    Slovenský útočník bol najužitočnejší hráč turnaja. V All-Star MS do 18 rokov aj kapitán tímu

    Na snímke zľava traja najlepší hráči Slovenska na turnaji Samuel Hrenák, Adam Goljer a Timothy Kazda.
    Na snímke zľava traja najlepší hráči Slovenska na turnaji Samuel Hrenák, Adam Goljer a Timothy Kazda. (Autor: TASR)
    TASR|2. máj 2026 o 22:04
    Slovenský hokejista Timothy Kazda sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave.

    Zároveň sa spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Goljerom dostal do All-Star tímu šampionátu. Goljer získal ocenenie pre najlepšieho obrancu MS.

    Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) oznámila držiteľov individuálnych ocenení a All-Star tím turnaja po finálovom stretnutí, v ktorom Slováci prehrali so Švédskom 2:4.

    Na snímke zľava Samuel Šramatý zo Slovenska a Vilgot Lidén zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke zľava Lucian Bernát zo Slovenska a Hjalmar Cilthe zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke sprava Šimon Potočka zo Slovenska, Malte Gustafsson zo Švédska a Samuel Karšay zo Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke sprava Zigge Bratt zo Švédska, Matúš Válek zo Slovenska a brankár Kevin Tornblom zo Švédska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
    Na snímke šarvátka pred bránkou Slovenska počas finálového zápasu medzi Slovenskom a Švédskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

    Kazda strelil na šampionáte šesť gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Goljer na turnaji nazbieral tri body (2+1).

    Individuálne ocenenia na MS

    Najužitočnejší hráč: Timothy Kazda (SR)

    Najlepší brankár: Patriks Plumins (Lot.)

    Najlepší obranca: Adam Goljer (SR)

    Najlepší útočník: Elton Hermansson (Švéd.)

    All Star tím turnaja

    Plumins (Lot.) - Goljer, Gustafsson (Švéd.) - Kazda, Hermansson (Švéd.), Cullen (USA)

