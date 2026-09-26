Michaličková vo finále sezóny na 40. mieste, Francúzka získala druhý titul

Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková.
Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková. (Autor: Facebook Slovenská triatlonová únia)
TASR|26. sep 2026 o 22:19
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Olympijská šampiónka potvrdila rolu favoritky.

Finále Svetovej série World Triathlon:

ženy elite:

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Krajina

Meno

Čas

1.

FRA

Cassandre Beaugrandová

1:50,52 h

2.

GBR

Georgia Taylorová-Brownová

+ 1:05 min

3.

GBR

Kate Waughová

+ 1:31 min

40.

SVK

Zuzana Michaličková

+ 6:39 min

Francúzka Cassandre Beaugrandová sa v sobotu stala majsterkou sveta v triatlone. Vo finále svetovej série v španielskom meste Pontevedra triumfovala časom 1:50,52 hodiny a potvrdila rolu favoritky.

Olympijská šampiónka z Paríža získala po triumfe v roku 2024 svoj druhý titul. Druhá skončila v sobotu Britka Georgia Taylorová-Brownová (+1:05) a pódium doplnila jej krajanka Kate Waughová (+1:31).

Slovenka Zuzana Michaličková finišovala na 40. mieste s mankom 6:39 min.

Konečné bodové hodnotenie pretekárok v seriáli pozostáva zo súčtu štyroch najlepších výsledkov z hlavnej časti sezóny a výsledku z pretekov v Pontevedre.

Beaugrandová vyhrala všetky štyri preteky, na ktorých v tejto sezóne štartovala a v Španielsku jej stačilo byť na pódiu. Mužské finále je na programe v nedeľu.

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