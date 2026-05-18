VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026

    Fínsko na MS v hokeji 2026
    18.05.2026, Skupina A
    6 - 2
    3:1, 2:0, 1:1
    Fín Aatu Raty oslavuje gól do siete USA na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, ČTK|18. máj 2026 o 18:58
    Fíni porazili na majstrovstvách sveta v Zürichu hokejistov USA 6:2 a ovládli aj tretí zápas na turnaji.

    Američania obhajujúci zlaté medaily si naopak pripísali druhú porážku a v skupine A majú tri body za výhru nad Veľkou Britániou.

    Dvoma gólmi a asistenciou sa fínskemu víťazstvu podieľal útočník Lenni Hämeenaho.

    Fíni sa mohli dostať do vedenia už po 30 sekundách hry, brankár Woll ale dokázal Barkovovu strelu vyraziť. V 7. min už ale kapituloval, po Leonardovom zaváhaní ho prekonal Hämeenaho.

    Američanom sa zásluhou vydarenej Coronatovej strely podarilo vyrovnať, ale Severania získali rýchlo vedenie späť. Po rýchlom protiútoku sa len o 61 sekúnd neskôr presadil Puistola. Pri hre štyri na štyri potom pridal tretí gól Räty.

    Vľavo Paul Cotter a Henri Jokiharju počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Mathieu Olivier strieľa na bránu počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Jesse Puljujarvi a Wyatt Kaiser počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Brankár Justus Annunen inkasuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Matt Coronato a Henri Jokiharju počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Hokejisti USA oslavujú gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Jesse Puljujarvi strieľa počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Ville Heinola a Max Sasson počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Vľavo Max Plante strieľa počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Brankár USA Joseph Woll inkasuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Connor Clifton počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Druhý zľava Matt Coronato oslavuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Lenni Hameenaho strieľa gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Aatu Raty oslavuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Finland's Eemil Erholtz, left, shoots on goal against USA's goaltender Devin Cooley, Will Borgen and Connor Clifton, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Patrik Puistola in action against USA's Oliver Moore, 2nd left, Max Plante and James Hagens, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)USA's Oliver Moore, left, and Finland's Vili Saarijarvi in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Lenni Hameenaho, right, celebrates scoring with Eemil Erholtz, left, and Mikko Lehtonen during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Saku Maenalanen celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Saku Maenalanen, left, Olli Maatta and Waltteri Merela, right, celebrate scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Team USA celebrates after scoring the second goal during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Tommy Novak, right, shoots the puck past Finland's Hannes Bjorninen, left, and Waltteri Merela during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Vili Saarijarvi, center, in action against USA's Ryan Leonard, left, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard, right, scores during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's James Hagens, left, and Finland's Ville Heinola in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)USA's Paul Cotter, left, and Finland's Vili Saarijarvi in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Lenni Hameenaho, right, shoots the puck past USA's Mathieu Olivier during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Wyatt Kaiser, left, and Alex Steeves challenge Finland's Sakari Manninen during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard, 2nd right, scores past Finland's goaltender Justus Annunen, 2nd left, and Nikolas Matinpalo, left, and Mikko Lehtonen, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    V závere prvej tretiny boli Američania blízko zníženia v oslabení, brankára Annunena ale neprekonali a Fíni na začiatku druhej časti rozhodli o svojej výhre.

    Na konci presilovky sa druhýkrát presadil Hämeenaho a o 31 sekúnd neskôr pohotovým tečom skóroval Mäenalanen. Namiesto Wolla sa do americkej bránky postavil Cooley.

    V polovici stretnutia mal ideálnu šancu znížiť Nelson, lenže nedokázal trafiť odkrytú fínsku bránku. Viac práce mal aj naďalej Cooley, Annunen ale svoj tím podržal pri šanci Steevensa v oslabení.

    V tretej časti Američania výrazne zvýšili streleckú aktivitu, znížiť sa im podarilo v presilovej hre päť na tri. Výhodu dvoch hráčov v poli využil už po šiestich sekundách pohotovou dorážkou Leonard.

    Aj Fíni však následne dokázali rovnako rýchlo využiť klasickú početnú výhodu, Cotterov faul potrestal Lundell.

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    4:4
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    NemeckoNemeckoGER
    2
    0
    0
    0
    2
    1:5
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

