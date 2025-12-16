Dominantný výkon, skvelá atmosféra a eufória radosti. Levice si vybojovali historický postup

Liga majstrov - skupina F
Patrioti Levice - VEF Riga 85:69 (48:38)
Levice: McGill 21, Carius 16, Musič a Wesson (10 doskokov) po 12, Bojanovský 6 (Dorsey a Mawein po 8, Krajčovič 2, Chaban, Kivimäki, Pažický a Solčánsky 0)
Najviac bodov - Riga: Porter 17, Sidorov 12, Toro 11 (13 doskokov)
TH: 23/17 - 14/9, fauly: 17 - 22, trojky: 6 - 10
Rozhodovali: Horozov (Bul.), Agrafiotis (Gréc.), Hekimoglu (Tur.), štvrtiny: 27:14, 21:24, 20:11, 17:20, 3046 divákov (vypredané)
Basketbalisti Patrioti Levice postúpili pri svojej premiére v skupinovej fáze Ligy majstrov (LM) medzi 24 najlepších tímov súťaže.
- Patrioti Levice v Lige majstrov - pozrite si program a výsledky
- ONLINE: Patrioti Levice - VEF Riga, Liga majstrov (skupina F)
V záverečnom vystúpení v F-skupine zvíťazili pred vypredanou bratislavskou Gopass arénou nad lotyšským tímom VEF Riga 85:69 a vybojovali si miestenku v tzv. play in fáze.
Vzhľadom na výsledok druhého duelu v F-skupine obsadil aktuálny majster Slovenska v tabuľke tretiu pozíciu s bilanciou troch výhier a troch prehier, play in tak odštartuje na palubovke súpera.
V sérii hranej na dva víťazné zápasy bude v januári bojovať o miestenku v druhej fáze LM (top 16) proti nemeckému Würzburgu alebo talianskemu Terstu.
VIDEO: Zostrih zápasu Levice - Riga
Priebeh zápasu
Levice sa nezľakli vôbec ťarchy zodpovednosti a dôležitosti zápasu, od úvodu udávali dianie na oboch stranách palubovky. Riga sa uchýlila najmä k streľbe z trojbodovej vzdialenosti, no tento taktický plán nebol v prvej štvrtine úspešný.
Domáci basketbalisti mali naopak hernú pohodu, ktorá sa už v piatej minúte premietla do dvojciferného náskoku (14:4).
Patrioti mali v hlavných činnostiach navrch a nebyť mierneho výpadku koncentrácie v koncovke, tak mohli ísť do druhej štvrtiny aj s väčším ako 13-bodovým náskokom - 27:14.
Zverenci trénera Michala Madzina zvládli tiež nástup do druhej časti, aj keď už defenzíva nebola taká pevná. Naďalej však v ofenzíve fungovalo produktívne trio Wesson, McGill a Musič, ktoré udržiavalo levický náskok v komfortnej zóne.
Riga síce stále vsádzala na streľbu z diaľky, ale výraznejšie sa nedokázala priblížiť do potenciálneho boja o postup. „Žlto-zelení“ tak mohli ísť na polčasovú prestávku spokojnejší, keďže vyhrávali 48:38.
Ďalší výsledok F-skupiny:
NHSZ-Szolnoki Olajbányász - AEK Atény 80:69 (40:46)
Z dobrých nástupov do štvrtín Levičania ťažili aj naďalej, ľahké body z protiútokov a strát súpera im prihrávali čoraz vyššie vedenie. Úsekom 10:2 sa priblížili už skoro k 20-bodovému vedeniu.
Slovenský zástupca pokračoval v sebavedomej ceste za triumfom, divákov bavil aj efektnými kúskami. Pred záverečnou desaťminútovkou mal situáciu vo svojich rukách, na tabuli svietil stav 68:49.
Riga sa ešte pokúšala herne zdramatizovať dianie, ale Levice si už nenechali ujsť postup do play in Ligy majstrov.
Hlasy po zápase
Michal Madzin, tréner Levíc: „Extrémna radosť, naozaj je úprimná, že sa nám to celé podarilo. Čo sme vedeli ovplyvniť a mať vo svojich rukách, tak sme robili najlepšie, ako sme vedeli. Postúpili sme, tešíme sa. Pred nami je nový sen, nové výzvy. To je úplne úžasné, že si to môžeme povedať. Je extrémne, že o čom sa tu môžeme baviť. Pre mňa je to zážitok, že vôbec môžem odpovedať na niečo také, že ku akej skupine tímov sa dostávame a kde bude svietiť náš klub, tak to je proste úžasné. Obrovská radosť.“
Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Je to super. Asi to nikto nečakal pred začiatkom skupinovej fázy, ale ukázali sme, že vieme hrať so všetkými. Myslím si, že úplne zaslúžene sme postúpili. Pomohol nám určite dobrý začiatok, hneď sme to natiahli na desať bodov. Dobre sme bránili. Potom sa súper snažil trošku držať, ale na začiatku druhého polčasu sme to úplne zlomili a potom sa už v podstate iba dohrávalo.“
Akol Mawein, hráč Levíc: „Od začiatku to bola výzva. Museli sme prejsť kvalifikáciou, aby sme si zahrali v skupinovej fáze. Chceli sme ukázať každý deň všetkým, že na to máme. Máme skvelú skupinu chalanov. Teraz je vidieť, že akú robotu sme do toho celého vložili. Je to pekný pocit. Pochvala celému tímu.“
Martins Gulbis, tréner Rigy: „Gratulujem Leviciam k postupu do play in. Zaslúžili si to, z kvalifikácie sa im podarilo prebojovať do tejto fázy Ligy majstrov. Nám chýbali traja hráči v zostave, plus v pondelok nám vypadol ďalší. S deviatimi hráčmi sme ako keby mali nešťastie, obetovali sme sa, ale zabojovali sme. Som však hrdý na chalanov a ich charakter. Keď chcete vyhrať u súpera, tak mu nemôžete dovoliť dať 24 bodov z protiútokov. Takto sa potom ťažko bojuje o výhru.“
Arnaldo Toro, hráč Rigy: „Ťažký zápas. Veľmi rýchlo sme prehrávali a bolo už ťažké zabojovať o víťazstvo. Levice dali veľa striel, hrali agresívne a mali množstvo druhých šancí, doskokov. Prehrali sme, bolo o to náročnejšie pre nás o zvrat, keď sme hrali v deviatich-desiatich hráčoch. Som však hrdý na chalanov, držali sme spolu.“