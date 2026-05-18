Hokejistov USA nepodržal brankár a kruto pykali. Fíni ukázali skvelú efektivitu

MS v hokeji 2026 - skupina A
Fínsko - USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:0)
Góly: 7. Hämeenaho, 9. Puistola (Hämeenaho, Määttä), 15. Räty (Lehtonen, Björninen), 22. Hämeenaho (Lehtonen, Kuokkanen), 22. Mäenalanen (Määttä, Merelä), 47. Lundell - 8. Coronato (Moore), 44. Leonard (Ufko, Faulk)
Rozhodcovia: Björk (Švéd.), HRONSKÝ (SR) - Birkhoff (Kan.), Ondráček (ČR), vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 9206
Fínsko: Annunen - Matinpalo, Määttä, Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Puljujärvi, Barkov, Manninen - Erholtz, Räty, Kuokkanen - Merelä, Björninen, Mäenalanen
USA: Woll (22. Cooley) - Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko - Olivier, Sasson, Cotter - Leonard, Novak, Steeves - Coronato, Moore, Howard - Plante, Nelson, Hagens - Lafferty
Fínski hokejisti v pondelkovom šlágri A-skupiny majstrovstiev sveta jednoznačne zvíťazili nad hráčmi USA 6:2 a po troch stretnutiach majú na konte plný počet bodov.
„Suomi“ rozhodli za prvých 22 minút, keď z desiatich striel na bránku vyťažili až päť gólov. Obhajcova trofeje z USA nazbierali v troch súbojoch len tri body.
Fíni po dvojdňovej pauze nastúpia najbližšie vo štvrtok 21. mája o 16.20 h proti Lotyšsku, zámorských hokejistov čaká o deň skôr o 20.20 h súboj s Nemeckom.
Priebeh zápasu Fínsko - USA na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Šláger A-skupiny, ktorý viedol aj slovenský hlavný rozhodca Tomáš Hronský, mal rýchly spád a už v 9. minúte svietilo na tabuli skóre 2:1 pre Fínsko.
Severanov poslal do vedenia v 7. minúte Hämeenaho, ktorý v strednom pásme vypichol puk Leonardovi a strelou zápästím prekonal Wolla.
Američania vyrovnali po 98 sekundách po akcii Moorea, ktorý prešiel spoza vlastnej bránky až do útočného pásma a nabil na ľavý kruh Coronatovi.
Z vyrovnania sa však tešili len minútu a sekundu, po ich chybe sa „Suomi“ dostali do prečíslenia a Puistola po prihrávke Hämeenaha zvýšil na 2:1.
Hráči USA si zahrali prvú presilovku v zápase, no už po pár sekundách ju ukončil faul Leonarda na Rätyho a práve tento útočník pridal pri hre 4 na 4 tretí gól. Fíni na ne potrebovali len sedem striel.
II. tretina:
Ešte lepší štart mali do druhej tretiny, v ktorej už po 117 sekundách viedli 5:1.
Najprv premenil dohrávanú presilovku z prvého dejstva Hämeenaho a o chvíľu pridal ďalší gól Mäenalanen. Fíni dovtedy vyslali len desať striel na bránku.
Američania reagovali zmenou brankára, keď Wolla vymenil Cooley. Severania mohli zvýšiť v dvoch presilovkách, ale nevyužili ich a Annunen pochytal ojedinelé šance USA.
III. tretina:
Tretie dejstvo odštartovali náporom zámorskí hráči, ktorí si zahrali aj presilovku 5:3 a vyťažili z nej gól Leonarda.
Ďalšie však nepridali a po šarvátke a vylúčení Cottera upravil na 6:2 Lundell. Fíni si už záver postrážili a skupinou kráčajú bez zaváhania.