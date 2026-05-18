VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026

Fíni porazili na majstrovstvách sveta v Zürichu hokejistov USA 6:2 a ovládli aj tretí zápas na turnaji.
Američania obhajujúci zlaté medaily si naopak pripísali druhú porážku a v skupine A majú tri body za výhru nad Veľkou Britániou.
Dvoma gólmi a asistenciou sa fínskemu víťazstvu podieľal útočník Lenni Hämeenaho.
Fíni sa mohli dostať do vedenia už po 30 sekundách hry, brankár Woll ale dokázal Barkovovu strelu vyraziť. V 7. min už ale kapituloval, po Leonardovom zaváhaní ho prekonal Hämeenaho.
Američanom sa zásluhou vydarenej Coronatovej strely podarilo vyrovnať, ale Severania získali rýchlo vedenie späť. Po rýchlom protiútoku sa len o 61 sekúnd neskôr presadil Puistola. Pri hre štyri na štyri potom pridal tretí gól Räty.
V závere prvej tretiny boli Američania blízko zníženia v oslabení, brankára Annunena ale neprekonali a Fíni na začiatku druhej časti rozhodli o svojej výhre.
Na konci presilovky sa druhýkrát presadil Hämeenaho a o 31 sekúnd neskôr pohotovým tečom skóroval Mäenalanen. Namiesto Wolla sa do americkej bránky postavil Cooley.
V polovici stretnutia mal ideálnu šancu znížiť Nelson, lenže nedokázal trafiť odkrytú fínsku bránku. Viac práce mal aj naďalej Cooley, Annunen ale svoj tím podržal pri šanci Steevensa v oslabení.
V tretej časti Američania výrazne zvýšili streleckú aktivitu, znížiť sa im podarilo v presilovej hre päť na tri. Výhodu dvoch hráčov v poli využil už po šiestich sekundách pohotovou dorážkou Leonard.
Aj Fíni však následne dokázali rovnako rýchlo využiť klasickú početnú výhodu, Cotterov faul potrestal Lundell.
