Slovensko v Lige národov či F1 v Baku. Športový program na dnes (26. september)

Na snímke slovenskí futbalisti zľava Ondrej Duda, Lukáš Haraslín a asistent trénera slovenskej futbalovej reprezentácie mužov Vladimír Weiss mladší počas prvého tréningu slovenskej futbalovej reprezentácie.
Na snímke slovenskí futbalisti zľava Ondrej Duda, Lukáš Haraslín a asistent trénera slovenskej futbalovej reprezentácie mužov Vladimír Weiss mladší počas prvého tréningu slovenskej futbalovej reprezentácie. (Autor: TASR)
Sportnet|26. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu 26. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 26. septembra

Futbal

  • 22:30 USA - Peru, medzištátny prípravný zápas

  • 15:30 MŠK Považská Bystrica - MFK Bytča, 10. kolo MONACObet ligy
  • 15:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Zvolen, 10. kolo MONACObet ligy
  • 15:30 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta, 10. kolo MONACObet ligy
  • 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce - FC Petržalka, 10. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 Slovinsko - Škótsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
  • 18:00 San Maríno - Fínsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)
  • 18:00 Faerské ostrovy - Kazachstan, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina)
  • 18:00 Bulharsko - Luxembursko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
  • 18:00 Island - Estónsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Česko - Chorvátsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Anglicko - Španielsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Severné Macedónsko - Švajčiarsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
  • 20:45 Albánsko - Bielorusko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)
  • 20:45 Slovensko - Moldavsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina)

Hokej

Tenis

  • 11:00 Taliansko - Ukrajina, semifinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej
  • 14:00/20:00 Laver Cup
  • Turnaje WTA v Singapure a Soule
  • Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou

Motorizmus

  • 13:00 Veľká cena Azerbajdžanu, Formula 1

Cyklistika

  • 15:00 Preteky žien elite (180,4 km), MS 2026

Basketbal

  • 14:00 Basketbal Trenčín – BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica, 1. kolo Tipos extraligy
  • 15:00 WBC Slovan Bratislava – CBK Košice, 1. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 ŠBK Šamorín – YOUNG ANGELS Košice, 1. kolo Tipos extraligy
  • 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – MBK Ružomberok, 1. kolo Tipos extraligy

  • 18:00 BC Komárno - Inter Basket, 1. kolo Tipos SBL
  • 18:00 Patrioti Levice - MBK Baník Handlová, 1. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 19:00 Spišskí Rytieri - BK Iskra Svit, 1. kolo Tipos SBL

Volejbal

Hádzaná

  • 17:35 HK AGRO Topoľčany - HC Sporta Hlohovec, 4. kolo Handball Extraligy
  • 18:00 MŠK Považská Bystrica - ŠKP Bratislava, 4. kolo Handball Extraligy

  • 20:00 Slovensko - Rakúsko, medzištátny prípravný zápas

Vodný slalom

  • 14:20 ženy individuál, ME 2026
  • 15:15 muži individuál, ME 2026
  • 17:20 rozjazdy, vyraďovacia fáza, ME 2026
  • 21:25 finále ženy, ME 2026
  • 21:34 finále muži, ME 2026

Krasokorčuľovanie

  • 12:30 športové dvojice - voľné jazdy, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
  • 13:30 tanečné páry - rytmický tanec, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
  • 17:45 muži - voľné jazdy, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series

  • 13:40 ženy – voľná jazda /Čerkalová/, ISU Junior Grand Prix

Triatlon

  • 18:00 elite ženy, finále MS

Skoky na trampolíne

  • 10:00 Slovak Trampoline Open

Športová gymnastika

  • 15:30 kvalifikácia - kladina /Ostrihoňová/, SP v Paríži

Šach

  • 12:00 10. kolo 46. šachovej olympiády v Samarkande
TV program: sobota, 26. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke slovenskí futbalisti zľava Ondrej Duda, Lukáš Haraslín a asistent trénera slovenskej futbalovej reprezentácie mužov Vladimír Weiss mladší počas prvého tréningu slovenskej futbalovej reprezentácie.
    Na snímke slovenskí futbalisti zľava Ondrej Duda, Lukáš Haraslín a asistent trénera slovenskej futbalovej reprezentácie mužov Vladimír Weiss mladší počas prvého tréningu slovenskej futbalovej reprezentácie.
    Slovensko v Lige národov či F1 v Baku. Športový program na dnes (26. september)
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