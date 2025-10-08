Patrioti Levice si plnia sen v basketbalovej Lige majstrov. Pozrite si program a výsledky

BRATISLAVA. Úradujúci slovenský basketbalový majster Patrioti Levice sa ako prvý slovenský klub predstaví v prestížnej Lige majstrov v ročníku 2025/2026.
Postup do skupinovej fázy si vybojovali po kvalifikácii, kde postupne zdolali AEK Larnaka, BC Kalev/Cramo a v dramatickom dueli po dvojnásobnom predĺžení aj Bakken Bears.
Levice sa predstavia v skupine F, kde si zmerajú sily s gréckym AEK Atény, lotyšským klubom VEF Riga a maďarským tímom Szolnoki Olaj.
Svoju púť začnú práve na maďarskej pôde v Szolnoku, následne vycestujú do Rigy a prvý domáci duel odohrajú proti Aténam 28. októbra.
Patrioti však svoje domáce zápasy nemôžu hrať na štadióne v Leviciach, ktorý nespĺňa podmienky súťaže. Všetky tieto zápasy tak odohrajú v GoPass aréne v Bratislave.
Zo všetkých ôsmich základných skupín postupujú priamo do skupiny víťazov iba prvé tímy.
Mužstvá na druhej a tretej priečke sa stretnú v kvalifikácii vo fáze víťazov, kde sa utvoria dvojice, ktoré budú hrať na dva víťazné duely. Úspešné tímy tejto kvalifikácie tak doplnia tímy v skupine víťazov.
Zápasy Patriotov Levice môžete sledovať na stanici Nova Sport 5, prenosy sú takisto dostupné aj na streamovacej službe Voyo.
Pozrite si program a výsledky Patriotov Levice v basketbalovej Lige majstrov 2025/2026. Kedy hrá slovenský majster?
Program Patriotov Levice v basketbalovej Lige majstrov
Dátum
Čas
Zápas
Výsledok
Detail
Streda 8.10.
18:00
Szolnoki Olaj - Patrioti Levice
Utorok 14.10.
18:00
VEF Riga - Patrioti Levice
Utorok 28.10.
18:00
Patrioti Levice - AEK Atény
Utorok 11.11.
18:00
Patrioti Levice - Szolnoki Olaj
Streda 10.12.
18:30
AEK Atény - Patrioti Levice
Utorok 16.12.
18:00
Patrioti Levice - VEF Riga