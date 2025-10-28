Levice vzdorovali favoritovi do posledných sekúnd. S gréckym veľkoklubom bojovali o výhru

Liga majstrov - skupina F
Patrioti Levice - AEK Atény 69:71 (36:38)
Levice: McGill 20, Wesson 14, Kivimäki 10, Bojanovský 8, Carius 7 (Dorsey 7, Mawein 3, Krajčovič 0)
Najviac bodov - Atény: Bartley 21, Gray 16, Silva 13
TH: 24/17 - 20/17, fauly: 20 - 20, trojky: 8 - 6
Rozhodovali: Gedvilas (Lit.), Castillo (Šp.) Marques (Portug.)
Štvrtiny: 17:19, 19:19, 15:18, 18:15
Diváci: 3022 (vypredané)
BRATISLAVA. Basketbalisti Patrioti Levice prehrali vo svojom treťom zápase v F-skupine Ligy majstrov s gréckym AEK BC Atény 69:71
Historický prvý domáci zápas slovenského tímu v tejto súťaži prilákal do prechodného domova v bratislavskej Gopass aréne viac ako 3000 divákov a mal nálepku vypredané.
Aktuálny majster Slovenska je v neúplnej tabuľke na druhej pozícii, po polovici skupinovej fázy má na konte jedno víťazstvo a dve prehry.
Najbližšie sa opäť predstaví na Pasienkoch, v utorok 11. novembra o 18.30 h privíta maďarský NHSZ-Szolnok Olajbányász.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Levice mali solídny nástup do prvého domáceho stretnutia, o úvodné body sa postaral Bojanovský a Atény tak boli na začiatku tímom, ktorý musel doťahovať manko.
Fyzickou hrou a druhými šancami postupne prebrali iniciatívu, 11 bodmi v rade si zobrali vedenie na svoju stranu.
Patrioti však dokázali držať krok, no napokon prvú štvrtinu prehrali 17:19. Druhá časť nezačala z levického pohľadu najlepšie, problémy robila najmä dvojica Bartley a Silva.
Slovenský zástupca sa otriasol z počiatočného náporu a úsekom 10:2 udržiaval vyrovnanú partiu.
VIDEO: Pozápasová tlačová konferencia
Favoritovi nielen F-skupiny, ale aj celej súťaže boli Patrioti vyrovnaným súperom, keď vedeli nájsť účinný herný recept. Po prvom polčase sa udržali na rozdiel jedného koša - 36:38.
II. polčas:
Pozitívne odštartoval aj druhý polčas, dianie na palubovke sa nieslo v podobnom duchu. Atény síce drobnými krokmi bodovo odskakovali, ale nikdy nie natoľko, aby Levičania nezostali v hre o víťazstvo.
Vyberali si náročnejšie strelecké pozície, ale dobrou koncovkou prehrávali pred záverečnou časťou len o päť bodov - 51:56.
Patrioti hnaní vypredaným hľadiskom nevzdávali nádej na historický úspech a výsledný efekt sa v štvrtej štvrtine dostavil.
VIDEO: Boris Bojanovský
Robili menšie množstvo chýb a zrazu museli Atény dobiehať manko. Rozhodnutie o víťazovi prišlo v samotnej koncovke, hostia preukázali v podstate neomylnú ruku a napokon si ustrážili víťaznú sériu v tejto súťaži.
Hlasy po zápase
Michal Madzin, tréner Levíc: „Obrovské želanie a sen, aby sme zahrali taký zápas pre všetkých, ktorí tu budú a vypredali halu, aby si ho mohli pamätať. Mohli sme si ho pamätať ako niečo, čo sa nemusí nikdy zopakovať. Mali sme šancu urobiť veľkú vec. Nám sa podarilo veľká vec, chýbala tomu čerešnička, aby sa sen stal skutočnosťou. Hrali sme extrémny zápas a čeliť takej sile, aká bola proti nám, to sa ťažko opisuje. Dá sa to vtedy, keď je taká energia v hale. Vytvorila sa preto, lebo chalani dreli a vypýtali si to od ľudí. Ľudia im to vrátili dvojhodinovou podporou, končilo sa to na nohách a získali si celú arénu.“
Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Už len to, že sme si dali šancu vyhrať tento zápas, je podľa mňa super, ale teraz je tu trochu sklamanie. Keby to padlo, tak by tu spadla hala. Nevadí, nemáme sa za čo hanbiť. Spravili sme tam nejaké chyby, keby jeden extra kôš nám padne, ja som nedal dva trestné hody, takže teraz ma to extra mrzí. Sú to maličkosti, nakoniec si to udržali. Je to kvalitný tím, o to väčšia škoda.“
Andre Wesson, hráč Levíc: „Dobrý a bojovný zápas. Rozhodovalo sa poslednou strelou, bola to dobrá pozícia. Škoda, že to nevyšlo. Ďakujem fanúšikom, boli úžasní a boli veľkou súčasťou tohto duelu.
Dragan Šakota, tréner Atén: „Pre nás bolo dôležité uspieť v tomto stretnutí. Hovorili sme o súperovi, že ho nemôžeme podceniť, pretože má veľmi dobrých hráčov. Na konci to bolo tak, ako som očakával. Bol to veľmi náročný zápas. V našej rotácii nám chýbal jeden veľmi dôležitý hráč, čo platí aj o Leviciach. Ukázali sme charakter. Mohlo to ísť aj na druhú stranu, pretože mali poslednú strelu, ale my sme viedli po väčšinu času. Myslím si, že sme si o niečo viac zaslúžili toto víťazstvo. O Leviciach môžem povedať len dobré.“
RaiQuan Gray, hráč Atén: „Pre nás skvelé víťazstvo, ale ťažko vybojované. Levice hrali tvrdo a skvelo, využívali energiu z domáceho publika. Tento zápas nám môže pomôcť k zlepšeniu nášho charakteru a k tomu, aby sme si držali neporazenosť. Teší ma úspech na vonkajšej palubovke.“