Pri debute takmer nahliadol do TOP 10. Slovenský lukostrelec nezvládol dramatickú koncovku

Ondrej Franců.
Ondrej Franců. (Autor: Facebook/Slovenský lukostrelecký zväz)
TASR|26. sep 2026 o 14:05
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Dvadsaťšesťročný Slovák bol nasadený ako desiaty pred záverečnou sériou.

Slovenský reprezentant Ondrej Franců obsadil 11. miesto na majstrovstvách sveta v terénnej lukostreľbe v americkom Yanktone v disciplíne olympijsky luk.

V piatkovom osemfinále prehral s Austrálčanom Ryanom Tyackom tesne 91:92.

Dvadsaťšesťročný zverenec Vladimíra Hurbana ml. nasadený ako desiaty pred záverečnou sériou viedol o jeden bod, dramatická koncovka však predsa len patrila sedmičke hierarchie na základe výsledkov dvojdňovej kvalifikácie.

Franců na svetovom šampionáte v terénnej lukostreľbe debutoval.

Pri svojich štartoch na ME v rovnakom type lukostreľby skončil na 7. priečke (Poreč 2021) a na 15. mieste (Cesana Sansicario 2023). Informoval Slovenský lukostrelecký zväz (SLZ).

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