemáme nič riešiť.

Sú to roky rokúce, no tie spomienky mám pred sebou stále. Dá sa povedať, že ma delegát znásilnil. V minulom storočí sa to stávalo.

Ako ten zápas nakoniec dopadol?

Domáci vyhrali 1:0. Z penalty.