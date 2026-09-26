Slovenskí šachisti v 10. kole olympiády zdolali Malajziu, darilo sa aj ženám

ilustračný záber
ilustračný záber (Autor: TASR)
TASR|26. sep 2026 o 19:40
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Slováci figurujú priebežne na 31. mieste.

Slovenské reprezentácie si v sobotu v 10. kole 46. ročníka šachovej olympiády v uzbeckom Samarkande pripísali víťazstvá.

Slováci zdolali Malajziu 3:1 a Slovenky zvíťazili nad Juhoafrickou republikou 3,5:0,5.

Víťazstvá si v mužskej súťaži pripísali Peter Michalík a Juraj Druska, Jerguš Pecháč a Filip Haring vybojovali remízy. Slováci figurujú na 31. mieste s 13 bodmi.

Slovenky sú na 50. priečke s 12 bodmi. V 10. kole sa z víťazstva radovali Svetlana Sučíková, Viktória Nadzamová a Ema Walterová, zatiaľ čo Eva Repková remizovala.

Šachová olympiáda v uzbeckom Samarkande - výsledky 10. kola:

Šachová olympiáda 2026

Muži:

Slovensko - Malajzia 3:1

Jerguš Pecháč - Chan Kim Yew 0,5:0,5

Peter Michalík - Kavin Mohan 1:0

Juraj Druska - Lim Zhuo Ren 1:0

Filip Haring - Chow Yi Chen 0,5:0,5

priebežné poradie po 10. kole: 1. Uzbekistan 18, 2. India 17, 3. Nemecko 16, ..., 31. SLOVENSKO 13

Ženy

Juhoafrická republika - Slovensko 0,5:3,5

Chloe Badenhorstová - Eva Repková 0,5:0,5

Anzel Laubscherová - Svetlana Sučíková 0:1

Nel Hayleyová - Viktória Nadzamová 0:1

Sizakele Masangová - Ema Walterová 0:1

priebežné poradie po 10. kole: 1. Čína 18, 2. Kazachstan 17, 3. India 16,..., 50. SLOVENSKO 12

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    ilustračný záber
    Slovenskí šachisti v 10. kole olympiády zdolali Malajziu, darilo sa aj ženám
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