Fantastický úspech pre slovenský basketbal. Levice získali historicky prvé víťazstvo v Lige majstrov

Liga majstrov - skupina F
VEF Riga - Patrioti Levice 73:92 (25:25, 16:15, 14:27, 18:25)
Najviac bodov Rigy: Porter 20, Novickij, Toro (11 doskokov) a Vanags po 11
Zostava a body Levíc: McGill 22 (10 asistencií), Wesson 19, Carius a Musič po 16, Dorsey 12 (Bojanovský 4, Kivimäki 3, Pažický a Solčánsky 0)
Rozhodcovia: Chuecová (Šp.), Zapolski (Poľ.), Sanchez (Šp.), TH: 15/12 - 19/16, fauly: 19 - 15, trojky: 9 - 12
Štvrtiny: 25:25, 16:15, 14:27, 18:25
RIGA. Basketbalisti Patrioti Levice zaznamenali historicky prvé víťazstvo slovenského tímu v skupinovej fáze Ligy majstrov. Pri svojej premiérovej účasti v súťaži triumfovali v druhom zápase F-skupiny na palubovke lotyšského majstra VEF Riga 92:73.
Zverenci trénera Michala Madzina sa v neúplnej tabuľke dostali na priebežné prvé miesto s bilanciou jedného víťazstva a jednej prehry, práve pred svojho utorkového súpera.
Úradujúci majster Slovenska sa najbližšie predstaví „doma“ v Bratislave, vo svojom dočasnom stánku pre túto súťaž vyzve v utorok 28. októbra o 18.00 h grécky AEK Atény.
Ide o vôbec historicky prvé víťazstvo slovenského klubu v Lige majstrov.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Lepší nástup do stretnutia mala Riga, ale Levice okamžite dokázali reagovať. Celkovo bola prvá štvrtina v znamení veľkej početnosti úspešnej streľby za tri body na oboch stranách. S vysokým tempom a ofenzívne ladenou hrou si slovenský tím dokázal poradiť, mohol sa oprieť najmä o produktivitu McGilla.
Na domácej strane ťahal družstvo hlavne Porter, zo striedania tesných náskokov bol napokon po prvej 10-minútovke vyrovnaný stav - 25:25. V druhej časti bol slovenský šampión lepším družstvom na palubovke, ale brzdil ho vyšší počet faulov.
Riga si síce pomohla úsekom 10:2, no stále pokračovala vyrovnaná partia. Prvý polčas priniesol z pohľadu hostí napokon stav 40:41.
Ďalší program v F-skupine Ligy majstrov:
utorok 28. októbra, 18.00 h: Patrioti Levice - AEK BC Atény (hrá sa v Bratislave)
streda 29. októbra, 18.00 h: NHSZ-Szolnok Olajbányász - VEF Riga (hrá sa v Miškovci)
II. polčas:
Nástup do druhého polčasu bol v podaní Levíc excelentný, Riga mala problém so skórovaním z hry, intenzitou súpera a presadzovaním sa do jeho obrany. Patrioti naproti tomu hrali s ľahkosťou a úsekom 17:1 za približne päť minút sa dostali do prvého dvojciferného náskoku v zápase.
Domáci hráči sa dokázali skonsolidovať a ešte v priebehu tretej štvrtiny vrátiť do boja o prvý úspech v rámci D-skupiny. Patrioti však mali všetko pod kontrolou, do poslednej časti išli za stavu 67:55. Aj začiatok štvrtej štvrtiny patril Leviciam, konkrétne úsekom 10:2 sa ich vedenie dostalo cez 20-bodovú hranicu.
Veľkou devízou slovenského tímu bola najmä produkcia základnej zostavy, všetci nastrieľali dvojciferný počet bodov. Nadobudnuté sebavedomie napokon neprinieslo v koncovke žiadnu drámu a Levičania si bez väčších problémov mohli užiť historické okamihy.
Po premiérovom postupe cez kvalifikáciu prišiel na druhý pokus prvý úspech v skupinovej fáze Ligy majstrov.
Hlasy po zápase
Martins Gulbis, tréner Rigy: „Je to ťažké. Riskovali sme v mnohých veciach, priveľa sme si vypomáhali a absolútne sme nerešpektovali zápasový plán. Piati kľúčoví hráči a lídri strieľali z voľných pozícií. Neviem, čo sme očakávali. Sú to dobrí hráči. Beriem to na seba, musíme pracovať. Nie je akceptovateľné takto hrať pred domácim publikom.“
Dairis Bertáns, hráč Rigy: „Jediné, čo môžem povedať, že hrôzostrašný druhý polčas.
Michal Madzin, tréner Levíc: „Skvelá robota všetkých chalanov na palubovke. Bojovali sme o víťazstvo 40 minút a bolo to úžasné sledovať. Minulý týždeň to nebola pre nás ľahká situácia, keď sme výrazným spôsobom prehrali v Maďarsku, ale verili sme a ukázali sme bojovnosť. Klobúk dole pred tímom, čo ukázal na ihrisku, ako bojoval a hral. Myslím si, že toto víťazstvo sme si zaslúžili. Som hrdý na to, ako sme plnili veci v zápase.“
Rickey McGill, hráč Levíc: „Myslím si, že sme hrali tvrdo po celých 40 minút. Predchádzajúci týždeň bol pre nás ťažký, urobili sme však drobné zmeny. Som hrdý na chalanov, ako sme zvládli našu robotu. Bojovali sme a ukázalo sa to.“