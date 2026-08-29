Prvá šanca po výmene. Bejzbalista Macko v MLB debutoval v novom tíme

Adam Macko
Adam Macko (Autor: TASR/AP)
TASR|29. aug 2026 o 08:36
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Nastúpiť môže proti Milwaukee.

Slovenský bejzbalista Adam Macko si pripísal debut v drese tímu MLB Texas Rangers. V noci na sobotu nastúpil v stretnutí na pôde Milwaukee Brewers na 1,1 zmeny, jeho tím prehral 1:6.

Texaský klub ľavorukého nadhadzovača povolal pred duelom do prvého tímu premiérovo. Rangers prehrali tretí zápas v sérii a v Americkej lige im patrí 7. priečka, Milwaukee má najlepšiu bilanciu v celej MLB.

Dvadsaťpäťročný Macko sa v tomto roku stal prvým slovenským hráčom v ére samostatnosti, ktorý nastúpil v najprestížnejšej zámorskej súťaži.

V drese Toronta Blue Jays sa objavil v 22 dueloch, z toho v jednom ako začínajúci nadhadzovač.

Kanadský klub ho začiatkom augusta vymenil do Texasu a v drese farmárskeho tímu Round Rock Express odohral päť stretnutí s priemerom 5 bodov na 8 zmien. Informoval portál MLB.com.

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    Adam Macko
    Adam Macko
    Prvá šanca po výmene. Bejzbalista Macko v MLB debutoval v novom tíme
    dnes 08:36
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