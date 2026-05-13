Prievidza verí v pokračovanie úspechu. Trénerom zostáva Škót: Naše ciele sú jasné

Basketbalistov BC Prievidza povedie aj v ďalšom súťažnom ročníku z pozície hlavného trénera 41-ročný Škót Gareth Murray.
Klub z hornej Nitry doviedol v tejto sezóne medzi 16 najlepších tímov Európskeho pohára FIBA a k zisku Slovenského pohára.
V domácej Tipos Slovenskej basketbalovej lige zostal jeho tím bez medaily, v semifinálovej sérii prehral s Levicami 0:4 na zápasy a skončil tak na konečnom štvrtom mieste.
Je dôležité pokračovať v rozvoji hráčov
„Sezóna sa síce len nedávno skončila, no už teraz sa pozeráme smerom k tej ďalšej. Teším sa na základy, ktoré sa nám v klube darí budovať. A-tím je síce na očiach najviac, no celé fungovanie je omnoho širšie.
Je dôležité pokračovať v rozvoji hráčov naprieč všetkými vekovými kategóriami a zároveň budovať silnú kultúru a ešte pevnejšie prepojenie s celou komunitou.
Máme kvalitné slovenské jadro, ku ktorému sa pridávajú ďalší talentovaní hráči z akadémie. Verím, že práve na tomto môžeme ďalej stavať a zlepšiť oblasti, v ktorých sme mali v minulej sezóne rezervy.
Naše ciele sú jasné, úspešné účinkovanie v Európe, obhajoba Slovenského pohára a silný boj v play off. Do každej súťaže chceme vstupovať s ambíciou bojovať o víťazstvo a som presvedčený, že tvrdou prácou a odhodlaním môžeme spoločne dosiahnuť veľké veci,“ vyjadril sa Murray pre oficiálnu klubovú webstránku.
Do svojho materského klubu sa po siedmich rokoch vracia Matúš Hronský. Univerzálny 203 centimetrov vysoký krídelník, nebezpečný strelec a odchovanec prievidzského basketbalu bude po pôsobení v USA opäť obliekať čierno-biely dres.
Návrat talentovaného krídelníka teší športového riaditeľa Matthiasa Haufera, ktorý v ňom vidí ideálny typ hráča pre moderný basketbal aj budúcnosť slovenskej reprezentácie.
„Matúš je produktom prievidzskej akadémie a počas posledných rokov pôsobil na vysokej úrovni NCAA I v tímoch Duquesne a Portland.
Jeho mladší brat patrí medzi kľúčových hráčov našich tímov do 18 a 20 rokov. Preto bolo po naplnení jeho americkej cesty úplne prirodzené a logické pokúsiť sa priviesť ho späť domov.
Do nášho herného štýlu perfektne zapadá svojou atletickosťou, streľbou a schopnosťou hrať aj brániť na viacerých pozíciách. Nemám pochybnosti o tom, že v nasledujúcich rokoch bude stabilnou súčasťou reprezentácie Slovenska,“ uviedol Haufer.
Hronský už má za sebou viacero štartov v národnom tíme a dlhodobo patril aj medzi kľúčových mládežníckych reprezentantov Slovenska. Basketbal má navyše v krvi, pochádza totiž z basketbalovej rodiny a je jedným z piatich bratov.
Samotný Hronský neskrýva, že návrat do Prievidze pre neho znamená veľa.
Prievidza patrí medzi elitu na Slovensku
„Veľmi sa teším, že budem po siedmich rokoch hrať doma. Je skvelé mať možnosť pôsobiť tam, kde som vyrastal. Teším sa na fanúšikov, lebo predsa máme najlepších priaznivcov na Slovensku.
Nikto nie je ani blízko, atmosféra je tu vždy super a pri takých fanúšikoch sa mi bude hrať výborne.
Verím, že nová sezóna bude úspešná, bude sa nám dariť a ukážeme, že Prievidza patrí medzi elitu na Slovensku tak ako každý rok,“ odkázal fanúšikom.