Slovensko v Lige národov či F1 v Baku. Športový program na dnes (26. september)

Športový program na sobotu, 26. septembra
Futbal
- 22:30 USA - Peru, medzištátny prípravný zápas
- 15:30 MŠK Považská Bystrica - MFK Bytča, 10. kolo MONACObet ligy
- 15:30 FC ŠTK 1914 Šamorín - MFK Zvolen, 10. kolo MONACObet ligy
- 15:30 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FC Slovan Galanta, 10. kolo MONACObet ligy
- 18:00 FC ViOn Zlaté Moravce - FC Petržalka, 10. kolo MONACObet ligy
- 15:00 Slovinsko - Škótsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
- 18:00 San Maríno - Fínsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)
- 18:00 Faerské ostrovy - Kazachstan, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina)
- 18:00 Bulharsko - Luxembursko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
- 18:00 Island - Estónsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Česko - Chorvátsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Anglicko - Španielsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Severné Macedónsko - Švajčiarsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Albánsko - Bielorusko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 1. skupina)
- 20:45 Slovensko - Moldavsko, Liga národov 2026/2027 (C-divízia - 3. skupina)
Hokej
- 19:00 Vlci Žilina - HC Košice, 5. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- 11:00 Taliansko - Ukrajina, semifinále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej
- 14:00/20:00 Laver Cup
- Turnaje WTA v Singapure a Soule
- Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou
Motorizmus
- 13:00 Veľká cena Azerbajdžanu, Formula 1
Cyklistika
- 15:00 Preteky žien elite (180,4 km), MS 2026
Basketbal
- 14:00 Basketbal Trenčín – BK ŠK UMB Slávia Banská Bystrica, 1. kolo Tipos extraligy
- 15:00 WBC Slovan Bratislava – CBK Košice, 1. kolo Tipos extraligy
- 18:00 ŠBK Šamorín – YOUNG ANGELS Košice, 1. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BK Klokani Ivanka pri Dunaji – MBK Ružomberok, 1. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BC Komárno - Inter Basket, 1. kolo Tipos SBL
- 18:00 Patrioti Levice - MBK Baník Handlová, 1. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 19:00 Spišskí Rytieri - BK Iskra Svit, 1. kolo Tipos SBL
Volejbal
- 17:00 o 3. miesto ME 2026
- 21:00 finále ME 2026 /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:35 HK AGRO Topoľčany - HC Sporta Hlohovec, 4. kolo Handball Extraligy
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - ŠKP Bratislava, 4. kolo Handball Extraligy
- 20:00 Slovensko - Rakúsko, medzištátny prípravný zápas
Vodný slalom
- 14:20 ženy individuál, ME 2026
- 15:15 muži individuál, ME 2026
- 17:20 rozjazdy, vyraďovacia fáza, ME 2026
- 21:25 finále ženy, ME 2026
- 21:34 finále muži, ME 2026
Krasokorčuľovanie
- 12:30 športové dvojice - voľné jazdy, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
- 13:30 tanečné páry - rytmický tanec, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
- 17:45 muži - voľné jazdy, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
- 13:40 ženy – voľná jazda /Čerkalová/, ISU Junior Grand Prix
Triatlon
- 18:00 elite ženy, finále MS
Skoky na trampolíne
- 10:00 Slovak Trampoline Open
Športová gymnastika
- 15:30 kvalifikácia - kladina /Ostrihoňová/, SP v Paríži
Šach
- 12:00 10. kolo 46. šachovej olympiády v Samarkande
TV program: sobota, 26. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.