Maratón v Košiciach okorení Štafeta šampiónov, Paňková vo vodáckom maratóne

"Chodila som naň ešte so starými rodičmi v čase, keď som ešte ani nevedela pádlovať. Keď som už mala 11 rokov, tak som do toho išla s tým, že sa pokúsim zvíťaziť a podarilo sa. Je to nádherné podujatie, na ktorom sa stretnú vodáci nielen z východného Slovenska, ale vodácka komunita z viacerých krajín," poznamenala štvrtá z nedávnych OH v Paríži v disciplíne K1.

Na Vodáckom maratóne sa pokúsi o svoje tretie víťazstvo rovnako ako jej brat.

VIDEO: Paňková o vodáckom maratóne