Odbehla 501 maratónov a plánuje ďalšie. Rekordérka Eva Seidlová oslavuje 75 rokov

RIMAVSKÁ SOBOTA, TLMAČE. Je najúspešnejšou slovenskou ženskou rekordérkou čo sa týka počtu odbehnutých maratónov.

Eva Seidlová napriek svojmu veku 75 rokov, ktoré slávi v piatok 19. mája, plánuje odbehnúť tento rok viacero maratónov najmä na Slovensku, ale aj v zahraničí. Doteraz absolvovala 501 maratónov.

Banská Bystrica, Berlín aj Kanárske ostrovy

"Už 2. júna idem do Banskej Bystrice na maratón, 17. júna na Kysucký. Tak som si povedala, že dva maratóny do mesiaca by som mohla zabehnúť, neviem, akú odozvu to bude mať doma. A do zahraničia? To áno, na Berlínsky maratón som už prihlásená.