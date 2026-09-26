Vrcholia MS v cyklistike aj návrat maratónskej sezóny. Športový program na dnes (27. september)

Športový program na nedeľu, 27. septembra
Futbal
- 1:00 Kanada - Čile, medzištátny prípravný zápas
- 3:00 Mexiko - Kolumbia, medzištátny prípravný zápas
- 13:35 Čína - Nový Zéland, medzištátny prípravný zápas
- 18:30 Malta - Lichtenštajnsko, medzištátny prípravný zápas
- 19:00 Jordánsko - Sýria, medzištátny prípravný zápas
- 22:30 Bolívia - Paraguaj, medzištátny prípravný zápas
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - FC Tatran Prešov, 10. kolo MONACObet ligy
- 10:30 OFK Dynamo Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 10. kolo MONACObet ligy
- 15:00 Litva - Azerbajdžan, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 2. skupina)
- 18:00 Gibraltár - Andorra, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 1. skupina)
- 18:00 Srbsko - Holandsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
- 18:00 Dánsko - Wales, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
- 18:00 Rakúsko - Kosovo, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
- 20:45 Nemecko - Grécko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
- 20:45 Nórsko - Portugalsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
- 20:45 Izrael - Írsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
- 18:00 Španielsko – KĽDR, finále MS do 20 rokov žien
Hokej
- 16:00 HK Poprad - HC Slovan Bratislava, 5. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:30 HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra, 5. kolo Tipsport ligy
- 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves, 5. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov, 5. kolo Tipsport ligy
- 17:00 HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín, 5. kolo Tipsport ligy
- 16:00 Rytíři Kladno - HC Olomouc, 5. kolo českej extraligy
- 16:00 Motor České Budějovice - HC VERVA Litvínov, 5. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav, 5. kolo českej extraligy
- 16:30 HC Škoda Plzeň - Mountfield HK, 5. kolo českej extraligy
- 16:30 Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 5. kolo českej extraligy
- 17:00 HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice, 5. kolo českej extraligy
Tenis
- 11:00 Ukrajina - Česko, finále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej
- 13:00 Laver Cup
- Turnaje WTA v Singapure a Soule
- Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou
Atletika
- 8:45 Berlínsky maratón /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 15:00 Preteky mužov elite (273,7 km), MS 2026
Basketbal
- 18:00 BC Prievidza - BKM Lučenec, 1. kolo Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:30 MHC ŠTART Nové Zámky - HK Bojnice, 4. kolo Handball Extraligy
Krasokorčuľovanie
- 11:30 ženy - voľné jazdy, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
- 16:30 tanečné páry - voľný tanec, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
Triatlon
- 9:00 miešané štafety juniorov/do 23 rokov, finále MS
- 18:00 elite mužov, finále MS
Skoky na trampolíne
- 10:00 Slovak Trampoline Open
Šach
- 8:00 11. kolo 46. šachovej olympiády v Samarkande
TV program: nedeľa, 27. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.