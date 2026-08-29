Prvá šanca po výmene. Bejzbalista Macko v MLB debutoval v novom tíme

Slovenský bejzbalista Adam Macko si pripísal debut v drese tímu MLB Texas Rangers. V noci na sobotu nastúpil v stretnutí na pôde Milwaukee Brewers na 1,1 zmeny, jeho tím prehral 1:6.
Texaský klub ľavorukého nadhadzovača povolal pred duelom do prvého tímu premiérovo. Rangers prehrali tretí zápas v sérii a v Americkej lige im patrí 7. priečka, Milwaukee má najlepšiu bilanciu v celej MLB.
Dvadsaťpäťročný Macko sa v tomto roku stal prvým slovenským hráčom v ére samostatnosti, ktorý nastúpil v najprestížnejšej zámorskej súťaži.
V drese Toronta Blue Jays sa objavil v 22 dueloch, z toho v jednom ako začínajúci nadhadzovač.
Kanadský klub ho začiatkom augusta vymenil do Texasu a v drese farmárskeho tímu Round Rock Express odohral päť stretnutí s priemerom 5 bodov na 8 zmien. Informoval portál MLB.com.