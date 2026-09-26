Michaličková vo finále sezóny na 40. mieste, Francúzka získala druhý titul

Finále Svetovej série World Triathlon:
ženy elite:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Cassandre Beaugrandová
1:50,52 h
2.
Georgia Taylorová-Brownová
+ 1:05 min
3.
Kate Waughová
+ 1:31 min
40.
Zuzana Michaličková
+ 6:39 min
Francúzka Cassandre Beaugrandová sa v sobotu stala majsterkou sveta v triatlone. Vo finále svetovej série v španielskom meste Pontevedra triumfovala časom 1:50,52 hodiny a potvrdila rolu favoritky.
Olympijská šampiónka z Paríža získala po triumfe v roku 2024 svoj druhý titul. Druhá skončila v sobotu Britka Georgia Taylorová-Brownová (+1:05) a pódium doplnila jej krajanka Kate Waughová (+1:31).
Slovenka Zuzana Michaličková finišovala na 40. mieste s mankom 6:39 min.
Konečné bodové hodnotenie pretekárok v seriáli pozostáva zo súčtu štyroch najlepších výsledkov z hlavnej časti sezóny a výsledku z pretekov v Pontevedre.
Beaugrandová vyhrala všetky štyri preteky, na ktorých v tejto sezóne štartovala a v Španielsku jej stačilo byť na pódiu. Mužské finále je na programe v nedeľu.