Ronaldo môže opäť hrať za Portugalsko už v novembri. Je ľahké to vyriešiť, hovorí tréner

Cristiano Ronaldo sa môže vrátiť do portugalskej reprezentácie. Napätie medzi 41-ročným kapitánom a novým trénerom Jorgem Jesusom síce ešte úplne nezmizlo, no kouč Portugalska po nedeľňajšom víťazstve nad Nórskom v Lige národov vyslal jasný signál - dvere pre hviezdneho útočníka zostávajú otvorené.
„Pre mňa je všetko otvorené. Cris sa musí rozhodnúť, čo chce so svojím životom,“ povedal Jesus podľa Fabrizia Romana.
Portugalský tréner zároveň naznačil, že konflikt nepovažuje za niečo, čo by sa nedalo napraviť.
„Bolo to nedorozumenie a podľa mňa je jednoduché túto situáciu vyriešiť,“ dodal Jesus.
Napätie medzi oboma mužmi vypuklo minulý týždeň. Ronaldo nezasiahol do zápasu proti Nórsku, hoci sa počas stretnutia rozcvičoval.
Jesus po zápase vysvetľoval, že pôvodne ho plánoval poslať na ihrisko, no priebeh zápasu jeho rozhodnutie zmenil.
Následne mal Ronaldo zostať medzi náhradníkmi aj v zápase proti Dánsku. Krátko pred ním opustil reprezentačný zraz v Kodani a oznámil, že neskôr vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia.
Jesus nechce, aby sa príbeh skončil takto
Ešte pred nedeľňajším duelom s Nórskom Jesus označil Ronalda za „symbol portugalskej reprezentácie“ a „symbol Portugalska“. Zároveň naznačil, že po zápase bude priestor na riešenie situácie.
A podľa najnovších informácií z Portugalska sa zdá, že tréner skutočne nechce nechať spor prerásť do definitívneho konca Ronaldovej reprezentačnej kariéry.
Portugalský denník A Bola v nedeľu informoval, že Jesus už Ronaldovi odkázal, že ho chce späť v reprezentácii v novembrovom asociačnom termíne.
Portugalský kouč má byť pripravený povolať ho na posledné dva zápasy skupiny Ligy národov – proti Dánsku 14. novembra a Walesu 17. novembra.
Jesus podľa portugalských médií nechce byť trénerom, za ktorého éry by sa Ronaldo s reprezentáciou rozlúčil v konflikte. Zároveň však platí, že posledné slovo bude mať samotný hráč.
Ak sa Ronaldo rozhodne reprezentačnú kariéru ukončiť, nikto ho do návratu nútiť nemôže.
Ronaldo už nie je v Portugalsku
Ronaldo po odchode zo zrazu zamieril cez Madrid do Saudskej Arábie, kde sa pripojil k svojmu klubu.
Portugalská futbalová federácia sa pritom podľa miestnych médií snaží sprostredkovať zmierenie medzi hráčom a trénerom.
Situácia pritom bola ešte pred niekoľkými dňami výrazne vyhrotenejšia.
Ronaldo odišiel zo sústredenia po tom, ako Jesus verejne hovoril o jeho nespokojnosti. Portugalský kouč následne tvrdil, že medzi nimi nešlo o zásadný konflikt a že Ronaldo bol jednoducho nahnevaný po tom, čo proti Nórsku nehral. Napokon sa rozhodol odísť.
Portugalsko vyhráva aj bez kapitána
Zaujímavé je, že portugalská reprezentácia po Ronaldovom odchode nezaváhala.
Najskôr v Kodani zdolala Dánsko 4:2 a v nedeľu si poradila aj s Nórskom. V Porte zvíťazila 2:1, pričom rozhodujúci gól strelil Gonçalo Ramos v 79. minúte.
Portugalsko tak zostáva v Lige národov stopercentné a už má istotu postupu do štvrťfinále.
To však neznamená, že Ronaldo už pre reprezentáciu nie je dôležitý.
Práve naopak. Jesus teraz naznačuje, že chce nájsť cestu späť k najväčšej portugalskej futbalovej hviezde posledných dvoch desaťročí.
„Nie som ten, kto rozhoduje“
Jesus pritom nechce pôsobiť ako človek, ktorý bude Ronaldovi určovať, či má za Portugalsko ešte hrať.
„Cristiano Ronaldo rozhodne, čo chce robiť. Ja nie som ten, kto o tom rozhoduje,“ odkázal tréner.
Jesus zároveň odmietol, že by medzi ním a Ronaldom zostal nejaký problém.
„Medzi nami nie je žiadny konflikt. Podľa mňa sa to dá ľahko vyriešiť,“ povedal.
Teraz teda zostáva už len jedna zásadná otázka. Bude chcieť návrat aj samotný Ronaldo?
Ak áno, všetko nasvedčuje tomu, že novembrová reprezentačná prestávka môže priniesť veľký návrat.
Portugalská federácia ho chce späť, Jesus mu necháva otvorené dvere a podľa A BOLA už Ronaldo vie, že tréner s jeho nomináciou počíta.