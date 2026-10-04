VIDEO: Obrovská dráma na ME. Evenepoel spadol aj šprintoval, o zlate rozhodol fotofiniš

ME v cestnej cyklistike 2026
Výsledky pretekov mužov elite (Ľubľana - Šenčur, 196,3 km):
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Krajina
Meno
Čas
1.
Remco Evenepoel
4:16:37 h
2.
Giulio Ciccone
+ 0 s
3.
Christian Scaroni
+ 59 s
4.
Tom Skujinš
+ 1:13 min
5.
Ivan Romeo
+ 1:16 min
6.
Ramses Debruyne
+ 1:16 min
Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal prvýkrát v kariére majstrom Európy v cestných pretekoch.
Dvadsaťšesťročný Belgičan dokázal triumfovať napriek pádu 36 km pred cieľom, keď v záverečnom špurte zdolal v tesnom finiši Taliana Giulia Cicconeho.
Bronzovú medailu získal Cicconeho krajan Christian Scaroni. Slovensko na rozdiel od MS nemalo v pretekoch zastúpenie.
Priebeh pretekov
Cyklisti odštartovali v Ľubľane a prvých 60 km išli po pomerne rovinatom profile. Ten sa zvlnil pri prvom zo šiestich prejazdov cieľom.
Na jazdcov čakalo päť výstupov na vrch Možjanca (2,1 km, priemer 10,3 percenta), kde sa očakávali kľúčové momenty pretekov.
Po viacerých útokoch sa do úniku dostalo šesť jazdcov. K pätici Josef Černý, Jakob Söderqvist, Fabian Weiss, Tiago Antunes a Jochem Kerckhaert sa pridal aj domáci Luka Mezgec, ktorý sa tu lúčil s profesionálnou kariérou.
Pri prvom prejazde Možjancou však 38-ročný Slovinec nestačil spolu s Černým a Söderqvistom na zvyšné trio.
To sa osamostatnilo, ale na pelotón malo len minimálny náskok. O ten prišli pri druhom výstupe na Možjancu a na čele tak opäť bola hlavná skupina.
Kontrolu nad pelotónom prebrali 60 km pred cieľom Taliani a Belgičania. Na ich vysoké tempo doplatili viacerí jazdci vrátane Madsa Pedersena a čelná skupina sa výrazne preriedila.
Pri predposlednom výstupe zaútočil Ciccone, na ktorého útok zareagoval jedine Evenepoel. Belgičan sa dostal na čelo, no na vrchole neodhadol rýchlosť pri nájazde do zákruty a ocitol sa na zemi.
Na líderskej pozícii tak zostal osamotený Ciccone, ktorého však stíhacia skupina favoritov aj s Evenepoelom onedlho dostihla.
VIDEO: Záver pretekov mužov elite na ME v cyklistike 2026
Belgicko-talianske duo sa opäť pokúsilo o útok v zjazde a pred stíhajúcou desaťčlennou skupinou si vypracovalo polminútový náskok.
V úvode záverečného okruhu sa ešte odtrhlo duo Scaroni a Mathys Rondel, ktoré už však malo pri piatom nájazde na Možjancu 45-sekundovú stratu na lídrov.
Na vrchole kopca zaútočil Scaroni, ktorý smeroval za bronzovou medailou. Na čele nedošlo k pokusom o útok, no Ciccone už v záverečných desiatich km svojmu súperovi nestriedal.
Tridsaťjedenročný Talian si chcel pošetriť sily na technický dojazd v obci Šenčur. Lepšie mu vyšla aj záverečná zákruta, v ktorej Belgičan stratil a začínal špurtovať z druhej pozície.
V špurte mal však viac síl a dokázal stratu niekoľkých metrov zmazať. V tesnom fotofiniši zdolal Cicconeho a pri absencii viacerých elitných jazdcov potvrdil úlohu najväčšieho favorita.
Boli to naozaj náročné preteky
„Chcem sa poďakovať môjmu tímu, je to úžasný pocit. Všetko išlo podľa plánu. Dobre som zaútočil, ale v zákrute som bol príliš rýchly a spadol som.
Zostal som pokojný a vrátil sa k pôvodnému plánu. V záverečnom špurte som si myslel, že už ho nedobehnem.
Ciccone však stratil sily, dokázal som stiahnuť stratu a vyhrať. Boli to naozaj náročné preteky,“ povedal v cieli pre Eurosport čerstvý majster Európy.
Evenepoel bude na prebiehajúcom šampionáte ešte obhajovať minuloročný triumf z časovky. Tá je na programe v stredu 7. októbra.