Slovenský útočník bol najužitočnejší hráč turnaja. V All-Star MS do 18 rokov aj kapitán tímu

Slovenský hokejista Timothy Kazda sa stal najužitočnejším hráčom majstrovstiev sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave.
Zároveň sa spolu s kapitánom slovenského výberu Adamom Goljerom dostal do All-Star tímu šampionátu. Goljer získal ocenenie pre najlepšieho obrancu MS.
Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) oznámila držiteľov individuálnych ocenení a All-Star tím turnaja po finálovom stretnutí, v ktorom Slováci prehrali so Švédskom 2:4.
Kazda strelil na šampionáte šesť gólov a pridal rovnaký počet asistencií. Goljer na turnaji nazbieral tri body (2+1).
Individuálne ocenenia na MS
Najužitočnejší hráč: Timothy Kazda (SR)
Najlepší brankár: Patriks Plumins (Lot.)
Najlepší obranca: Adam Goljer (SR)
Najlepší útočník: Elton Hermansson (Švéd.)
All Star tím turnaja
Plumins (Lot.) - Goljer, Gustafsson (Švéd.) - Kazda, Hermansson (Švéd.), Cullen (USA)
MS v hokeji do 18 rokov 2026
