Prelomil tabu v americkom športe. Zomrel bývalý hráč Nets, odohral v NBA cez 800 zápasov

Americký basketbalista Jason Collins, ktorý ako prvý športovec v jednom zo štyroch hlavných severoamerických kolektívnych športov oznámil, že je gej, zomrel vo veku 47 rokov.
Jeho rodina oznámila, že po osemmesačnom boji podľahol agresívnemu nádoru mozgu.
Defenzívny špecialista odohral v NBA za šesť rôznych tímov 13 sezón, pričom väčšinu z viac než 800 zápasov absolvoval za New Jersey Nets.
To, že je gej, oznámil na konci sezóny 2012/13 a v nasledujúcej sezóne ukončil kariéru.
Minulý týždeň Collins ako prvý získal ocenenie Bill Walton Global Champion Award. Pre chorobu ho zaň prevzal jeho brat James Collins, ktorý takisto v minulosti pôsobil v NBA.