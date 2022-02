ONLINE: Slovenskí biatlonisti dnes idú štafetu na ZOH Peking 2022

V dnešním závodě biatlonových štafet mužů se očekává souboj titánů mezi Norskem a Francií. V obou týmech totiž závodí jedna absolutní superstar posledních let. Johannes Thingnes Bø sice pokazil minulý stíhací závod a prostřílel se s velkým náskokem na čele nakonec mimo pódium, na trati je ale perfektní a ve štafetách obvykle chyby nedělá. Navíc mu zdatně sekunduje jeho bratr, kterého už jsme dlouho neviděli závodit v takové formě a z Pekingu už si jistě odveze tři medaile.



To Quentin Fillon Maillet už má dokonce čtyři, ještě ani z jednoho klání nevyšel naprázdno. Dvakrát byl zlatý, dvakrát stříbrný a dnes může a pravděpodobně překoná rekord Ole Einara Björndalena, který získal na jedněch Hrách čtyři medaile. nutno ale podotknout, že všechny čtyři byly zlaté a že to byly jediné čtyři závody. V Salt Lake City se totiž ještě nejezdily masáky a smíšené štafety. Francie letos štafetu ještě nevyhrála a Nory porazila jen tehdy, když nasadili své béčko. Bylo by to tedy o to sladší vítězství, pokud by se jim to podařilo právě na Olympijských hrách. Formu i předpoklady na to mají.



Do pořadí na pódiu by chtěli výrazně promluvit Rusové, kteří v sezóně pokaždé stáli na stupních vítězů a v Ruhpoldingu dokonce vyhráli. V Pekingu jim to slušně stříli, Cvetkov i Latypov dosahují parádních výsledku na střelnici a druhému jmenovanému to dokonce vyneslo bronz z minulého stíhacího závodu. Parádní střelbou disponují i Němci, Rees i Nawrath se ve stíhačce posunuli o vysoký počet míst právě díky skvělým výkonům před terči. Za černého koně se rozhodně dají považovat Švédové, kteří sice pojedou až s osmičkou, ale Samuelsson i Ponsiluoma se můžou rovnat světové špičce a dokáží si dobře poradit i v těžkých podmínkách, které v Pekingu panují.



Český tým letos skončil jen jednou v desítce, když v Hochfilzenu stejné kvarteto, které je na startu dnes, dokončilo závod jako deváté. Jinak je to bída a zmar hlavně na střelnici a to samé by se dalo říct o výkonech Čechů zde v Čang-ťia-kchou. V aktuální katastrofální formě by bylo úspěchem asi jakékoliv umístění v první desítce. V celkovém pořadí jsou totiž před Čechy třeba i Finsko, Kanada nebo Slovinsko a to v minulosti nebývalo zvykem.



Ještě hůř na tom jsou Slováci, kteří se umístili pouze jednou v elitní dvacítce v závodě Světového poháru, jednou byli dokonce dojeti o kolo a závod nedokončili. Od slovenské čtveřice dnes velké věci nečekejme, pro ně bude úspěch, když se na trať dostane jejich finišmen Sklenárik a dojede do cíle.