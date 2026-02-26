Nestačila ani premenená Hrošovského penalta. Plzeň v Európe končí, Ferencváros s postupom

Momentka zo zápasu Plzeň - Panathinaikos.
Doma sa tešil z triumfu 2:0.

Futbalisti Viktorie Plzeň skončili pred bránami osemfinále Európskej ligy. Vo štvrtkovej odvete play off remizovali s Panathinaikosom Atény 1:1 po predĺžení, ale v jedenástkovom rozstrele uspel grécky zástupca 4:3. V drese českého tímu odohral celý zápas slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.

Po minulotýždňovej remíze 2:2 bola v mierne lepšej pozícii „viktorka“, ktorá hrala odvetu pred domácimi divákmi. Skóre v úvode otvoril Andrews Tetteh, ale Plzeň dokázala odpovedať v 62. minúte.

Po rohovom kope Hrošovského sa hlavičkou presadil Karel Spáčil a duel poslal do predĺženia. V ňom domáci nevyužili vylúčenie hosťujúceho Javiho Hernandeza a rozhodovalo sa v rozstrele.

Jedným z úspešných strelcov českého účastníka bol aj Hrošovský, ale svoje pokusy nepremenili Amar Memič i Cheick Souare, a tak sa z postupu tešili hostia.

V ďalšej fáze sa predstavia aj hráči OSC Lille, ktorí v Belehrade zvíťazili nad Crvenou Zvezdou 2:0 po predĺžení. Manko z prvého zápasu (0:1) stiahol už v úvode súboja Olivier Giroud a o postupe francúzskeho tímu rozhodol v 99. minúte Nathan Ngoy.

Hráči VfB Stuttgart si zaistili postup aj po domácej prehre so Celticom Glasgow 0:1, keďže minulý týždeň triumfovali v Celtic Parku 4:1. Celtic tak prišiel do Nemecka s trojgólovým mankom.

Škótskemu šampiónovi dal nádej skorý zásah Lukea McCowana, ktorý prišiel po necelých 30 sekundách hry. Domáci však viac neinkasovali a hoci im pre ofsajd neuznali gól Deniza Undava zo 76. minúty, s celkovým skóre 4:2 si bez problémov zaistili postup medzi najlepšiu šestnástku.

Z postupu sa tešili aj hráči Ferencvárosu Budapešť, ktorí v prvom stretnutí prehrali na pôde Ludogorca Razgrad 1:2, ale doma sa tešili z triumfu 2:0. V prvom polčase o tom rozhodli Gabi Kanichowsky a Kristoffer Zachariassen.

Na víťazov play off čaká už osem istých účastníkov osemfinále – Olympique Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Real Betis, FC Porto, Sporting Braga, SC Freiburg a AS Rím. Žreb osemfinálových dvojíc bude v piatok o 13.00 vo švajčiarskom Nyone. Osemfinále je na programe 12. a 19. marca.

Európska liga - play-off, odvety:

VfB Stuttgart - Celtic Glasgow 0:1 (0:1)

Gól: 1. McCowan

/prvý zápas: 4:1, postúpil Stuttgart/

Ferencváros Budapešť - Ludogorec Razgrad 2:0 (2:0)

Góly: 14. Kanichowsky, 30. Zachariassen

/prvý zápas: 1:2, postúpil Ferencváros/

Crvena Zvezda Belehrad - OSC Lille 0:2 pp (0:1, 0:1)

Góly: 4. Giroud, 99. Ngoy

/prvý zápas: 1:0, postúpilo Lille/

FC Viktoria Plzeň - Panathinaikos Atény 1:1 pp (0:1, 1:1), 3:4 v rozstrele z 11 m

Góly: 62. Spáčil (Hrošovský) - 9. Tetteh,

ČK: 105. Hernandez (Panathinaikos)

/P. Hrošovský odohral celý zápas, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) sedel na lavičke náhradníkov/

/prvý zápas: 2:2, postúpil Panathinaikos/

Európska liga

