Už chcem ísť domov, vravela so slzami v očiach. Davidovej tesne ušla medaila

"Chutí horko. Teraz ma to veľmi mrzí, štvrté miesto si nikto za rok pamätať nebude. O koľkých štvrtých miestach na olympiáde sa hovorí?" pýtala sa tak trochu aj sama seba v mixzóne.

Dvadsaťpäťročná pretekárka vybehala do posledného kola s tesným mankom na druhú a tretiu pretekárku. Tými však boli elitné nórske biatlonistky a povestné bežkyne Tiril Eckhoffová a Marte Olsbuová Röiselandová.

"Dúfala som, bojovala som až do konca. V predchádzajúcich pretekoch sme videli, že tu je možné všetko. Snažila som sa, ale jednoducho si tie sily rozvrhli dobre."

Po pretekoch si vyčítala svoj výkon na strelnici: "Pokazila som si to tam," uviedla, no rovnako štyri chyby v náročných veterných podmienkach spravili aj medailistky.

"No tak to chcelo strieľať ešte lepšie," zdôraznila so slzami na krajíčku.

"V ľahu to bolo na nulu, ale v stoji som si tú poslednú položku ešte mohla postrážiť," dodala a rýchlo sa ponáhľala do útrob biatlonového štadióna v Čang-ťia-kchou. "Už chcem ísť domov."