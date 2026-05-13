Prelomil tabu v americkom športe. Zomrel bývalý hráč Nets, odohral v NBA cez 800 zápasov

Basketbalista Jason Collins. (Autor: SITA/AP)
ČTK|13. máj 2026 o 08:41
Americký basketbalista Jason Collins, ktorý ako prvý športovec v jednom zo štyroch hlavných severoamerických kolektívnych športov oznámil, že je gej, zomrel vo veku 47 rokov.

Jeho rodina oznámila, že po osemmesačnom boji podľahol agresívnemu nádoru mozgu.

Defenzívny špecialista odohral v NBA za šesť rôznych tímov 13 sezón, pričom väčšinu z viac než 800 zápasov absolvoval za New Jersey Nets.

To, že je gej, oznámil na konci sezóny 2012/13 a v nasledujúcej sezóne ukončil kariéru.

Minulý týždeň Collins ako prvý získal ocenenie Bill Walton Global Champion Award. Pre chorobu ho zaň prevzal jeho brat James Collins, ktorý takisto v minulosti pôsobil v NBA.

Basketbal

    Na snímke gestikuluje hlavný tréner BC Prievidza Gareth Murray.
