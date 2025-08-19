Štartovala aj na OH v Paríži. Ukrajinka dostala dlhoročný dištanc za doping

LAUSANNE. Ukrajinská atlétka Maryna Bechová-Romančuková dostala štvorročný dištanc za doping.
Rozhodla o tom v utorok Atletická jednotka pre integritu (AIU). Striebornú medailistka v skoku do diaľky a v trojskoku z MS usvedčili z užívania zakázanej látky testosterón.
Tridsaťročná Ukrajinka mala pozitívny test na testosterón 7. decembra minulého roka. Dočasnú suspendáciu dostala v máji.
„AIU zakázala Maryne Bechovej-Romančukovej štart na štyri roky od 13. mája 2025,“ citovala agentúra AFP antidopingovú organizáciu. Ukrajinka štartovala vlani aj na OH v Paríži, v trojskoku obsadila 11. miesto.