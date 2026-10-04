Portugalsko opäť vyhralo a je vo štvrťfinále. Nemci nezdolali Grékov ani na druhý pokus

Futbalisti Portugalska oslavujú víťazstvo.
Futbalisti Portugalska oslavujú víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|4. okt 2026 o 22:43
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Holandsko dosiahlo druhé víťazstvo, keď si doma zdolal Srbsko 2:1.

Portugalskí futbalisti vyhrali v nedeľnom zápase 4. skupiny A-divízie Ligy národov nad Nórskom 2:1.

V predstihu si tak zabezpečili postup do štvrťfinále a zaznamenali štvrtú výhru napriek nečakanému odchodu hviezdneho kapitána Cristiana Ronalda a konci zápasu proti Nórom v početnej nevýhode.

Len bod brali Nemci, ktorí v Grécku neodplatili domácim prehru spred týždňa (0:1) a remizovali 0:0.

Tím Jürgena Kloppa sa tak nachádza na treťom miesto druhej skupiny „áčka“, o tri body za svojím nedeľným súperom. 

Futbalisti Nemecka po zápase v Grécku.
Futbalisti Nemecka po zápase v Grécku. (Autor: TASR/AP)

Ako prví išli do vedenia v 36. minúte Nóri zásluhou Kristoffera Ajera, ktorému hneď odpovedal Joao Cancelo.

Úvod druhého dejstva bol ťažkopádnejší, no stopercentnosť pre obhajcu gólovo zariadil v 79. minúte Goncalo Ramos, ktorý dostal pred odkrytú bránku prihrávku od Joaoa Felixa.

Ten sa len tesne vyhol ofsajdu a center od Vitinhu zachytil až na hranici malého vápna. V závere hrali Portugalci v početnej nevýhode, keď dostal Francisco Conceicao dve žlté karty za sebou za nešportové správanie tesne pred striedaním.

Francisco Conceicao proti Nórom.
Francisco Conceicao proti Nórom. (Autor: TASR/AP)

V ďalšom stretnutí 4. skupiny vyhrali Dáni vo Walese 1:0 po úspešnej penalte Rasmusa Höjlunda. Momentálne sú druhí, o tri body pred súperom z Britských ostrovov. 

Nemci získali počas svojho prvého asociačného termínu pod Kloppom päť bodov v štyroch zápasoch a naplno bodovali iba proti Srbsku.

Tabuľku ich skupiny vedú Holanďania o skóre pred Gréckom, „oranjes“ v nedeľu zdolali Srbsko 2:1. 

Kosovo remizovalo s Rakúskom 1:1 v zápase tretej skupiny B-divízie. Bod pre hostí a zachovanie trojbodového náskoku na čele tabuľky zariadil v 85. minúte stredopoliar Christoph Lang z LASK Linz.

Kosovu patrí druhé miesto vďaka výhre vo vzájomnom dueli s Írskom, ktoré remizovali v nedeľu s Izraelom 1:1. 

V D-divízii si Azerbajdžan poradil s Litvou 1:0. Domáci dosiahli prvé víťazstvo a v tabuľke im patrí vedúca priečka o bod pred ich nedeľným súperom z Litvy a o štyri pred Lichtenštajnskom.

Malta je na čele prvej skupiny „déčka“ po výhre 1:0 nad Andorrou.

Liga národov 2026/2027 - 4. kolo:

A-divízia:

2. skupina:

Grécko - Nemecko 0:0

Holandsko - Srbsko 2:1 (1:1)

Góly: 31. Koopmeiners, 72. Zirkzee - 35. Cvetkovič

4. skupina:

Portugalsko - Nórsko 2:1 (1:1)

Góly: 38. Cancelo, 79. Ramos - 36. Ajer. ČK: 86. Conceicao (Portugalsko, po 2. ŽK)

Wales - Dánsko 0:1 (0:0)

Gól: 75. Höjlund (z 11 m)

B-divízia:

3. skupina:

Írsko - Izrael 1:1 (1:0)

Góly: 39. Parrott (z 11 m) - 47. Peretz

Kosovo - Rakúsko 1:1 (0:0)

Góly: 70. Asllani - 85. Lang

D-divízia:

1. skupina:

Malta - Andorra 1:0 (0:0)

Gól: 49. Teuma

2. skupina:

Azerbajdžan - Litva 1:0 (1:0)

Gól: 25. Chajbulajev, ČK: 90.+7 Kučys (Litva)

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