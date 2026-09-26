Vrcholia MS v cyklistike aj návrat maratónskej sezóny. Športový program na dnes (27. september)

Belgický pretekár Remco Evenepoel (uprostred) na pódiu po zisku štvrtého titulu v časovke na MS v cyklistie. Na druhom mieste skončil Talian Filippo Ganna (vľavo) a tretie miesto si vybojoval Francúz Paul Seixas.
Belgický pretekár Remco Evenepoel (uprostred) na pódiu po zisku štvrtého titulu v časovke na MS v cyklistie. Na druhom mieste skončil Talian Filippo Ganna (vľavo) a tretie miesto si vybojoval Francúz Paul Seixas. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|27. sep 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 27. septembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 27. septembra

Futbal

  • 1:00 Kanada - Čile, medzištátny prípravný zápas
  • 3:00 Mexiko - Kolumbia, medzištátny prípravný zápas
  • 13:35 Čína - Nový Zéland, medzištátny prípravný zápas
  • 18:30 Malta - Lichtenštajnsko, medzištátny prípravný zápas
  • 19:00 Jordánsko - Sýria, medzištátny prípravný zápas
  • 22:30 Bolívia - Paraguaj, medzištátny prípravný zápas

  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - FC Tatran Prešov, 10. kolo MONACObet ligy
  • 10:30 OFK Dynamo Malženice - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 10. kolo MONACObet ligy

  • 15:00 Litva - Azerbajdžan, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 2. skupina)
  • 18:00 Gibraltár - Andorra, Liga národov 2026/2027 (D-divízia - 1. skupina)
  • 18:00 Srbsko - Holandsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
  • 18:00 Dánsko - Wales, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
  • 18:00 Rakúsko - Kosovo, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)
  • 20:45 Nemecko - Grécko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 2. skupina)
  • 20:45 Nórsko - Portugalsko, Liga národov 2026/2027 (A-divízia - 4. skupina)
  • 20:45 Izrael - Írsko, Liga národov 2026/2027 (B-divízia - 3. skupina)

  • 18:00 Španielsko – KĽDR, finále MS do 20 rokov žien

Hokej

  • 16:00 HK Poprad - HC Slovan Bratislava, 5. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 16:30 HC '05 TAM Banská Bystrica - HK Nitra, 5. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HK Dukla Michalovce - HK Spišská Nová Ves, 5. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov, 5. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín, 5. kolo Tipsport ligy

  • 16:00 Rytíři Kladno - HC Olomouc, 5. kolo českej extraligy
  • 16:00 Motor České Budějovice - HC VERVA Litvínov, 5. kolo českej extraligy
  • 16:30 HC Vítkovice Ridera - BK Mladá Boleslav, 5. kolo českej extraligy
  • 16:30 HC Škoda Plzeň - Mountfield HK, 5. kolo českej extraligy
  • 16:30 Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 5. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice, 5. kolo českej extraligy

Tenis

  • 11:00 Ukrajina - Česko, finále finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej
  • 13:00 Laver Cup
  • Turnaje WTA v Singapure a Soule
  • Turnaje ATP v Čcheng-tu a Chang-čou

Atletika

Cyklistika

  • 15:00 Preteky mužov elite (273,7 km), MS 2026

Basketbal

Hádzaná

  • 17:30 MHC ŠTART Nové Zámky - HK Bojnice, 4. kolo Handball Extraligy

Krasokorčuľovanie

  • 11:30 ženy - voľné jazdy, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series
  • 16:30 tanečné páry - voľný tanec, 34. Memoriál Ondreja Nepelu, ISU Challenger Series

Triatlon

  • 9:00 miešané štafety juniorov/do 23 rokov, finále MS
  • 18:00 elite mužov, finále MS

Skoky na trampolíne

  • 10:00 Slovak Trampoline Open

Šach

  • 8:00 11. kolo 46. šachovej olympiády v Samarkande
TV program: nedeľa, 27. september
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Belgický pretekár Remco Evenepoel (uprostred) na pódiu po zisku štvrtého titulu v časovke na MS v cyklistie. Na druhom mieste skončil Talian Filippo Ganna (vľavo) a tretie miesto si vybojoval Francúz Paul Seixas.
    Belgický pretekár Remco Evenepoel (uprostred) na pódiu po zisku štvrtého titulu v časovke na MS v cyklistie. Na druhom mieste skončil Talian Filippo Ganna (vľavo) a tretie miesto si vybojoval Francúz Paul Seixas.
    Vrcholia MS v cyklistike aj návrat maratónskej sezóny. Športový program na dnes (27. september)
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