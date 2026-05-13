VIDEO: San Antonio delí jedno víťazstvo od finále konferencie. Zažiaril francúzsky pivot

NBA - 2 kolo play-off - 5. zápas
Semifinále Západnej konferencie
San Antonio - Minnesota 126:97
/stav série: 3:2/
Basketbalisti San Antonia Spurs ovládli piaty zápas štvrťfinále play off NBA a po víťazstve 126:97 vedú nad Minnesotou Timberwolves 3:2 na zápasy.
Majú tak dve príležitosti zabezpečiť si postup do semifinále, ktoré by si zahrali prvýkrát po deviatich rokoch.
Hlavnou oporou Spurs bol francúzsky pivot Victor Wembanyama, ktorý zaznamenal 27 bodov, 17 doskokov, päť asistencií a tri bloky.
Wembanyama chcel napraviť dojem z minulého zápasu, keď lakťom udrel súpera a bol vylúčený. Tentoraz sa sústredil na hru a už v prvej štvrtine nastrieľal 18 bodov.
Prispel tak k tomu, že Spurs po šiestich minútach viedli už o 15 bodov. „Bol som oddýchnutejší než ostatní a cítil som sa dobre.
A tiež som bol veľmi namotivovaný, čo v tejto fáze play off nie je nič nezvyčajné, ale tentoraz som mal v bruchu motýle a veľmi som chcel tímu pomôcť,“ povedal Wembanyama.
Minnesota dokázala rýchlo zareagovať a postupne stratu zmazala. V tretej štvrtine sa dokonca na chvíľu dostala do vedenia, no vôbec jej nevyšli posledné štyri minúty tretej časti, keď Spurs sériou 21:6 opäť odskočili.
Timberwolves sa síce snažili znova priblížiť a znížili na rozdiel 11 bodov, lenže v posledných ôsmich minútach dali už len tri koše z hry a Spurs na palubovke dominovali.
„Prestali sme robiť to, čo fungovalo. Obrana sa nám rozpadla. V závere tretej štvrtiny sme málo bojovali o loptu. Dostali sme veľa košov len preto, že súper chcel loptu viac než my.
Potom sme prestali aj dohrávať akcie v útoku a jednoducho sme hrali každý po svojom. To je moja vina, mal som tím viac usmerniť,“ vyhlásil tréner Minnesoty Chris Finch.
Tréner San Antonia Mitch Johnson ocenil prínos Wembanyamu, ktorý už v prvom polčase zaznamenal double-double. „Vystihuje ho jediné slovo – dospelosť.
Za posledných 48 hodín sa toho udialo veľa, ale tento mladý muž prišiel a hral ako skutočne dospelý a skúsený hráč.
Nie je to len o tom, že bol produktívny, ale aj o tom, ako ten zápas zvládol od začiatku až do konca,“ povedal Johnson.
Okrem Wembanyamu Spurs potiahli aj náhradník Keldon Johnson s 21 bodmi, De'Aaron Fox s 18 a Stephon Castle so 17 bodmi.
Za Minnesotu zaznamenal Anthony Edwards 20 bodov a Julius Randle pridal 17 bodov a 10 doskokov.