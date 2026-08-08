Volko vychválil talentovaného Machatu: Bodaj by prekonal všetky moje rekordy

Senzačné šieste miesto Richarda Machatu v behu na 100 m na juniorských majstrovstvách sveta v atletike v americkom Eugene našlo pozitívnu odozvu aj u jeho domáceho konkurenta a zároveň kolegu v klube Naša atletika Bratislava Jána Volka.
Richard Machata na MS do 20 rokov napodobnil práve Volka ktorý bol doposiaľ jediný Slovák v globálnom finále najkratšieho šprintu – na halových MS 2018 v Birminghame skončil na 60 m šiesty. Pod holým nebom však také niečo na 100 m dokázal iba bratislavský mladík Machata.
"Veril som mu, lebo už na majstrovstvách Slovenska, síce s nedovolenou podporou vetra, bežal kvalitných 10,27. On to mal v nohách," vravel Volko podľa Facebooku Atletický zväz Bratislavy.
Osemnásťročný študent Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave si pochvalu od svojho vzoru vzal k srdcu a vo finále behu na 100 m skončil po zdrvujúcom závere šiesty vo vyrovnanom osobnom aj slovenskom juniorskom rekorde 10,34.
Má Machata potenciál, aby v budúcnosti prekonal Volkove slovenské rekordy na 100 m (10,13 s) aj 200 m (20,24)? Volko si myslí, že sa tak stane.
"Geneticky určite má na špičkové šprintérske výkony lepšie dispozície ako ja. Otázka je, či zostane zdravý, lebo to je hlavná a nevyhnutná podmienka výkonnostného rastu. Bodaj by však raz všetky moje rekordy prekonal," skonštatoval Volko.
Najrýchlejší Slovák v histórii, ktorý sa aktuálne chystá na ME v Birminghame, ešte podotkol:
"Riško je teraz tiež v takom stave ako kedysi ja – nemal som ideálny štart, no ťažil som z dobrého záveru. Všetko sa však dá zlepšiť a dotrénovať. Potom to môže byť ešte lepšie.“
Machata medzitým v Eugene absolvoval aj svoje vystúpenie na 200 m a nepostúpil do finále.
Zverenec Nade a Andreja Bendovcov a Róberta Kresťanka obsadil nepostupovú piatu pozíciu v úvodnom z troch semifinálových behov.
Predviedol výkon 21,06 s, na prienik do finále potreboval o 42 stotín kvalitnejší výkon. V konečnom súčte to znamená 16. priečku vo výsledkovej listine a výborné šieste mieste spomedzi Európanov.