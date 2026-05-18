    18.05.2026, Skupina A
    6 - 2
    3:1, 2:0, 1:1
    Hokejistov USA nepodržal brankár a kruto pykali. Fíni ukázali skvelú efektivitu

    Fín Lenni Hameenaho strieľa gól na MS 2026 v zápase proti USA.
    Fín Lenni Hameenaho strieľa gól na MS 2026 v zápase proti USA. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|18. máj 2026 o 18:37
    Fínsko dnes zdolalo USA v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Fínsko - USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:0)

    Góly: 7. Hämeenaho, 9. Puistola (Hämeenaho, Määttä), 15. Räty (Lehtonen, Björninen), 22. Hämeenaho (Lehtonen, Kuokkanen), 22. Mäenalanen (Määttä, Merelä), 47. Lundell - 8. Coronato (Moore), 44. Leonard (Ufko, Faulk)

    Rozhodcovia: Björk (Švéd.), HRONSKÝ (SR) - Birkhoff (Kan.), Ondráček (ČR), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 9206

    Fínsko: Annunen - Matinpalo, Määttä, Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Puljujärvi, Barkov, Manninen - Erholtz, Räty, Kuokkanen - Merelä, Björninen, Mäenalanen

    USA: Woll (22. Cooley) - Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko - Olivier, Sasson, Cotter - Leonard, Novak, Steeves - Coronato, Moore, Howard - Plante, Nelson, Hagens - Lafferty

    Fínski hokejisti v pondelkovom šlágri A-skupiny majstrovstiev sveta jednoznačne zvíťazili nad hráčmi USA 6:2 a po troch stretnutiach majú na konte plný počet bodov.

    „Suomi“ rozhodli za prvých 22 minút, keď z desiatich striel na bránku vyťažili až päť gólov. Obhajcova trofeje z USA nazbierali v troch súbojoch len tri body.

    Fíni po dvojdňovej pauze nastúpia najbližšie vo štvrtok 21. mája o 16.20 h proti Lotyšsku, zámorských hokejistov čaká o deň skôr o 20.20 h súboj s Nemeckom.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    3
    3
    0
    0
    0
    13:4
    9
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    4:4
    3
    5
    USAUSAUSA
    3
    1
    0
    0
    2
    8:10
    3
    6
    NemeckoNemeckoGER
    2
    0
    0
    0
    2
    1:5
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Šláger A-skupiny, ktorý viedol aj slovenský hlavný rozhodca Tomáš Hronský, mal rýchly spád a už v 9. minúte svietilo na tabuli skóre 2:1 pre Fínsko.

    Severanov poslal do vedenia v 7. minúte Hämeenaho, ktorý v strednom pásme vypichol puk Leonardovi a strelou zápästím prekonal Wolla.

    Američania vyrovnali po 98 sekundách po akcii Moorea, ktorý prešiel spoza vlastnej bránky až do útočného pásma a nabil na ľavý kruh Coronatovi.

    Z vyrovnania sa však tešili len minútu a sekundu, po ich chybe sa „Suomi“ dostali do prečíslenia a Puistola po prihrávke Hämeenaha zvýšil na 2:1.

    Hráči USA si zahrali prvú presilovku v zápase, no už po pár sekundách ju ukončil faul Leonarda na Rätyho a práve tento útočník pridal pri hre 4 na 4 tretí gól. Fíni na ne potrebovali len sedem striel. 

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Vľavo Paul Cotter a Henri Jokiharju počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Mathieu Olivier strieľa na bránu počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Jesse Puljujarvi a Wyatt Kaiser počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Brankár Justus Annunen inkasuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.
    Vľavo Matt Coronato a Henri Jokiharju počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Hokejisti USA oslavujú gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Jesse Puljujarvi strieľa počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Ville Heinola a Max Sasson počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Vľavo Max Plante strieľa počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Brankár USA Joseph Woll inkasuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Connor Clifton počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Druhý zľava Matt Coronato oslavuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Lenni Hameenaho strieľa gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Aatu Raty oslavuje gól počas zápasu v základnej A-skupine Fínsko - USA na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Zürichu.Finland's Eemil Erholtz, left, shoots on goal against USA's goaltender Devin Cooley, Will Borgen and Connor Clifton, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Patrik Puistola in action against USA's Oliver Moore, 2nd left, Max Plante and James Hagens, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)USA's Oliver Moore, left, and Finland's Vili Saarijarvi in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)Finland's Lenni Hameenaho, right, celebrates scoring with Eemil Erholtz, left, and Mikko Lehtonen during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Saku Maenalanen celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Saku Maenalanen, left, Olli Maatta and Waltteri Merela, right, celebrate scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Team USA celebrates after scoring the second goal during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Tommy Novak, right, shoots the puck past Finland's Hannes Bjorninen, left, and Waltteri Merela during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Vili Saarijarvi, center, in action against USA's Ryan Leonard, left, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard, right, scores during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's James Hagens, left, and Finland's Ville Heinola in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)USA's Paul Cotter, left, and Finland's Vili Saarijarvi in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Finland's Lenni Hameenaho, right, shoots the puck past USA's Mathieu Olivier during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Wyatt Kaiser, left, and Alex Steeves challenge Finland's Sakari Manninen during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)USA's Ryan Leonard, 2nd right, scores past Finland's goaltender Justus Annunen, 2nd left, and Nikolas Matinpalo, left, and Mikko Lehtonen, right, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round game between Finland and the USA in Zurich, Switzerland, Monday, May 18, 2026. (Andreas Becker/Keystone via AP)

    II. tretina:

    Ešte lepší štart mali do druhej tretiny, v ktorej už po 117 sekundách viedli 5:1.

    Najprv premenil dohrávanú presilovku z prvého dejstva Hämeenaho a o chvíľu pridal ďalší gól Mäenalanen. Fíni dovtedy vyslali len desať striel na bránku.

    Američania reagovali zmenou brankára, keď Wolla vymenil Cooley. Severania mohli zvýšiť v dvoch presilovkách, ale nevyužili ich a Annunen pochytal ojedinelé šance USA. 

    III. tretina:

    Tretie dejstvo odštartovali náporom zámorskí hráči, ktorí si zahrali aj presilovku 5:3 a vyťažili z nej gól Leonarda.

    Ďalšie však nepridali a po šarvátke a vylúčení Cottera upravil na 6:2 Lundell. Fíni si už záver postrážili a skupinou kráčajú bez zaváhania.

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 18. mája

    18.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 1
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    18.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    6 - 2
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    18.05. 20:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    18.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Dánsko na MS v hokeji 2026
