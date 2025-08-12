Teploty atakujú 50 stupňov. V Dubaji presunuli maratón do nákupných centier

DUBAJ. V čase, keď teploty v Dubaji dosahujú extrémnych 50 stupňov Celzia, stovky bežcov sa namiesto rozpálených ulíc stretávajú na „Mallathone“ - maratóne v klimatizovaných priestoroch nákupných centier.
Podujatie podporované mestom má motivovať obyvateľov k pohybu počas najhorúcejšieho mesiaca v Spojených arabských emirátoch a zároveň efektívne využiť prázdne priestory obrovských obchodných domov.
„Ak bežíte vonku, nie je to vôbec zdravé, pretože teploty sú okolo 40 až 50 stupňov,“ povedal jeden z účastníkov s prezývkou Rai. Bežci v tričkách „Dubai Mallathon“ prechádzali popri zatvorených obchodoch a mramorových chodbách, ktoré sa neskôr zaplnia nakupujúcimi.
Počas augusta je deväť dubajských nákupných centier otvorených denne od 7:00 do 10:00 pre bežcov a chodcov. Cez víkendy sa konajú organizované preteky na 10 km, 5 km a 2,5 km s vyhlásením víťazov a cenami.
Na sobotňajšom podujatí v City Centre Mirdif sa účastníci fotili s robotmi a používali elektrické bicykle na prípravu zdravých smoothie.
Mallathon podporuje korunný princ Dubaja Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ktorý je známy propagáciou aktívneho životného štýlu. Ide o ďalší pokus motivovať k pohybu obyvateľov Dubaja, kde obezita patrí medzi najvyššie na svete. Podobne ako výzva 30x30, ktorá nabáda cvičiť 30 minút denne po dobu jedného mesiaca.
„V lete by som vonku necvičila za žiadnych okolností, ale v nákupnom centre máme klimatizáciu, prvú pomoc, vodu... Všetko, čo potrebujeme,“ povedala 36-ročná Menna z Egypta.
Podľa Fouzeyi Faridoon z Dubajskej športovej rady sa na sobotňajšie podujatie prihlásilo viac ako 500 ľudí. Na štarte boli deti, dospelí aj ľudia so zdravotným znevýhodnením, všetci si v cieli odniesli medailu a balíček darčekov.
„Páči sa mi energia, všetci sú nadšení a pripravení,“ dodala 46-ročná turistka Zamani zo Srí Lanky.