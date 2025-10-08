Patrioti Levice si plnia sen v basketbalovej Lige majstrov. Pozrite si program a výsledky

Basketbalisti Patrioti Levice. (Autor: TASR)
Sportnet|8. okt 2025 o 06:00
Pozrite si program a výsledky Patriotov Levice v basketbalovej Lige majstrov 2025/2026.

BRATISLAVA. Úradujúci slovenský basketbalový majster Patrioti Levice sa ako prvý slovenský klub predstaví v prestížnej Lige majstrov v ročníku 2025/2026.

Postup do skupinovej fázy si vybojovali po kvalifikácii, kde postupne zdolali AEK Larnaka, BC Kalev/Cramo a v dramatickom dueli po dvojnásobnom predĺžení aj Bakken Bears.

Levice sa predstavia v skupine F, kde si zmerajú sily s gréckym AEK Atény, lotyšským klubom VEF Riga a maďarským tímom Szolnoki Olaj.

Svoju púť začnú práve na maďarskej pôde v Szolnoku, následne vycestujú do Rigy a prvý domáci duel odohrajú proti Aténam 28. októbra.

Patrioti však svoje domáce zápasy nemôžu hrať na štadióne v Leviciach, ktorý nespĺňa podmienky súťaže. Všetky tieto zápasy tak odohrajú v GoPass aréne v Bratislave.

Zo všetkých ôsmich základných skupín postupujú priamo do skupiny víťazov iba prvé tímy.

Mužstvá na druhej a tretej priečke sa stretnú v kvalifikácii vo fáze víťazov, kde sa utvoria dvojice, ktoré budú hrať na dva víťazné duely. Úspešné tímy tejto kvalifikácie tak doplnia tímy v skupine víťazov.

Zápasy Patriotov Levice môžete sledovať na stanici Nova Sport 5, prenosy sú takisto dostupné aj na streamovacej službe Voyo.

Kde sledovať zápasy Ligy majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pozrite si program a výsledky Patriotov Levice v basketbalovej Lige majstrov 2025/2026. Kedy hrá slovenský majster?

Program Patriotov Levice v basketbalovej Lige majstrov

Dátum

Čas

Zápas

Výsledok

Detail

Streda 8.10.

18:00

Szolnoki Olaj - Patrioti Levice



Utorok 14.10.

18:00

VEF Riga - Patrioti Levice

Utorok 28.10.

18:00

Patrioti Levice - AEK Atény

Utorok 11.11.

18:00

Patrioti Levice - Szolnoki Olaj

Streda 10.12.

18:30

AEK Atény - Patrioti Levice

Utorok 16.12.

18:00

Patrioti Levice - VEF Riga

Tabuľka skupiny F

