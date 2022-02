Po toľkých rokoch som vyčerpaná. Či skončím? Uvidíme, vraví Fialková

Za bežných podmienok sú 4 trestné okruhy v takýchto pretekoch podpriemerný výsledok bez šance na medailu. V Pekingu to v piatok znamenalo excelentný strelecký výkon.

Fialková bojovala

Paulína Fialková vybojovala v pretekoch s hromadným štartom 26. priečku. Mala výborný úvod pretekov a ešte pred druhou streleckou položkou bola na 8. priečke.

Potom sa však nevyhla trestným okruhom. Celkovo minula až 8 terčov. Akokoľvek hrozivo to vyzerá, nebola to najhoršia streľba. V týchto podmienkach to bol ešte prijateľný výsledok.

Anais Bescondová netrafila až polovicu všetkých terčov - 10.

"Boli to asi najťažšie podmienky, aké tu boli, ešte horšie ako v mixe. S tým vetrom to bolo divoké. Poslednú stojku som strieľala tak, že som už ani nevedela zamieriť na terč. Bol tam silný poryv vetra. Klobúk dole pred babami, ktoré to zvládli, ja bohužiaľ nie, ale aj to je biatlon," hodnotila preteky Fialková pre TASR.