Portugalsko opäť vyhralo a je vo štvrťfinále. Nemci nezdolali Grékov ani na druhý pokus

Portugalskí futbalisti vyhrali v nedeľnom zápase 4. skupiny A-divízie Ligy národov nad Nórskom 2:1.
V predstihu si tak zabezpečili postup do štvrťfinále a zaznamenali štvrtú výhru napriek nečakanému odchodu hviezdneho kapitána Cristiana Ronalda a konci zápasu proti Nórom v početnej nevýhode.
Len bod brali Nemci, ktorí v Grécku neodplatili domácim prehru spred týždňa (0:1) a remizovali 0:0.
Tím Jürgena Kloppa sa tak nachádza na treťom miesto druhej skupiny „áčka“, o tri body za svojím nedeľným súperom.
Ako prví išli do vedenia v 36. minúte Nóri zásluhou Kristoffera Ajera, ktorému hneď odpovedal Joao Cancelo.
Úvod druhého dejstva bol ťažkopádnejší, no stopercentnosť pre obhajcu gólovo zariadil v 79. minúte Goncalo Ramos, ktorý dostal pred odkrytú bránku prihrávku od Joaoa Felixa.
Ten sa len tesne vyhol ofsajdu a center od Vitinhu zachytil až na hranici malého vápna. V závere hrali Portugalci v početnej nevýhode, keď dostal Francisco Conceicao dve žlté karty za sebou za nešportové správanie tesne pred striedaním.
V ďalšom stretnutí 4. skupiny vyhrali Dáni vo Walese 1:0 po úspešnej penalte Rasmusa Höjlunda. Momentálne sú druhí, o tri body pred súperom z Britských ostrovov.
Nemci získali počas svojho prvého asociačného termínu pod Kloppom päť bodov v štyroch zápasoch a naplno bodovali iba proti Srbsku.
Tabuľku ich skupiny vedú Holanďania o skóre pred Gréckom, „oranjes“ v nedeľu zdolali Srbsko 2:1.
Kosovo remizovalo s Rakúskom 1:1 v zápase tretej skupiny B-divízie. Bod pre hostí a zachovanie trojbodového náskoku na čele tabuľky zariadil v 85. minúte stredopoliar Christoph Lang z LASK Linz.
Kosovu patrí druhé miesto vďaka výhre vo vzájomnom dueli s Írskom, ktoré remizovali v nedeľu s Izraelom 1:1.
V D-divízii si Azerbajdžan poradil s Litvou 1:0. Domáci dosiahli prvé víťazstvo a v tabuľke im patrí vedúca priečka o bod pred ich nedeľným súperom z Litvy a o štyri pred Lichtenštajnskom.
Malta je na čele prvej skupiny „déčka“ po výhre 1:0 nad Andorrou.
Liga národov 2026/2027 - 4. kolo:
A-divízia:
2. skupina:
Grécko - Nemecko 0:0
Holandsko - Srbsko 2:1 (1:1)
Góly: 31. Koopmeiners, 72. Zirkzee - 35. Cvetkovič
4. skupina:
Portugalsko - Nórsko 2:1 (1:1)
Góly: 38. Cancelo, 79. Ramos - 36. Ajer. ČK: 86. Conceicao (Portugalsko, po 2. ŽK)
Wales - Dánsko 0:1 (0:0)
Gól: 75. Höjlund (z 11 m)
B-divízia:
3. skupina:
Írsko - Izrael 1:1 (1:0)
Góly: 39. Parrott (z 11 m) - 47. Peretz
Kosovo - Rakúsko 1:1 (0:0)
Góly: 70. Asllani - 85. Lang
D-divízia:
1. skupina:
Malta - Andorra 1:0 (0:0)
Gól: 49. Teuma
2. skupina:
Azerbajdžan - Litva 1:0 (1:0)
Gól: 25. Chajbulajev, ČK: 90.+7 Kučys (Litva)