Nemecký tím tentokrát ukázal kvalitu. Levice sa nevedeli vyrovnať s obranou súpera

Liga majstrov - play-in, 2. zápas
Patrioti Levice - Fitness First Würzburg Baskets 56:74 (33:37)
zostava a body Levíc: McGill 12, Musič a Wesson po 11, Bojanovský 6, Dorsey 3 (Solčánsky 6, Kivimäki 5, Mawein 2)
Najviac bodov - Würzburg: Carr 20, Pjanic 16, Mintz a Stove po 10
TH: 23/15 - 14/11, fauly: 15 - 21, trojky: 5 - 11
rozhodovali: Zurapovič (Bos. a Herc.), Krejič (Slov.), Jurčevič (Chorv.), štvrtiny: 18:18, 15:19, 14:23, 9:14.
/stav série: 1:1/
Basketbalisti Patrioti Levice nevyužili možnosť ukončiť play in sériu Ligy majstrov (LM), v druhom zápase prehrali doma s nemeckým Fitness First Würzburg Baskets 56:74.
V sérii hranej na dve víťazstva je tak stav 1:1 na zápasy, rozhodujúci duel je na programe v stredu 14. januára o 18.30 h na palubovke súpera.
Víťaz tejto série už vie, proti komu si zahrá v druhej fáze (top 16) LM. Do K-skupiny sa dostal víťaz uplynulých dvoch ročníkov tejto súťaže, španielska Malaga.
Spolu s ním má istú miestenku ďalší španielsky tím Badalona. Tretím do partie je víťaz play in série medzi francúzskym Chalonom a gréckym Promitheasom.
Ďalší program play in fázy Ligy majstrov 2025/2026
streda 14. januára, 18.30 h: Fitness First Würzburg Baskets - Patrioti Levice
Priebeh zápasu
I. polčas:
Do hosťujúcej zostavy sa vrátil Carr a hneď od úvodu to mali Levičania z pohľadu ofenzívy náročnejšie oproti predošlému meraniu síl. McGill s Wessonom ale našli správny recept, vo veľkej miere sa postarali o to, že domáci sa ujali tesného vedenia.
Oba tímy však predvádzali veľkú bojovnosť a nasadenie, vedeli na seba navzájom herne reagovať. Aj preto sa skončila prvá štvrtina vyrovnaným stavom 18:18. Rovnaký scenár na palubovke pokračoval aj v druhej časti, Würzburg mal však v tejto fáze mierne navrch.
Lepšími hernými riešeniami si postupne tvoril náskok, nič na tom nezmenila ani dobrá sekvencia v podaní Solčánskeho a hráčov z levickej lavičky. Ofenzívna produkcia Patriotov sa síce na niekoľko desiatok sekúnd zasekla, ale tesne pred polčasom upravil Dorsey dôležitou trojkou na 33:37.
II. polčas:
Druhý polčas priniesol diametrálne odlišný scenár, z pohľadu Levíc však nebol vôbec priaznivý. Würzburg totiž otvoril tretiu štvrtinu úsekom 13:1, na svoju stranu získal dvojciferný rozdiel a hlavne vládol herne na palubovke.
Patrioti dali prvý kôš z hry až v ôsmej minúte, v tom čase ale už výraznejšie strácali na súpera. Situácia sa v koncovke síce trochu zlepšila, ale stále z toho bola 13-bodová strata pred záverečnou 10-minútovkou - 47:60.
Domáci basketbalisti sa snažili ešte vykresať nádej na dramatickejšiu koncovku, ale hostia mali situáciu pevne pod kontrolou.
Keď bolo potrebné, tak bodovo zastavil levický tlak a napokon si vybojovali rozhodujúci duel o účasť medzi 16 najlepšími tímami tohto ročníka LM.