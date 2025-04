Reykjavík, Sydney, Košice. Veteránka má po rekordnom maratóne veľkolepé plány

Ako prezradila pre TASR, pokiaľ jej to zdravie a okolnosti dovolia, na týchto pretekoch by v budúcnosti rada pokorila hranicu svojich 600 maratónov.

Po tomto víkende má veľkolepé plány. „Idem do Košíc na Furčiansky maratón. Potom Rajec a Košice, to je jasné. Ale v auguste sa chystám na Island, bežať Reykjavík, to bol môj dlhodobý sen.

Náročné na tom je, že jednu sobotu bežím Reykjavík maratón a hneď sa musím presunúť do Austrálie do Sydney. Ďalšiu nedeľu, po týždni, bežím maratón tam. Takže som musela do detailov prepracovať logistiku, aby som to všetko postíhala. A potom sa uvidí.“