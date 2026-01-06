Fantastické Levice šokovali druhý tím Bundesligy. Na jeho palubovke senzačne triumfovali

Liga majstrov - play-in, 1. zápas
Würzburg - Patrioti Levice 89:92 (31:39)
Najviac bodov Würzburgu: Mintz 30, Ivey 16, Thompson 14
Levice: McGill 29, Musič 17, Bojanovský 14, Dorsey 13, Wesson 10 (Kivimäki 7, Mawein 2, Solčánsky 0)
TH: 13/9 - 25/17, fauly: 25 - 15, trojky: 14 - 11, rozhodovali: Liszka (Poľ.), Marques (Portug.), Mačiulis (Lit.), štvrtiny: 9:18, 22:21, 25:23, 33:30.
/stav série: 0:1/
Basketbalisti Patrioti Levice zdolali v prvom zápase play-in Ligy majstrov FIBA nemecký klub Würzburg Baskets 92:89. Ujali sa tak vedenia 1:0 na zápasy.
Play-in sa hrá na dva víťazné zápasy. Druhý duel je na programe vo štvrtok 8. januára o 18.00 h v bratislavskej Gopass aréne, ktorá je prechodným domovom slovenského tímu v LM.
Zverenci trénera Michala Madzina vedia, komu by čelili v prípade postupu do druhej fázy (top 16) LM. V K-skupine by si zahrali proti víťazovi uplynulých dvoch ročníkov tejto súťaže, španielskej Malage.
Istotu miestenky si prvým miestom vybojovala tiež španielska Badalona. Tretím do partie je víťaz play in série medzi francúzskym Chalonom a gréckym Promitheasom.
Ďalší program play in fázy Ligy majstrov 2025/2026
štvrtok 8. januára, 18.00 h: Patrioti Levice - Fitness First Würzburg Baskets
prípadný 3. zápas, streda 14. januára, 18.30 h: Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice
Priebeh zápasu
I. polčas:
Levice vykročili do play in série správnym spôsobom, veľmi rýchlo našli správne ofenzívne nastavenie a hernú pohodu.
Po individuálnej stránke vyčnievali bodovo Musič s Bojanovským, spoločne so spoluhráčmi dokázali zastaviť vysoké tempo a tlak Würzburgu.
V šiestej minúte viedli už 15:4 a s chuťou si udržiavali väčší odstup. Do druhej časti sa išlo za stavu 18:9 z pohľadu slovenského tímu.
Domáci basketbalisti sa neskôr postupne rozohrali, viackrát stiahli na prijateľnejší rozdiel, ale Patrioti vedeli vždy v správnej chvíli zakročiť. Silnou stránkou bola streľba za tri body, jediné výraznejšie starosti robil levickej defenzíve Mintz.
Rovnomerné rozloženie bodov tak pomáhalo k tomu, že naďalej bol zástupca Tipos SBL bližšie k prvému bodu v sérii. Bojanovský napokon tesne s klaksónom upravil na 39:31 pre Levice.
VIDEO: Rickey McGill a jeho hviezdny výkon proti Würzburgu
II. polčas:
Druhý polčas nezačal z pohľadu Patriotov ideálne, od Würzburgu inkasovali osembodovú šnúru a po rýchlom oddychovom čase sa za stavu 39:39 začínal duel v podstate od začiatku.
Dianie na palubovke sa razom zmenilo, bola to oveľa vyrovnanejšia a bojovnejšia partia, v ktorom si tímy vymieňali tesné vedenie. Levice sa na túto zmenu adaptovali a dobrou koncovkou sa opäť od súpera mierne odtrhli.
Zodpovednosť na svoje plecia zobral McGill, hostia viedli pred poslednou 10-minútovkou 62:56. Znovunadobudnuté sebavedomie sa prejavovalo na individuálnych riešeniach v štvrtej štvrtine a domácim sa opäť začínala vzďaľovať vidina triumfu.
Würzburg sa v koncovke snažil otočiť nepriaznivý vývoj stretnutia, ale Levičania zachovali chladnú hlavu a v potrebných momentoch skórovali. Z Nemecka si tak odniesli dôležitý prvý bod v play in sérii a najmä výhodu pred domácim duelom.
Hlasy po zápase
Sašo Filipowski, tréner Würzburgu: „Nehrali sme tak v obrane, ako sme mali hrať. To bol hlavný problém. Ich traja hráči hrali cez 35 minút, ale stále sme nedokázali ukázať naše defenzívne schopnosti. Je to séria na dva víťazné zápasy, prehrávame v nej 0:1. Teraz majú Levice výhodu domácej palubovky a našim cieľom bude, aby sme sa sem ešte vrátili. Posnažíme sa, aby sme hrali lepšie ako to bolo teraz. Vedeli sme, že McGill je skórer, ich najlepší hráč a hnací motor tímu. Rotovali sme na ňom našich najlepších obrancov, ale neuspeli sme v tomto smere.“
Brae Ivey, hráč Würzburgu: „Musíme urobiť lepšiu robotu. Nehrali sme tak, ako hrali oni. Boli tvrdší ako my, nevedeli sme ich zastaviť. My sme družstvo, ktoré sa chváli obranou. Levice sú solídnym tímom, nastúpili s intenzitou a my sme sa im snažili vyrovnať. Druhú a tretiu štvrtinu sme vyhrali, ale v prvej sme si narobili problémy.“
Michal Madzin, tréner Levíc: „Som nesmierne hrdý na chalanov ako bojovali a hrali so srdcom. Bolo to úžasné sledovať. Ako povedal Rickey, potrebujeme ešte jedno víťazstvo. Musíme byť pripravení na štvrtok. Zápas je už vypredaný, s našimi skvelými fanúšikmi to bude skvelá atmosféra. Očakávame však zároveň veľkú energiu od Würzburgu, na to je potrebné pripraviť sa.“
Rickey McGill, hráč Levíc: „Dobré víťazstvo. Teraz sa musíme pripraviť na štvrtok, to mi teraz behá po rozume. Ideme späť po dobrej výhre do Bratislavy a pokúsime sa dokončiť robotu. V štvrtej štvrtine mi chalani hovorili, aby som strieľal a darilo sa mi. To som robil a padalo mi to.“